Derek Tran Dẫn Đầu Michelle Steel Trong Cuộc Đua Vào Hạ Viện Hoa Kỳ Với 314 Phiếu Tính Đến Chiều 19-11-2024.

Cuộc tranh cử vào Hạ Viện giữa Derek Trần, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và DB Michelle Steel của Đảng Cộng Hòa trong địa hạt California 45 đã trở thành cuộc đua tốn kém và khít khao nhất trong lịch sử, với sự cách biệt đôi khi chỉ vài chục phiếu.

Sau khi bà Michelle Steel dẫn trước hơn 11,000 phiếu vào ngày 6/11, lợi thế của bà ấy giảm dần đáng kể khi có nhiều phiếu được kiểm hơn. Vào cuối tuần trước, bà Steel vẫn dẫn đầu với 58 phiếu bầu. Vào ngày thứ Bẩy, 16/11, Derek Trần dẫn trước 36 phiếu. Vào thứ Hai, 18/11, anh ta đã đạt được 102 phiếu bầu và đến ngày hôm sau, 19/11, Derek Trần đã nới rộng khoảng cách biệt lên đến 314 phiếu.

Một điểm hết sức quan trọng là trong số 2,320 phiếu kiểm hôm nay, Derek Trần đã đạt 56.10% số phiếu của LA County và 54.54% số phiếu ở Orange County. Điều này có nghĩa là Derek thắng ở cả Los Angeles County và Orange County.

Tổng số phiếu đã kiểm là 309,866. Số phiếu còn lại khoảng 10,000 sẽ được kiểm trong khoảng 5 ngày tới, và sẽ kết thúc trước Lễ Tạ Ơn. Nếu Derek Trần thắng khoảng từ 1,000 phiếu trở lên sẽ chắc ăn.

Báo Politico hôm nay bình luận về sự kiểm phiếu chậm trễ ở California như sau:

"Kiểm phiếu muộn không phải là điều bất thường ở California: Luật bầu cử của tiểu bang đã có từ lâu dành ưu tiên về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn tốc độ kết quả. California có bầu cử qua thư, và các lá phiếu có thể được nhận tối đa một tuần sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc miễn là chúng được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Các quận cũng có tối đa một tháng để cử tri “chữa” chữ ký và thông tin khác về các lá phiếu được các quan chức bầu cử gắn báo động."

Giống như Trump, MAGA thua là đổ lỗi cho gian lận. Taylor Greene vào cuối tuần đã tung tin thất thiệt rằng là Đảng Dân Chủ "đang cướp một ghế Hạ viện ngay từ dưới quyền của chúng tôi ở California.” Trong khi đó, Elon Musk, sở hữu chủ mạng truyền thông xã hội X, đã chia sẻ một bài ám chỉ Derek Tran dẫn đầu trong các cuộc kiểm phiếu sau này là kết quả của sự gian lận.

"Lãnh đạo thiểu số của Quốc Hội James Gallagher (Cộng Hòa, California) nói với Playbook rằng ông đồng ý có “những giải thích tốt” về lý do tại sao những lá phiếu gửi qua thư muộn sẽ làm lệch Đảng Dân Chủ trong cuộc đua Trần-Steel. Ông ấy nói rằng ông không thấy bằng chứng nào về việc gian lận phiếu ở đó."

Ở California, cử tri có thể sửa chữa các lá phiếu chưa được kiểm của họ cho đến ngày 1/12, khi các quận ở tiểu bang được yêu cầu hoàn thiện bảng kiểm kê của họ. Ở California, việc kiểm phiếu lại có thể được thực hiện trong vòng năm ngày kể từ ngày cuộc bầu cử được chứng nhận theo sự yêu cầu của bất cứ đảng nào nếu họ đồng ý trả chi phí có thể lên tới hàng trăm ngàn US dollar. Tuy nhiên, nếu việc kiểm phiếu lại thay đổi kết quả, chi phí sẽ được hoàn trả.

Election Center là tổ chức đầu tiên vào ngày 16/11 dự đoán Derek Tran sẽ thắng cuộc đua tại địa hạt California 45. Sau nửa thế kỷ, vùng Little Saigon mới hi vọng có đại diện xứng đáng vào Hạ Viện Hoa Kỳ.

Nếu Derek Trần giành được chiến thắng, Steel sẽ là đảng viên Đảng Cộng Hòa thứ hai ở California mất ghế Hạ Viện vào 2025, sau khi đảng viên Dân Chủ George Whitesides đánh bại dân biểu đương nhiệm Mike Garcia ở địa hạt California 27 nằm ở phía bắc Los Angeles.

Một cuộc đua thứ hai ở California để vào Hạ viện cũng rất khít khao giữa Dân Biểu đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa quận hạt 13 John Duarte đang dẫn trước đối thủ Dân Chủ Adam Gray 1 điểm với 2,004 phiếu bầu cách biệt hai ứng cử viên. Quận Central Valley đã kiểm được 86% số phiếu.

Cho đến nay, Đảng Cộng Hòa đã giành được đa số với 218 ghế trong Hạ Viện. Năm ghế bao gồm hai ghế ở California, chưa có kết quả. Với đa số mỏng manh như vậy, đảng Cộng Hòa sẽ gặp nhiều rủi ro kiểm soát Hạ Viện một khi có thành viên vắng mặt, bất ngờ lâm bệnh, hoặc đào ngũ. Ngoài ra, Tổng Thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm ba dân biểu Cộng Hòa vào nội các. Những ghế này có thể sẽ bị bỏ trống cho đến khi có những cuộc bầu cử đặc biệt để chọn người thay thế.

THAM KHẢO

(1) Laura J. Nelson, "Just 314 votes separate candidates in one of nation’s closest House races, with more ballots to go," Los Angeles Times, November 19, 2024.

(2) Lester Black, "Calif. Democrats are on the verge of flipping another GOP House district," SFGate, November 18, 2024.

(3) Amy Qin, "House Race in California Is Separated by 314

Votes," New York Times, November 19, 2024.

(4) Dustin Gardiner, Tyler Katzenberger, "What is taking so long," Politico, November 19, 2024.