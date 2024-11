Ai Sẽ Chiến Thắng Cuộc Bầu Cử Thứ Ba Này?

Tuần trước, các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống Donald Trump đã tạo ra đà gia tăng cử tri ủng hộ, trong khi Phó Tổng Thống Kamala Harris dường như đang chựng lại tại vài tiểu bang tranh chấp. Đồng thời, các trang mạng cá cược hiện nay cũng đang có xu hướng đặt cược cho chiến thắng của Donald Trump đông đảo hơn.



Điều này phần nào gây lo ngại cho một nhóm cử tri ủng hộ bà Harris. Rồi ở đôi ngày cuối cùng này, các thăm dò lẫn thị trường cá cược bỗng đảo chiều về phía bà, tâm lý hai bên lại chao động và phấn khích.



Thật ra, các cuộc thăm dò chỉ là những chỉ số đo lường ý kiến cử tri vào một thời điểm nhất định và có mức chênh lệch khá nhỏ, chỉ trong vòng sai số của các cuộc thăm dò. Nó luôn biến động và không mang tính dự báo kết quả tương lai. Còn các trang cá cược lại càng không mang tính dự báo mà đơn giản chỉ là mức chênh lệch số tiền cá độ giữa những người tin rằng bên này hoặc bên kia sẽ chiến thắng nhằm củng cố niềm tin của họ.



Ở đây, thử dùng các số liệu bầu cử tổng thống năm 2020 để nhìn về cuộc bầu cử năm nay như thế nào.



Năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã thắng áp đảo Donald Trump cả số phiếu phổ thông lẫn phiếu cử tri đoàn. Được 81 triệu phiếu phổ thông, Tổng thống Joe Biden đã hơn Donald Trump đến 7 triệu phiếu, tức khoảng 4% số phiếu, còn số cử tri đoàn Biden đạt được là 306 so với 232 của Donald Trump vì Biden chiến thắng tại hầu hết các tiểu bang tranh chấp, trong đó có những tiểu bang vốn thuộc về đảng Cộng Hòa như Arizona và Georgia với tỉ lệ khít khao, buộc phải tái đếm phiếu nhiều lần theo luật tiểu bang.

Cũng nói thêm là vào năm 2016, các tiểu bang với hàng triệu hay hàng chục triệu phiếu bầu nhưng Trump thắng bà Clinton với số phiếu rất sát sao, chỉ từ vài ngàn đến đôi ba chục ngàn phiếu nhưng không bị tranh tụng chuyện bầu cử gian lận như năm 2020, vốn được Trump đưa ra và người ủng hộ Trump tin như vậy mà thiếu bằng chứng, cũng như tất cả các khiếu kiện đã bị tòa án bác bỏ. Các bước di chuyển của Trump trong năm nay cho thấy sự việc sẽ xảy ra tương tự với hình thức khác nhau nếu Trump thất cử.



Với khoảng 156.5 triệu cử tri đã tham gia bầu cử vào năm 2020, đây là số người tham gia bỏ phiếu kỷ lục trong cuộc tổng tuyển cử cho đến năm 2020. Mức phiếu này được dự báo sẽ không thua kém trong năm nay trước các chiến dịch vận động tranh cử đầy tốn kém của hai bên và được xem là cuộc bầu cử quan trọng và lịch sử, mỗi lá phiều đều có khả năng góp phần vào kết quả chung cuộc.



Về mặt phổ thông đầu phiếu (Popular Vote), bên cạnh mức gia tăng ủng hộ từ phụ nữ, giới trẻ và cử tri da màu muốn có sự thay đổi lịch sử dành cho bà Kamala Harris, thì ngược lại, từng có sẳn một nhóm cử tri Cộng Hòa quay lưng với Donald Trump từ trước, nay càng đông thêm qua sự vận động và kêu gọi mạnh mẽ từ một số chính khách đảng Cộng Hòa, tỉ lệ cử tri ủng hộ cho Trump không thể cao hơn năm 2020. Đồng thời, việc Trump bị kết tội hay đã và đang đối diện các truy tố dân sự và hình sự, không được nhóm cử tri độc lập bỏ qua như người ủng hộ ông ta. Do vậy, Phó Tổng Thống Kamala Harris có cơ hội sẽ tiếp tục chiến thắng số phiếu cử tri phổ thông Hoa Kỳ.



Do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là theo thể thức cử tri đoàn (Electoral College), với tổng cộng 538 phiếu đại biểu, phân chia cho các tiểu bang, tùy thuộc vào dân số và khu vực hành chánh nên ứng viên thắng phiếu phổ thông không bảo đảm sẽ đắc cử tổng thống nếu thua phiếu cử tri đoàn, điều đã xảy ra với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khi thất cử trước Donald Trump vào năm 2016. Do vậy, cần điểm lại số phiếu cử tri đoàn mà cả hai bên có khả năng đạt được.

Kết quả tại các tiểu bang Dân Chủ hoặc Cộng Hòa thông thường đã định trước, còn lại là các tiểu bang được xem là các tiểu bang tranh chấp (swing states) có số cử tri ủng hộ ứng viên Dân Chủ hay Cộng Hòa khá tương đương, kết quả theo từng mùa bầu cử tùy thuộc vào các lá phiếu cử tri độc lập cũng như tỉ lệ người tham gia bầu cử thuộc bên này hay bên kia cao hơn.Với bảy tiểu bang chiến địa trong năm nay, các thăm dò hiện cho thấy Donald Trump đang chiếm lại ưu thế các tiểu bang như Arizona và Georgia, ngang ngửa cùng bà Kamala Harris tại các tiểu bang như Nevada, Wiscosin, Michigan và North Carolina, tiểu bang duy nhất Trump chiến thắng vào năm 2020 trong số bảy tiểu bang tranh chấp này. Về phía bà Harris hiện đang và phải chiến thắng tại tiểu bang Pennsylvania rất quan trọng. Như nói trên, mức chênh lệch tại các tiểu bang này khá thấp, có thể thuộc về ứng viên này hay kia và mỗi kết quả từng tiểu bang đều mang tính quyết định đến kết quả chung cuộc.Dựa vào các thăm dò cùng đặc tính nhân khẩu, lịch sử chính trị và cử tri tại các tiểu bang tranh chấp, chúng tôi dự đoán bà Kamala Harris có khả năng chiến thắng tại Pennsylvania (19 phiếu), Nevada (6) và Wiscosin (10), còn Donald Trump có cơ hội chiến thắng tại Arizona (11 phiếu), Georgia (16) và North Carolina (16). Theo dự đoán này thì bà Harris sẽ có 226 phiếu (các tiểu bang DC) cộng thêm 35 phiếu, tức 261 phiếu cử tri đoàn, còn Donald Trump sẽ được 219 phiếu (tiểu bang CH) cộng thêm 43 phiếu, tức 262 phiếu.Như vậy Michigan với 15 phiếu sẽ trở nên tiểu bang quyết định, ứng viên nào chiến thắng tiểu bang này sẽ giành được chiến thắng.Michigan vốn là một tiểu bang vùng Trung Tây Hoa Kỳ, từng được xem là " Bức tường Xanh" (Blue Wall) thiên về đảng Dân Chủ nhưng bất ngờ lọt vào tay Donald Trump trong cuộc bầu cử 2016 với tỉ lệ rất nhỏ là 0.23%. Năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã lấy lại Michigan với tỉ lệ cao hơn gần 3%, một tỉ lệ khá an toàn. Đây cũng là tiểu bang chiến địa có cộng đồng Ả-rập rất đông vốn không mấy thiện cảm, thậm chí ghét Donald Trump vì các sắc lệnh lẫn tuyên bố không mấy thân thiện với các quốc gia Hồi Giáo. Mùa bầu cử năm nay, bà Kamala Harris cũng gặp phải thử thách với cộng đồng này từ cuộc chiến giữa Do Thái và Hammas tại Trung Đông hiện nay. Một số tin tức cho thấy cộng đồng Ả-rập sẽ không dồn phiếu cho bà Kamala, nếu vậy họ cũng không chuyển sang bỏ phiếu cho Trump. Từ kết quả 2020 và mức độ ủng hộ hiện tại, cơ hội bà Kamala Harris sẽ thắng cử tại Michigan nhiều hơn Donald Trump và sẽ được 276 phiếu để đắc cử tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đời thứ 47.Số phiếu cử tri đoàn sẽ thay đổi nếu các tiểu bang dự đoán sẽ thuộc về Donald Trump hay bà Kamala Harris có thay đổi, ví dụ bà Harris thắng thêm Georgia và/hay North Corolina và Donald Trump lại chiến thắng tại Wisconsin. Hiện tại thì tại Georgia, mức ủng hộ hai bên khá sát, tuy nhiên trong hai cuộc bầu cử 2020 và 2022, phía Dân Chủ đều chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và cuộc đua vào Thượng Viện nên cơ hội bà Harris chiến thắng tại Georgia rất cao. Nếu điều này xảy ra, bà sẽ được 292 phiếu cử tri đoàn, dẫu có thua Wiscosin bà Harris vẫn chiến thắng vẻ vang.Theo mô hình phân tích trên, như vậy Phó Tổng Thống Kamala Harris, ngoài việc thắng phiếu cử tri phổ thông đã tham gia bầu cử, bà sẽ chiến thắng số phiếu cử tri đoàn để đắc cử tổng thống đời thứ 47, trở thành người phụ nữ đầu tiên trở thành tổng thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.Nhã Duy