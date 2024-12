EIA: Mức Tiêu Thụ Điện Ở Hoa Kỳ Trong Năm 2024 Và 2025 Sẽ Cao Kỷ Lục

Mức tiêu thụ điện năng tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng cao kỷ lục trong năm 2024 và 2025. (Nguồn: pixabay.com)

(Ngày 10 tháng 12, Reuters) – Trong phúc trình Viễn ảnh Năng lượng Ngắn hạn (Short Term Energy Outlook) mới được công bố hôm thứ Ba, Sở Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ (U.S. Energy Information Administration – EIA) dự báo mức tiêu thụ điện tại Hoa Kỳ sẽ tăng cao kỷ lục vào năm 2024 và 2025.

Theo EIA, lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc sẽ đạt 4,086 tỷ kilowatt-giờ (kWh) trong năm 2024, và tăng thêm lên 4,165 tỷ kWh vào năm 2025. Những con số này không chỉ cao hơn mức 4,012 tỷ kWh của năm 2023, mà còn vượt qua kỷ lục 4,067 tỷ kWh được thiết lập vào năm 2022.

Lý giải cho sự gia tăng này, EIA cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sự phát triển mạnh mẽ của các trung tâm dữ liệu, và các hộ gia đình cùng công ty, xí nghiệp sử dụng điện nhiều hơn cho nhu cầu sưởi ấm và giao thông vận tải.

Cụ thể hơn, EIA dự báo doanh số bán điện sẽ tăng lên 1,494 tỷ kWh cho các hộ gia đình vào năm 2024, 1,420 tỷ kWh cho các khách hàng kinh doanh, buôn bán, và 1,026 tỷ kWh cho các khách hàng là công ty, xí nghiệp.

Khi so sánh với các mức cao kỷ lục trước đây, đối với nhóm khách hàng dân dụng, mức tiêu thụ cao nhất là 1,509 tỷ kWh vào năm 2022; đối với nhóm khách hàng buôn bán, làm ăn, mức tiêu thụ cao nhất là 1,408 tỷ kWh trong năm 2023; và đối với nhóm khách hàng công nghiệp, mức tiêu thụ cao nhất là 1,064 tỷ kWh vào năm 2000.

Bên cạnh đó, EIA cũng đưa ra dự báo về sự thay đổi tỷ trọng của các nguồn năng lượng trong sản xuất điện năng. Khí đốt tự nhiên sẽ chiếm 43% tổng sản lượng điện vào năm 2024, tăng nhẹ từ mức 42% năm 2023, trước khi giảm xuống còn 40% vào năm 2025. Tỷ trọng của than đá sẽ giảm từ 17% năm 2023 xuống 15% trong cả năm 2024 và 2025. Năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng trong sản xuất điện năng, từ 22% năm 2023 lên 23% vào năm 2024 và đạt 25% vào năm 2025. Tỷ trọng của năng lượng nguyên tử sẽ ở mức ổn định 19% trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Ngoài ra, EIA cũng dự báo về doanh số khí đốt tự nhiên trong năm 2024. Nhóm khách hàng dân dụng sẽ tiêu thụ khoảng 12.1 tỷ feet khối mỗi ngày (billion cubic feet per day – bcfd), giảm so với các mức cao nhất lịch sử là 14.3 bcfd vào năm 1996. Mức tiêu thụ của nhóm khách hàng thương mại dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 9.1 bcfd, so với kỷ lục 9.6 bcfd được ghi nhận năm 2019. Nhóm khách hàng công nghiệp sẽ giảm nhẹ mức tiêu thụ xuống 23.3 bcfd, thấp hơn mức kỷ lục 23.8 bcfd vào năm 1973. Riêng đối với ngành sản xuất điện, mức tiêu thụ sẽ tăng lên 37.0 bcfd, vượt qua mức cao nhất trước đây là 35.5 bcfd trong năm 2023.