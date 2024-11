Trump Chọn Mike Waltz Làm Cố Vấn An Ninh Quốc Gia

Trump đã chọn Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia của mình cho nhiệm kỳ sắp tới. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

WASHINGTON – Hôm thứ Hai (11/11), Tổng thống đắc cử Donald Trump đã quyết định chọn DB Đảng Cộng hòa Mike Waltz làm cố vấn an ninh quốc gia của mình, theo Reuters.

Waltz là một cựu binh thuộc lực lượng Army Green Beret, từng làm đại tá trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia, và là một đồng minh trung thành của Trump. Ông này nổi tiếng vì thường chỉ trích các hoạt động của TQ ở khu vực Á Châu - Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ xung đột có thể xảy ra ở khu vực này.

Vị trí cố vấn an ninh quốc gia có quyền lực cao nhưng không cần phải được Thượng viện chuẩn thuận. Waltz sẽ đảm nhiệm việc cung cấp thông tin cho Trump về các vấn đề an ninh quan trọng, đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan khác nhau để thực thi các chính sách về an ninh.



Khi chỉ trích chính quyền Biden về việc rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, Waltz công khai ủng hộ các quan điểm của Trump về chính sách đối ngoại.

Waltz phát biểu trong một sự kiện đầu năm nay: “Những người tạo ra thay đổi lớn thường chẳng phải là người dễ chịu… nhưng thực tế là hệ thống an ninh quốc gia và nhiều cá nhân tại Ngũ Giác Đài với những thói quen không tốt cần phải thay đổi. Donald Trump chính là người tạo ra sự thay đổi đó.”

Waltz đã ‘lăn lộn’ trong giới chính trị ở Washington nhiều năm, từng giữ chức giám đốc chính sách quốc phòng cho các Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld và Robert Gates trước khi vào Quốc hội năm 2018. Hiện ông là chủ tịch tiểu ban Hạ viện giám sát vấn đề hậu cần quân sự (Armed Services subcommittee), đồng thời là thành viên của ủy ban đặc biệt về tình báo.

Ngoài ra, ông còn tham gia Lực lượng Đặc nhiệm về TQ của Đảng Cộng hòa, nghiên cứu và đóng góp ý kiến về cách đối phó với TQ. Waltz cũng từng bày tỏ lo ngại rằng quân đội Hoa Kỳ chưa sẵn sàng nếu có xung đột ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong cuốn sách “Sự thật Khắc nghiệt: Suy Nghĩ và Lãnh đạo như một Chiến sĩ Mũ nồi xanh” xuất bản đầu năm nay, Waltz đề ra chiến lược năm bước để ngăn chặn chiến tranh với TQ, bao gồm cung cấp vũ khí nhanh hơn cho Đài Loan, củng cố cam kết và lòng tin của các đồng minh Thái Bình Dương, và hiện đại hóa các thiết bị quân sự.

Về Ukraine, ông cho biết quan điểm của mình đã thay đổi. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ năm 2022, ông đã kêu gọi chính quyền Biden cung cấp thêm vũ khí cho Kyiv nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga.

Tuy nhiên, trong một sự kiện vào tháng trước, Waltz nhấn mạnh cần phải xem lại các mục tiêu của Hoa Kỳ ở Ukraine. Ông đặt câu hỏi: “Đây có thật sự là vì lợi ích của Hoa Kỳ không, chúng ta có đang đặt thời gian, tài chính, và các nguồn lực vào nơi đang rất cần thiết là khu vực Thái Bình Dương?”



Waltz ca ngợi Trump vì đã thuyết phục các đồng minh NATO tăng chi tiêu cho quốc phòng, nhưng điểm khác biệt là ông không ủng hộ việc Hoa Kỳ rút khỏi NATO. Waltz khẳng định: “Dù có thể là đồng minh và bạn bè thân thiết, chúng ta vẫn cần có những cuộc thảo luận, trao đổi thẳng thắn.”