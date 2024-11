New Zealand: Chính Phủ Công Khai Xin Lỗi Các Nạn Nhân Từng Bị Ngược Đãi Trong Các Cơ Sở Chăm Sóc

Hôm thứ Ba (12/11), chính phủ New Zealand công khai xin lỗi hàng trăm ngàn nạn nhân của các vụ bạo hành và lạm dụng ở các cơ sở chăm sóc trong thời gian từ năm 1950 đến 2019. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)







NEW ZEALAND – Hôm thứ Ba (12/11), chính phủ New Zealand đã công khai xin lỗi hàng trăm ngàn nạn nhân từng bị ngược đãi cùng gia đình họ; đây là những nạn nhân của các vụ bạo hành thể xác và lạm dụng tình dục trong các cơ sở chăm sóc suốt 70 năm qua, theo Reuters.

Theo một cuộc điều tra vào tháng 7, trong thời gian từ năm 1950 đến 2019, có khoảng 200,000 trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương trong các cơ sở chăm sóc của nhà nước và các tổ chức tôn giáo đã bị lạm dụng ở các mức độ khác nhau.

Phát biểu trước các nạn nhân sống sót và gia đình tại Quốc hội ở Wellington, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết: “Thật kinh hoàng. Đau lòng và sai trái thay. Hôm nay, tôi thay mặt chính phủ gửi lời xin lỗi đến tất cả những ai đã phải chịu đựng bạo hành, tổn thương và bị bỏ bê khi ở trong các cơ sở chăm sóc. Lời xin lỗi này thay mặt cho chính phủ của tôi và cả các chính phủ tiền nhiệm.”

Thủ tướng cho biết chính phủ đã và đang làm việc với 28 khuyến nghị từ cuộc điều tra, và sẽ đưa ra phản hồi đầy đủ vào đầu năm tới. Ngoài ra, sẽ có một dự luật với nhiều biện pháp cải thiện an toàn trong các cơ sở chăm sóc của nhà nước được đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào thứ Ba.

Ủy ban Điều tra Royal Commission of Inquiry đã phỏng vấn hơn 2,300 nạn nhân còn sống sót từ các vụ ngược đãi tại New Zealand, quốc gia có dân số khoảng 5.3 triệu người. Cuộc điều tra đã tiết lộ một loạt các hành vi bạo hành trong các cơ sở chăm sóc do nhà nước và tôn giáo quản trị, bao gồm hiếp dâm, triệt sản và tra tấn bằng sốc điện – xảy ra nhiều nhất và nghiêm trọng nhất vào những năm 1970.

Phúc trình cũng cho thấy cộng đồng người Maori bản địa và những người khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất là những nhóm dễ bị lạm dụng nhất.

Phúc trình đưa ra 138 khuyến nghị, trong đó yêu cầu chính phủ New Zealand, cũng như Giáo hoàng và Tổng giám mục Canterbury – các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo và Anh giáo – phải xin lỗi công khai. Trước đó, họ đều từng lên án vấn nạn lạm dụng trẻ em.

Phúc trình cũng kêu gọi ban hành các luật mới, bao gồm quy định bắt buộc phải khảo xét và phúc trình về các trường hợp nghi ngờ lạm dụng, kể cả những lời thú nhận trong các nghi thức xưng tội.

Theo ước tính, tổng thiệt hại mà mỗi nạn nhân bị bạo hành phải gánh chịu trung bình khoảng 857,000 NZ / người (tương đương 511,115 MK / người), nhưng đây không phải là mức đề nghị bồi thường. Thủ tướng Luxon cho biết tổng số tiền bồi thường cho các nạn nhân có thể lên tới hàng tỷ MK.