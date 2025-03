Tylenol Và Những Điểm Khác Biệt Với Các Loại Thuốc Giảm Đau Khác

Tylenol là một lựa chọn an toàn, hiệu quả cho các cơn đau nhẹ đến trung bình và các triệu chứng sốt thông thường. Tuy nhiên, biết cách sử dụng thuốc đúng đắn sẽ giúp quý vị vừa tận dụng tối đa lợi ích mà thuốc mang lại, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)







Có lẽ hầu hết mọi người đều đã từng dùng Tylenol (acetaminophen) ít nhất một lần để giảm đau. Tylenol thực sự hiệu quả trong việc giảm các cơn đau nhẹ, từ đau đầu mãi không dứt đến chuột rút cơ bắp dai dẳng. Ngoài ra, loại thuốc này còn giúp hạ sốt, cứu nhiều người khỏi những ngày phải nằm lì trên giường.

Là một loại thuốc không kê toa phổ biến, Tylenol được biết đến với công dụng đa dạng. Nhưng khi đặt cạnh các loại thuốc giảm đau khác như ibuprofen hay naproxen, liệu Tylenol có thực sự vượt trội? Sau đây là những điểm khác biệt quan trọng mà quý vị nên biết để lựa chọn đúng loại thuốc phù hợp.

Tylenol có phải là NSAID không?

Không, Tylenol không giống các loại thuốc giảm đau phổ biến khác như aspirin, ibuprofen hay naproxen. Theo bác sĩ chuyên về giảm đau Anureet Walia, Tylenol thuộc nhóm thuốc giảm đau (analgesics) và thuốc hạ sốt (antipyretics).

Tylenol có thể được sử dụng để giảm các cơn đau từ nhẹ đến trung bình, hạ sốt, điều trị đau đầu, đau bắp thịt, đau răng, đau lưng, cảm lạnh, và những cảm giác khó chịu sau khi tiêm vắc-xin.

David Mangan, Giám đốc Dược tại Trung tâm Y tế UMass Memorial, cho biết, dù cả Tylenol và các loại thuốc NSAID (thuốc chống viêm không steroid, nonsteroidal anti-inflammatory drug) đều có thể giảm đau và hạ sốt, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng: Tylenol không có tính chống viêm như các loại thuốc NSAID. Điều này có nghĩa là thuốc không thể giúp giảm sưng hoặc viêm.

Liều lượng khuyến nghị

Đối với người lớn, liều lượng Tylenol được khuyến nghị là từ 325 đến 650 miligam mỗi 4 đến 6 giờ. Bác sĩ Walia cảnh báo mọi người không nên sử dụng quá 3,000 đến 4,000 miligam trong vòng 24 giờ. Đối với trẻ em, liều lượng sẽ thay đổi dựa trên tuổi và cân nặng. Vì vậy, cha mẹ cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sử dụng trên bao bì hoặc hỏi ý kiến bác sĩ.

Những điều cần tránh khi sử dụng Tylenol

Theo Mangan, nhiều loại thuốc trị ho và cảm lạnh không kê toa có chứa sẵn Tylenol hoặc NSAID. Nếu quý vị định kết hợp Tylenol hoặc NSAID với các thuốc này, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước để đảm bảo không vượt quá liều lượng tối đa được khuyến nghị trong ngày hoặc theo giờ.

Ngoài ra, những người có vấn đề về gan cần đặc biệt cẩn trọng. Nếu từng bị bệnh về gan, quý vị nên hỏi bác sĩ trước khi dùng Tylenol. Trong một số trường hợp, Tylenol chỉ nên được sử dụng với liều lượng rất ít hay thậm chí là không nên dùng.

Bác sĩ Walia cũng nhấn mạnh rằng người dùng Tylenol nên tuyệt đối tránh uống rượu do nguy cơ tổn thương gan.

Lý do bác sĩ khuyên dùng Tylenol thay vì ibuprofen

Walia cho biết, trong một số trường hợp, bác sĩ có thể khuyến nghị Tylenol thay vì ibuprofen cho bệnh nhân cần giảm đau nhưng không thể dung nạp NSAID do các vấn đề về dạ dày, nguy cơ chảy máu, hoặc lo ngại về tim mạch.

Bà giải thích: “Loại thuốc này thường nhẹ nhàng hơn đối với dạ dày và không đi kèm nguy cơ gây chảy máu dạ dày hoặc các vấn đề tim mạch như các loại thuốc NSAID.” Tuy nhiên, mỗi người có tình trạng sức khỏe khác nhau, cần hỏi kỹ bác sĩ hoặc dược sĩ để chọn loại thuốc phù hợp nhất với quý vị.

Cả Tylenol và NSAID đều chỉ nên được dùng trong các trường hợp cần giảm đau tạm thời. “Nếu cơn đau xuất hiện thường xuyên hoặc kéo dài, quý vị nên tìm đến bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và có cách điều trị phù hợp,” Mangan nhấn mạnh.

Nguồn: “Here's how Tylenol holds up against other common pain relievers” được đăng trên trang USAtoday.com.