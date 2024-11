"For Me And You": Triển Lãm Tranh Ann Phong và Gloria Sanchez

Trung tâm Mỹ thuật The Irvine Fine Arts Center hân hạnh thông báo về hai cuộc triển lãm mùa thu, "For Me and You" và "End as Beginning". Cả hai cuộc triển lãm khai mạc vào ngày mai, thứ Bảy, ngày 16 tháng 11, tại Trung tâm Mỹ thuật The Irvine Fine Arts Center với buổi tiếp tân khai mạc gặp gỡ và trò chuyện với các họa sĩ từ 2 đến 4 giờ chiều. Vào cửa miễn phí.





Phòng triển lãm "For Me and You" ở Gallery One trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện của Ann Phong và Gloria Gem Sánchez trình bày sự giống nhau về ý tưởng giữa hai họa sĩ Ann Phong và Sanchez khi cả hai đều sử dụng vật liệu hỗn hợp tạo dựng tác phẩm để phản ánh sự suy nghĩ về cách sống, cách quản lý môi trường của chúng ta đồng thời thu hút sự chú ý đến tác động chung của chúng ta đối với hệ sinh thái mà chúng ta đang sinh sống và truyền lại cho các thế hệ tương lai.

Hai nghệ sĩ Ann Phong và Sánchez sử dụng vật liệu tái chế, bột màu và sơn, cùng các vật thể hữu cơ và phi truyền thống tạo ra các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và hai chiều lấy cảm hứng từ trải nghiệm của họ trong các cuộc di cư. Các hoạt động nghệ thuật độc lập của họ đan xen trong tinh thần chung về tính bền vững của môi trường và cam kết tôn vinh những trải nghiệm và kiến ​​thức giữa các thế hệ.



Họa sĩ Ann Phong cho biết: "Cuộc triển lãm được bình chọn bởi cô Virginia Arce, Cô chọn 10 tác phẩm của tôi, từ tác phẩm lớn 60" tới tranh nhỏ xíu 12".

Mỗi năm, Irvine Fine Art Center mời các họa sĩ đương đại tổ chức một lần một cuộc triển lãm đặc biệt, kéo dài 3 tháng. Họa sĩ Ann Phong nói thêm: "Tôi hy vọng mọi người đến thưởng thức tranh và ủng hộ thành phố này đã để dành một chỗ trân trọng cho nghệ thuật tạo hình."





Cùng lúc phòng triển lãm "End as Beginning" cũng sẽ trưng bày các tác phẩm điêu khắc và tạo hình của Randi Hokett, Zara Kuredjian và Patricia Liverman nhấn mạnh vào sự đứt gãy, nhận thức và thời gian, là những lực lượng chủ đạo định hình thế giới và sự hiểu biết của chúng ta về bản thân mình trong thế giới đó.





Thông qua các hoạt động sáng tạo của mình, Hokett, Kuredjian và Liverman khám phá các sự kiện và điều kiện nơi sự kiểm soát và hỗn loạn cùng tồn tại, chẳng hạn như phun trào núi lửa, thuật giả kim trong xưởng vẽ của một nghệ sĩ và trật tự của vũ trụ. Các bức tranh, tác phẩm điêu khắc và tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện của họ vừa tinh tế vừa thô thiển, vừa duyên dáng vừa mãnh liệt, vừa gợi lên những điều trần tục và xa hơn thế nữa.

Hai cuộc triển lãm sẽ được kéo dài từ đến hết thứ Bảy, ngày 25 tháng 1.



Giờ mở cửa của phòng triển lãm là 10 giờ sáng đến 9 giờ tối từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ Sáu và 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ Bảy. Lễ khai mạc, triển lãm và bãi đậu xe đều miễn phí. Trung tâm Mỹ thuật Irvine tọa lạc tại Công viên Cộng đồng Heritage ở số 1432 Yale Blvd., Irvine.



Để biết thêm thông tin, xin truy cập irvinefinearts.org hoặc gọi số 949-724-6880.