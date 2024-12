Nụ Hôn Dưới Cây ‘Mistletoe’ Mùa Giáng Sinh

Trang trí lễ giáng sinh hoàn tất - cây thông được cắt tỉa gọn gàng, những chiếc tất treo lủng lẳng trên bệ lò sưởi và—khoan đã, cái cây có quả màu trắng treo lủng lẳng trên trần kia là gì vậy? Tại sao mọi người lại trở nên tình tứ khi đứng dưới nó?





Cây Mistletoe (hay cây tầm gửi), một loài cây ký sinh, thực sự đã quen với việc "lơ lửng" trên không trung vì trong tự nhiên, nó chỉ mọc trên các cành cây khác, hay lủng lẳng treo gửi thân mình cho cây khác. Loài cây này từ lâu đã gắn liền với sức mạnh huyền bí: Trong thần thoại Bắc Âu, thần Balder bị giết nhầm bởi một mũi tên làm từ tầm gửi—sau đó, loài cây này trở thành biểu tượng cho tình yêu bất diệt của người mẹ đau buồn.





Dù quả của cây tầm gửi có độc, người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã dùng lá của nó để chữa các bệnh như co thắt, động kinh và loét dạ dày. Thậm chí, các tu sĩ Celtic thế kỷ đầu tiên đã sử dụng tầm gửi để làm một loại thuốc tiên thiêng liêng tăng khả năng sinh sản—một công dụng lịch sử báo trước vai trò hiện tại của loài cây này như một cái cớ để... hôn nhau.





Câu chuyện về nụ hôn dưới cây tầm gửi xuất hiện trong một bài thơ từ Anh Quốc, trong đó ba người đàn ông “hôn dưới tầm gửi” một cô gái “chưa tròn đôi mươi.” Bài thơ được xướng lên trong vở hài nhạc kịch tiếng Anh "Two to One" vào năm 1784, viết bởi George Colman the Younger, với đoạn nhắc đến những nụ hôn dưới cây tầm gửi sau đây: