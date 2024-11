Phí Medicare Tăng Trong Năm 2025: Áp Lực Dồn Lên Người Cao Niên

Kỳ ghi danh cho năm 2025 hiện đang mở và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 12. Đây là thời điểm để xem xét và thay đổi gói bảo hiểm của quý vị, nếu thấy cần thiết. (Nguồn:pixabay.com)

Người cao niên ở Hoa Kỳ có lẽ đang háo hức mong chờ khoản tăng tiền phúc lợi An sinh Xã hội vào năm tới. Nhưng họ có thể sẽ thất vọng khi phát hiện rằng một phần không nhỏ khoản tăng này sẽ bị “ngốn” bởi phí bảo hiểm Medicare.

Cơ quan Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) vừa thông báo rằng sang năm 2025, mức phí bảo hiểm hàng tháng của Y tế cao niên Medicare Part B sẽ tăng từ 174.70 MK lên 185 MK, tức là tăng thêm 10.30 MK. Đồng thời, khoản khấu trừ hàng năm của Part B – số tiền mà người thụ hưởng phải trả trước khi Medicare bắt đầu chi trả – sẽ tăng từ 240 MK lên 257 MK, tức tăng17 MK (khoảng 7%).

Trong khi đó, Cơ quan An sinh Xã hội (Social Security Administration – SSA) cũng công bố mức điều chỉnh khoản trợ cấp chi phí đắt đỏ (cost-of-living adjustment – COLA) cho năm 2025 là 2.5% – thêm khoảng 50 MK vào mức trợ cấp trung bình hàng tháng, hiện nay khoảng 1,900 MK.

Mức tăng này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực tài chánh cho hơn 72 triệu người hưu trí cao niên và người lao động bị khuyết tật, vốn đã gặp nhiều khó khăn vì vật giá tăng cao trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với việc phí bảo hiểm Medicare tăng đều đặn, khoản trợ cấp này có thể không mang lại lợi ích như mong đợi, đặc biệt đối với những người có trợ cấp thấp.

Mark Miller, chuyên gia về hưu trí và là tác giả cuốn Retirement Reboot, cho biết: “Phí bảo hiểm Part B đã tăng gần 6% trong hai năm liên tiếp. Mức tăng này sẽ làm giảm giá trị của COLA với người cao niên, và đặc biệt là những người có mức trợ cấp thấp, họ sẽ phải chịu áp lực lớn nhất.”

Thí dụ, một người nhận phúc lợi An sinh Xã hội 1,200 MK hàng tháng chỉ nhận được mức COLA tăng khoảng 1.6% sau khi tính đến các khoản tăng của Medicare. Trong khi đó, với những người nhận trợ cấp cao hơn, chẳng hạn như 3,500 MK, vẫn được hưởng mức COLA đầy đủ là 2.2%.

Ngoài ra, khoản khấu trừ Part A – số tiền người thụ hưởng phải trả nếu nằm bệnh viện – cũng sẽ tăng thêm 44 MK, từ 1,632 MK lên 1,676 MK. Các khoản đồng thanh toán cho chăm sóc tại bệnh viện và điều dưỡng chuyên môn sẽ tăng khoảng 2.7%.

Không phải tất cả người cao niên đều chịu tác động từ việc tăng phí bảo hiểm này. Theo quy định “bảo vệ người thu nhập thấp” của An sinh Xã hội, mức tăng phí bảo hiểm Part B của một người không được lớn hơn khoản tăng COLA của họ. Theo Phil Moeller, chuyên gia Medicare và An sinh Xã hội và là tác giả cuốn Get What’s Yours for Medicare, những người nhận trợ cấp dưới 415 MK/tháng sẽ không phải chịu toàn bộ mức tăng phí bảo hiểm Part B.

Người nhận phúc lợi An sinh Xã hội sẽ được thông báo về mức thay đổi qua thư vào đầu tháng 12, hoặc có thể xem thông tin trực tuyến trong tài khoản cá nhân tại trang web ssa.gov/myaccount/

Thu nhập càng cao thì phải trả càng nhiều

Từ năm 2007, phí bảo hiểm Part B Medicare được tính dựa trên thu nhập của người thụ hưởng. Khoảng 8% người dùng Medicare có thu nhập cao sẽ phải trả thêm khoản phụ phí gọi là IRMAA (Income-Related Monthly Adjustment Amounts).

Từ năm 2025, những người thụ hưởng có thu nhập trên 106,000 MK (nếu người khai thuế độc thân hoặc vợ chồng nhưng khai thuế riêng) hoặc 212,000 MK (nếu vợ chồng khai thuế chung) sẽ phải trả phụ phí này. Tổng mức phí bảo hiểm Part B hàng tháng của họ sẽ dao động từ 259 MK đến 628.90 MK.

SSA sẽ xem xét và quyết định ai phải trả phần phụ phí này dựa vào 5 mức thu nhập. Trong đó, mức cao nhất là dành cho cá nhân có thu nhập trên 500,000 MK hoặc vợ chồng có thu nhập trên 750,000 MK. Các mức này được điều chỉnh hàng năm dựa trên lạm phát. Tuy nhiên, SSA sẽ dựa vào hồ sơ khai thuế hai năm trước, nghĩa là mức thu nhập năm 2023 sẽ quyết định quý vị có phải trả phụ phí vào năm 2025 hay không.

Miller nhận xét: “Thật không may, mọi người rất dễ bị dính IRMAA. Người vừa nghỉ hưu dễ bị tính phụ phí vì thu nhập cao từ thời gian còn làm việc cách đây hai năm. Người vẫn làm việc và đã tham gia Medicare cũng có nguy cơ bị áp dụng phụ phí. Điều này khiến nhiều người nghỉ hưu rất bức xúc – và họ có lý. Họ phải trả nhiều hơn cho bảo hiểm y tế mà chẳng được thêm bất kỳ lợi ích nào.”

Đừng bỏ lỡ thời cơ điều chỉnh!

Kỳ ghi danh cho năm 2025 hiện đang mở và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 12. Người đủ điều kiện tham gia Medicare cần phải tính toán ngay, vì đây là thời điểm để xem xét và thay đổi gói bảo hiểm của quý vị, nếu thấy cần thiết.

Quý vị có thể sử dụng công cụ Tìm kiếm Plan Finder trên trang Medicare.gov để so sánh các lựa chọn các gói bảo hiểm, chẳng hạn như Original Medicare, Medicare Advantage, cho đến Part D (các gói bảo hiểm thuốc kê toa).

Nếu có thu nhập không cao, quý vị có thể thử tìm hiểu chương trình Extra Help của Medicare. Đây là chương trình hỗ trợ chi trả phí bảo hiểm Part D, các khoản khấu trừ, và giới hạn chi phí thuốc men. Ngoài ra, Chương trình Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế Tiểu bang (State Health Insurance Assistance Programs – SHIP) có cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp miễn phí.

Juliette Cubanski, phó giám đốc chương trình chính sách Medicare tại KFF, nhấn mạnh rằng năm nay là một năm đặc biệt quan trọng để xem xét lại kế hoạch bảo hiểm. Bà giải thích: “Có nhiều thay đổi không chỉ về phí bảo hiểm, mà còn về các khoản chia sẻ chi phí, khấu trừ, và phạm vi bảo hiểm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền mà người thụ hưởng phải chi trả và cơ hội mua được các loại thuốc cần thiết.”

Nguồn: “Medicare premiums rise for 2025, nicking retirees' Social Security checks” được đăng trên trang finance.yahoo.com.