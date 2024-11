El Ojo: Hòn Đảo Bí Ẩn Hình “Con Mắt” Tại Argentina

Giữa thảm thực vật xanh rì của đồng bằng sông Paraná, El Ojo tựa như một con mắt bí ẩn đang lặng lẽ theo dõi thời gian trôi qua, giữ cho mình những bí mật mà con người vẫn chưa thể lý giải hoàn toàn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Ẩn mình trong vùng đầm lầy của đồng bằng sông Paraná, Argentina, là El Ojo – một hòn đảo nổi kỳ lạ. Điểm đặc biệt của hòn đảo này là hình dáng tròn trịa hoàn mỹ, giống như một con mắt khổng lồ khi nhìn từ trên cao, và đây cũng là nguồn gốc của tên gọi “El Ojo” (nghĩa là “Con mắt”).

El Ojo không chỉ là một hiện tượng địa lý hiếm có mà còn là tâm điểm của những câu chuyện bí ẩn và các giả thuyết đầy mê hoặc.

Vào năm 2016, El Ojo trở thành tâm điểm chú ý sau khi một đoàn làm phim do đạo diễn người Argentina Sergio Neuspiller dẫn đầu khám phá khu vực này để thực hiện một bộ phim tài liệu. Khi bay qua đồng bằng sông Paraná, họ kinh ngạc trước hình dáng độc đáo của hòn đảo: một vòng tròn hoàn hảo nằm giữa những thảm thực vật rậm rạp.

“Từ trên không, chúng tôi nhìn thấy một vòng tròn vành vạnh. Nước trong hồ có vẻ đen nhưng thực ra lại trong suốt một cách kỳ lạ. Đây là điều gần như không thể xảy ra ở vùng đồng bằng này, nước ở đây thường rất đục vì bùn đất. Đặc biệt, đáy hồ lại là một lớp đất đen,” Neuspiller chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tờ El Observador.

El Ojo nổi trên một hồ nước trong vắt, cũng có hình dáng tròn trịa hoàn mỹ. Theo các khoa học gia, hình dạng này là kết quả của quá trình xói mòn, chậm rãi nhưng diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Hòn đảo có đường kính khoảng 118 mét, được tạo thành từ lớp thực vật tự nhiên và nổi trên dòng chảy xoay tròn quanh hồ.

Chuyển động liên tục này không chỉ khiến hòn đảo quay quanh trục mà còn mài nhẵn các cạnh của bờ hồ, tạo thành một chiếc đĩa tròn trịa. Hiện tượng này tương tự như một đĩa băng lớn từng xuất hiện trên sông Presumpscot ở bang Maine, Hoa Kỳ, từ năm 2019 nhờ tác động của dòng chảy xoay tròn bên dưới bề mặt nước.

Theo nhật báo El Cronista của Argentina, El Ojo di chuyển theo chiều kim đồng hồ, và xuất hiện trong các hình ảnh vệ tinh lần đầu tiên cách đây khoảng 20 năm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ hòn đảo đã tách ra khỏi đất liền như thế nào và vào thời điểm nào.

Trong quá trình tìm hiểu, đoàn làm phim của Neuspiller phát hiện rằng nhiều cư dân địa phương đã biết về sự tồn tại của El Ojo từ lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn đến gần hòn đảo này. Một số người tin rằng đây là nơi trú ngụ của một vị thần cổ xưa. Thậm chí, còn có những giả thuyết kỳ lạ khác, như việc El Ojo thu hút các vật lạ bay (UFO) hay là nơi ẩn giấu một căn cứ bí mật của Đức Quốc xã. Dù vậy, không có bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố này.