Chương Trình Nhạc Sống chủ đề “Mỹ Tâm – My Soul in USA”

Ngày 22 tháng 12, 2024 tới đây vào lúc 6 giờ chiều, Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Mỹ Tâm – My Soul in USA”. Nhắc đến Mỹ Tâm, khán giả quen thuộc với dòng nhạc Việt Nam ngày nay hẳn ít ai không biết nữ ca sĩ với giọng ca rất khoẻ và cũng rất riêng này. Cô đã từng đoạt nhiều giải ca hát hoặc được vinh danh ở Việt Nam và ngoại quốc. Mỹ Tâm không chỉ trình bày nhạc phẩm của các nhạc sĩ sáng tác khác mà cô cũng đồng thời sáng tác nhạc chẳng hạn như nhạc phẩm “Mãi Yêu” được viết cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang, “Vì Đâu”, “Nụ Hôn Bất Ngờ”…. Cô cũng được mọi người biết đến với nhạc phẩm Tóc Nâu Môi Trầm. Với cá tính đặc biệt, Mỹ Tâm đã được một số người ví với nữ danh ca Khánh Ly ở chỗ cô cảm nhận bài hát một cách rất tự nhiên qua âm thanh tiết tấu của nó. Khi sự nghiệp lên cao, Mỹ Tâm không ngừng tìm tòi, thử nghiệm với những dòng nhạc thật đa dạng như hip hop, ballad, nhạc ngoại quốc lời Việt, nhạc mang âm hưởng Trung Đông như bài “Hoàng Hôn Thức Giấc”. Là một nghệ sĩ hết mình với nghệ thuật, cô đã ra mắt nhiều CD, DVD, đi lưu diễn cả trong nước lẫn nước ngoài với nhiều nơi có số khán giả lên tới hàng vài chục ngàn người. Từ năm 2021, Mỹ Tâm bắt đầu thực hiện chuỗi đêm nhạc trực tuyến mang tên My Soul 1981. Sang năm sau 2022, cô đưa chương trình đến trực tiếp với khán giả hâm mộ tại Đà Lạt. Ngày 22 tháng 12 tới đây, My Soul sẽ được gửi đến khán giả mộ điệu tại rạp của Pechanga Resort Casino với những nhạc phẩm về tình yêu, tình bạn và đời sống. Nhạc cô hát phần lớn nhẹ nhàng, trẻ trung, hướng thượng, dễ nghe và hấp dẫn nhất là đối với giới trẻ. “My Soul in USA” của Mỹ Tâm sẽ là một chương trình ca nhạc có giá trị và ấn tượng để quý vị làm quà cho nhau nhân mùa Giáng Sinh 2024.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592





