Cha Mẹ Và Con Cái, Làm Sao Cảm Thông Về Chuyện Tình Yêu Và Tình Dục?

Họ đã đến vào một buổi tối được xem như lạnh nhất trong những ngày đầu Thu của tiểu bang Virginia, Thứ Năm 21, tháng 11, 2024. Nhưng đã được chào đón một cách nồng ấm bởi những người Việt Nam giàu lòng nhân ái. Hai tấm bảng “We Welcome Our Afghan Neighbors” và “You Are In Good Hands With Phong Trào Việt Hưng” càng làm cho họ yên tâm hơn. Tạm quên đi những lo lắng, ngại ngùng khi vừa đặt chân lên miền đất hứa giữa những người xa lạ.