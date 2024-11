Chicago: Hai Sinh Viên Gốc Do Thái Bị Tấn Công Tại Trường Depaul

Một trong hai nạn nhân đã đeo một tấm biển giới thiệu rằng mình là cựu binh của IDF, bày tỏ mong muốn trò chuyện với mọi người về chủ đề này. (Nguồn: Chụp lại từ Youtube)

HOA KỲ – Hôm thứ Năm (7/11), hai sinh viên người Do Thái đã bị những kẻ đeo mặt nạ tấn công tại trường Đại học DePaul ở Chicago khi họ đang tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Israel, theo Reuters.

Vụ tấn công khiến hai sinh viên bị thương nhẹ, nhưng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chủ nghĩa bài Do Thái đang len lỏi trong trường. Nhà trường cho biết họ đang phối hợp với cảnh sát Chicago để điều tra xem vụ tấn công có phải là tội ác thù ghét (hate crime) hay không.

Trong 13 tháng qua, các vụ bạo lực nhắm vào những người gốc Do Thái và gốc Palestine đã gia tăng trên toàn Hoa Kỳ. Josh Weiner, đồng sáng lập Liên hội Do Thái Chicago (Chicago Jewish Alliance), cho biết một trong hai nạn nhân là cựu thành viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (Israel Defense Forces, IDF). Người này đã đeo một tấm biển giới thiệu rằng mình là cựu binh của IDF, bày tỏ mong muốn trò chuyện với mọi người về chủ đề này. Weiner cũng cho biết ông đã nói chuyện với cả hai nạn nhân sau sự việc.

Chủ tịch trường DePaul Robert Manuel cho biết các sinh viên chỉ bị thương nhẹ và từ chối điều trị y tế. Trong thư gởi cho giảng viên, nhân viên và sinh viên, ông chia sẻ: “Chúng tôi rất phẫn nộ khi vụ tấn công xảy ra ngay trong khuôn viên trường. Chúng tôi hiểu rằng với nhiều thành viên thuộc cộng đồng Do Thái tại trường, Israel là một phần quan trọng trong bản sắc Do Thái của họ. Những sinh viên này – cũng như mọi sinh viên khác – đều cần được cảm thấy an toàn khi ở trường.”

Cảnh sát Chicago cho biết hai nạn nhân là nam sinh viên 21 và 27 tuổi. Hai kẻ tấn công đã đấm đá vào mặt và người của nam sinh viên 27 tuổi và xô sinh viên 21 tuổi té ra đất rồi bỏ trốn. Vụ tấn công xảy ra gần trung tâm sinh viên, sát bên ngoài khuôn viên trường.

Cảnh sát đang điều tra vụ tấn công, chưa có đề cập gì đến “tội phạm thù ghét” trong phúc trình sơ bộ. Theo Ủy ban Nhân quyền Chicago, trong nửa đầu năm 2024, thành phố đã có 50 vụ tội ác thù ghét nhắm vào người Do Thái, bằng với tổng số trường hợp của cả năm 2023. Trong khi đó, số vụ tấn công nhắm vào người Hồi giáo và người Ả Rập lại giảm.

Ngày 26 tháng 10 vừa qua, một vụ nổ súng đã khiến thành phố bàng hoàng: một ông Do Thái 39 tuổi đội mũ sọ đã bị bắn khi đang đi đến giáo đường. Can phạm mới 22 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ và đối mặt với các tội danh khủng bố, tội ác thù ghét và mưu sát. Cảnh sát cho biết vụ tấn công vô cớ này không hề có động cơ nào khác ngoài thù ghét.