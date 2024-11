The Venetian Resort Las Vegas & Pechanga Resort Casino Công Bố Quan Hệ Hợp Tác Có Lợi Cho Khách Của Cả Hai Thương Hiệu Được Nhiều Người Yêu Chuộng

-- Sự hợp tác này đánh dấu mối quan hệ hợp tác đầu tiên của Pechanga Resort Casino được đặt tại Nam California thuộc sở hữu của bộ lạc với Las Vegas Casino/Resort –





TEMECULA, California — (ngày 8 tháng 11 năm 2024) – Pechanga Resort Casino và The Venetian Resort Las Vegas thông báo rằng hai khu nghỉ dưỡng sang trọng này đã ký kết quan hệ đối tác đầu tiên thuộc loại hình này dành cho khu nghỉ dưỡng/sòng bài của người Mỹ bản địa ở Nam California và một đơn vị điều hành sòng bài ở Las Vegas. Pechanga Resort Casino, do Pechanga Band of Indians sở hữu và điều hành, nằm ngay bên ngoài Temecula, California, và The Venetian Resort Las Vegas đã ký một thỏa thuận nhằm mang đến cho các vị khách của mỗi khu nghỉ dưỡng những quyền lợi, tiện nghi và phần thưởng dành cho hội viên của sòng bài từng giành nhiều giải thưởng. Khách của Pechanga Resort Casino và The Venetian Resort sẽ nhận được những lời mời chỉ dành riêng cho họ để tận hưởng các sự kiện, chương trình khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt tại mỗi khu nghỉ dưỡng/sòng bài. Quan hệ đối tác này mang đến cho khách của Pechanga Resort Casino một cơ hội nữa để được hưởng những trải nghiệm độc đáo không đâu sánh được vì sự gắn bó lâu dài của họ.





Pechanga Resort Casino có số lượng quan hệ đối tác lớn nhất với các đội thể thao lớn và địa điểm thi đấu trong số các khu nghỉ dưỡng/sòng bài ở Nam California. Khách của Pechanga sẽ được vào cửa và nhận được những lời mời tham dự các trận đấu của Los Angeles Lakers, LA Clippers, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Los Angeles Angels và San Diego Wave, cũng như các chương trình và sự kiện tại Pechanga Arena San Diego, Sân vận động SoFi và Intuit Dome mới khai trương gần đây. Với quan hệ đối tác mới được ký kết với The Venetian Resort, khách của Pechanga sẽ được sử dụng phòng khách sạn, thưởng thức chương trình biểu diễn, những bữa tiệc riêng và nhiều tiện nghi khác tại khu nghỉ dưỡng lớn nhất Bắc Mỹ. Khách của The Venetian Resort Las Vegas cũng nhận được những quyền lợi tương tự tại Pechanga Resort Casino.





Ken Perez, Chủ tịch của Pechanga Development Corporation cho biết: “Đội ngũ chúng tôi tại Pechanga luôn tìm kiếm những cách độc đáo và thực sự đặc biệt để mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và sang trọng cho các vị khách của chúng tôi”. “Chúng tôi mong được hợp tác với một thương hiệu uy tín và được nhiều người ưa chuộng như The Venetian Resort trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn và sòng bài tại Las Vegas.”





Danny Ruiz, giám đốc sòng bài của The Venetian Resort Las Vegas cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách của Pechanga đến The Venetian Resort và các vị khách của Venetian Rewards có cơ hội được trải nghiệm Pechanga, một sòng bài hàng đầu ở Nam California”. “Cùng nhau, chúng tôi mang đến cho các vị khách những quyền lợi không đâu có, giúp họ dễ dàng tiếp cận với các trải nghiệm tại cả hai địa điểm, và cơ hội để tận hưởng những điều tuyệt vời nhất của cả hai khu nghỉ dưỡng theo cách chưa từng có trước đây.”





Perez cho biết ông hy vọng mối quan hệ hợp tác mới mẻ này sẽ đem đến nguồn hứng khởi lớn hơn, và tăng thêm giá trị cho khách của cả The Venetian Resort Las Vegas và Pechanga Resort Casino. Đội ngũ quản lý của cả hai khu nghỉ dưỡng đã nhất trí ký kết hợp đồng đầu tiên có thời hạn một năm và có thể gia hạn thêm.





Mới đây, cả Pechanga Resort Casino và The Venetian Resort Las Vegas đều được độc giả của Condé Nast Traveler vinh danh. Pechanga Resort Casino được xếp hạng là khu nghỉ dưỡng/sòng bài duy nhất có tên trong danh sách Khu nghỉ dưỡng Hàng đầu (Top Resorts) cả nước của tạp chí uy tín này. The Venetian Las Vegas luôn được xếp hạng trong danh sách Lựa chọn của Độc giả (Readers’ Choice) về Khách sạn Hàng đầu tại Las Vegas kể từ năm 2018.





Giới thiệu về Pechanga Resort Casino



Pechanga Resort Casino đem đến một trong những trải nghiệm khu nghỉ dưỡng/sòng bài lớn nhất và phong phú hơn bất kỳ nơi đâu trên Hoa Kỳ. Được Newsweek bình chọn là sòng bài xuất sắc nhất bên ngoài Las Vegas, được AAA xếp hạng là cơ sở Four Diamond từ năm 2002 và là khu nghỉ dưỡng/sòng bài duy nhất tại Hoa Kỳ được trao Giải thưởng Lựa chọn của Độc giả Condé Nast Traveler năm 2024, Pechanga Resort Casino là khu nghỉ dưỡng không đâu sánh bằng ở California. Với 5,500 máy kéo hấp dẫn nhất, các trò chơi trên bàn, những hoạt động giải trí ở đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, dịch vụ ẩm thực, spa và giải đấu golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino là một điểm đến độc nhất vô nhị. Pechanga Resort Casino được sở hữu và điều hành bởi Pechanga Band Indians. Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến số điện thoại miễn phí 1-888-PECHANGA hoặc truy cập



Giới thiệu về The Venetian Resort Las Vegas





The Venetian Resort Las Vegas có các phòng nghỉ dạng suite tại The Venetian và The Palazzo. Điều nổi bật trong trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng lừng danh này là cam kết về tinh thần vui chơi tinh tế và sự sang trọng nhẹ nhàng, với các nhà hàng đẳng cấp thế giới từ các đầu bếp nổi tiếng bao gồm Cote của Simon Kim, Bazaar Meat của José Andrés và đầu bếp Gjelina được yêu thích ở Nam California; spa + phòng tập thể dục Canyon Ranch giúp người dùng cảm thấy tươi trẻ; hồ bơi rộng năm mẫu Anh và khu vườn lấy cảm hứng từ Riviera của Ý bao gồm TAO Beach Dayclub, ốc đảo nhiệt đới lấy cảm hứng từ Bali; hai sòng bài đặc trưng và một phòng chơi poker; Voltaire, một địa điểm giải trí về đêm làm mờ ranh giới giữa một câu lạc bộ ấm cúng đồng thời là địa điểm của Nữ hoàng nghệ thuật burlesque Dita Von Teese; biểu diễn ca nhạc và giải trí không ngừng bao gồm ảo thuật gia bậc thầy Shin Lim; Câu lạc bộ đêm TAO và trải nghiệm mua sắm có một không hai tại Grand Canal Shoppes.

Là một trung tâm hàng đầu về tổ chức sự kiện và hội nghị, khu nghỉ dưỡng này có không gian họp, triển lãm và hội nghị rộng hơn 2.25 triệu feet vuông. Chương trình khách hàng thân thiết hoàn toàn mới của Venetian Resort, Venetian Rewards, cung cấp cơ hội tích lũy và đổi thưởng trên toàn khu nghỉ dưỡng khi chơi bài, bao gồm máy kéo và các trò chơi trên bàn, cũng như chi tiêu cho những hoạt động trải nghiệm, chẳng hạn như ẩm thực, hoạt động giải trí, đặt phòng khách sạn, và nhiều cách thức khác.

Venetian Resort Las Vegas là nơi duy nhất người hâm mộ có thể trải nghiệm trọn vẹn Sphere ở The Venetian với các gói có cả vé xem ca nhạc và chỗ ở trong khách sạn bao gồm chỗ đẹp. Sphere là địa điểm tổ chức sự kiện vô cùng hiện đại. Không gian này sẽ định hình lại tương lai của ngành giải trí trực tiếp.

Venetian® và các nhãn hiệu khác được sử dụng theo giấy phép. Các tên và thương hiệu được đề cập ở trên là nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.