Hoàng Xuân Sơn: Chòm Thơ Giáng Sinh

Đinh Trường Giang





N G Ỡ





Ngỡ mình ở cuối năm tây

Dòm trật năm cũ thấy ngày đã xa

Ngỡ mình là gió bay qua

Không phải. đứng khựng. chỉ là cây khô

Ngỡ mình đâu đó phất phơ

Năm. tháng. chấm. phẩy, một tờ sang trang





hxs@sumake.121224

BÍT TẤT NÔ EN





Tôi lột chân tôi ra khỏi vớ

Thời tiết ngây ngấy mùi bông băng

Hôm em chế tác vòng mã não

Tiếng leng keng của điệu kính mừng



Treo chiếc vớ rách đầu men rượu

Ông già Nô En không qua đây

Cuộc đời thủng lỗ đầy chắp vá

Cái túi khôn nợ nần lây bây



Ta cụng ly cạn đời vô hậu

Trước sau kế đợi cũng đi về

Tít tắp vợi thang buồn tứ xứ

Dập dềnh mộng mị tới sao khuê

HẠ. HÀ. HA



Cứ thế

Ta bê nhau đi

Như bê hũ rượu xầm xì cuối năm

Để mặc cái ly ở trần

Rót sao như nhộng rót buồn thêm vui

Đời có gì

Đêm

Tối thui

Bận áo cho tuyết gọi

Mời sinh ca



Happy New Year

Happy new yah

Uống đi

Ấm nỗi. hi ha

Cùng cười





)(

h o à n g x u â n s ơ n

20. Dec. 24