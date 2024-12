California Tôn Trọng Sức Mạnh Lá Phiếu của Quý Vị

Tác giả Tiến sĩ Shirley N. Weber, PhD, Bộ Trưởng Hành Chánh California

Người dân California có thể tự tin khẳng định rằng: California là tiểu bang đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng về luật bầu cử và mở rộng quyền bỏ phiếu hơn bất kỳ tiểu bang nào khác.

Thành tựu này càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Đạo Luật Quyền Bỏ Phiếu năm tới. Đạo luật mấu chốt này đã khởi xóa việc đàn áp, đe dọa và tước quyền bỏ phiếu lâu dài trong lịch sử mà quá nhiều người Mỹ đã phải trải qua tại các cuộc bỏ phiếu suốt nhiều thập kỷ.

Chính cha mẹ tôi, những nông dân làm thuê, đã bị từ chối quyền bầu cử ở miền Nam thời kỳ Jim Crow. Trước khi dọn đến Los Angeles từ Hope, Arkansas, cha mẹ tôi, David và Mildred Nash, không được đi bầu. Cha tôi, một người đàn ông có sáu người con đã đăng ký đi bầu và ông chỉ có thể thực hiện quyền hiến định đó lần đầu tiên tại California.

Là Bộ Trưởng Hành Chánh California, tôi không coi nhẹ những tiến bộ chúng ta đã đạt được trong những năm qua. Nhân viên của tôi và tôi coi trọng nghĩa vụ bảo đảm cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra an toàn, tự do, công bằng và dành cho tất cả mọi người. Do đó, trước khi chứng nhận kết quả cho cuộc bầu cử năm nay vào ngày 13 tháng 12, chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng mọi lá phiếu đều được tính. Chúng tôi cũng bảo đảm rằng quy trình kiểm phiếu của chúng tôi đáng tin cậy và không bị can thiệp.

Để đáp ứng thời hạn mà không gặp trở ngại, California yêu cầu các viên chức bầu cử ở tất cả 58 quận phải nộp kết quả chính thức của họ vào một ngày nhất định. Năm nay, ngày đó là ngày 6 tháng 12.

Theo luật, mọi cử tri đủ điều kiện trong tiểu bang của chúng ta đều nhận được một lá phiếu bầu qua thư. Điều này bảo đảm rằng tất cả cử tri đã đăng ký đều có thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

(Phiếu Của Tôi Đang Ở Đâu?) Để tìm hiểu thêm hoặc để ghi danh, xin truy cập vào: Cho dù quý vị đã bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu được chỉ định, gửi phiếu qua thư hay bỏ phiếu tại một trung tâm bầu cử, thì các lá phiếu đều an toàn và bảo mật. Và cử tri có quyền đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn, email hoặc điện thoại về tình trạng lá phiếu của chính họ bằng cách sử dụng công cụ Where’s My Ballot? Để tìm hiểu thêm hoặc để ghi danh, xin truy cập vào: https://california.ballottrax.net/voter/

Lá phiếu người dân California gửi qua thư cũng được bảo vệ. Bưu Điện Hoa Kỳ hợp tác với Tiểu Bang để bảo đảm các lá phiếu được chuyển đến đúng hạn. Tất cả các lá phiếu gửi qua thư đều được gửi qua đường bưu điện với phong bì đã thanh toán bưu phí hạng nhất được cung cấp cho mọi cử tri đã đăng ký đủ điều kiện.

An Ninh Bầu Cử là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là lý do văn phòng của tôi thiết kế và áp dụng một chương trình để hỗ trợ cam kết đó. Để biết thêm thông tin, xin truy cập vào: là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đó là lý do văn phòng của tôi thiết kế và áp dụng một chương trình để hỗ trợ cam kết đó. Để biết thêm thông tin, xin truy cập vào: https://www.sos.ca.gov/elections/election-cybersecurity

Ngoài ra, California thực hiện các bước phòng ngừa để bảo đảm kỹ thuật bỏ phiếu của chúng tôi an toàn và bảo vệ lá phiếu của mọi người.

Chẳng hạn, hệ thống bỏ phiếu của quận không được kết nối với mạng internet, điều này bảo vệ chúng khỏi những nguy hiểm trên mạng. Tiểu bang cũng thường xuyên tiến hành thử nghiệm nghiêm ngặt để bảo đảm các hệ thống bỏ phiếu hoạt động tối ưu và chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được cấp quyền truy cập.

Các nhân viên cũng được đào tạo kỹ lưỡng về vấn đề lừa đảo và an ninh mạng.

VoteCal, hệ thống đăng ký cử tri trung ương của tiểu bang, cũng đóng vai trò quan trọng. Hệ thống này được cập nhật thường xuyên và được các quận sử dụng làm nguồn gốc để xác minh chữ ký của cử tri.

California cũng giữ an ninh tại tất cả các địa điểm kiểm phiếu và bảo đảm các hộp phiếu được bảo mật và giám sát.

Và tất cả các quy trình bầu cử đều có thể được quan sát trong những giờ quy định.

Với vai trò là Bộ Trưởng Hành Chánh California, không có gì quan trọng đối với tôi bằng việc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ quyền bỏ phiếu và lãnh đạo tiểu bang của chúng ta trong công cuộc duy trì các tiêu chuẩn dân chủ cao nhất bằng cách các chính sách và thực hành mà người dân California và tất cả người Mỹ có thể tin tưởng và trông cậy để được hướng dẫn và hy vọng.

Quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng Bộ Trưởng Hành Chánh California theo số 1-800-345-Vote hoặc election@sos.ca.gov để giải đáp thắc mắc hoặc báo cáo các trường hợp bất thường hoặc khả nghi. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại www.sos.ca.gov và các phương tiện truyền thông xã hội của văn phòng sau:

Instagram: @californiasos_

Facebook: Facebook.com/CaliforniaSOS

X: @CASOSVote