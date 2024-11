Israel Chấn Động Vì Rò Rỉ Thông Tin Mật Về Gaza, Có Liên Quan Đến Phụ Tá Của Netanyahu

Chính quyền Israel đang điều tra vụ án lộ tài liệu mật về Gaza, được cho là có liên quan đến một phụ tá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

RISHON LE-ZION, Israel – Hôm Chủ Nhật (3/11), một nghi án về việc lộ thông tin mật liên quan đến Gaza, được cho là có liên quan đến một phụ tá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã gây chấn động chính trường Israel và khiến các gia đình của con tin bị Hamas bắt giữ vô cùng phẫn nộ bởi họ đang kỳ vọng vào một thỏa thuận để cứu người thân của mình, theo Reuters.

Chi tiết về sự việc chỉ được tiết lộ dần dần vì có lệnh phải giữ bí mật thông tin. Tuy nhiên, tòa án sơ thẩm đã cho phép công khai một phần thông tin này, hé lộ rằng sự việc có thể đã tác động xấu đến các nguồn tin an ninh và ảnh hưởng đến nỗ lực của Israel trong việc giải cứu con tin.

Phán quyết của Tòa sơ thẩm Rishon Le-Zion có viết: “Thông tin nhạy cảm và tin tình báo mật đã bị lấy từ hệ thống của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và mang ra ngoài một cách bất hợp pháp.” Việc này có thể “gây thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia và đe dọa các nguồn thông tin.” Tòa cũng cho rằng sự việc này có thể đã cản trở các nỗ lực giải cứu con tin.

Thủ tướng Netanyahu đã phủ nhận rằng nhân viên dưới trướng mình có hành vi sai trái trong vụ lộ tài liệu mật. Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, ông nói chỉ đến khi truyền thông làm ầm lên thì ông mới biết đến việc có tài liệu mật bị lộ.

Có bốn can phạm trong vụ việc, trong đó một người là phát ngôn viên thuộc nhóm của Netanyahu, và ba người còn lại là thành viên cơ quan an ninh.

Theo tờ Haaretz của Israel, một số chi tiết trong tài liệu đã được công bố vào ngày 6/9 trên tờ báo Bild của Đức. Bài viết này, được cho là độc quyền, tiết lộ chiến lược đàm phán của Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine mà Israel đang đối đầu ở Gaza trong hơn một năm qua.

Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập đã làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, trong đó có nói đến thỏa thuận giải cứu các con tin đang bị giam giữ tại Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc khi Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau. Bài báo trên tờ Bild chủ yếu phản ánh những chỉ trích của Thủ tướng Netanyahu đối với Hamas về sự đình trệ này.

Bài báo được đăng ngay sau khi sáu con tin Israel được phát hiện đã thiệt mạng trong một đường hầm của Hamas ở phía nam Gaza. Sự kiện này đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình lớn tại Israel, khiến gia đình con tin phẫn nộ và cáo buộc Netanyahu đã cố tình phá hoại các cuộc đàm phán ngừng bắn vì động cơ chính trị.

Vào thứ Bảy, một số gia đình đã cùng các nhà báo Israel nộp đơn kháng cáo, yêu cầu tòa án gỡ bỏ lệnh cấm tiết lộ thông tin. Dana Pugach, luật sư của họ, cho biết: “Những gia đình này đã phải sống trong vòng xoáy của tin đồn và sự thật nửa vời. Họ đã chờ đợi suốt một năm qua để nghe ngóng bất kỳ thông tin nào có liên quan đến các cuộc đàm phán giải cứu con tin. Nếu có bất kỳ thông tin nào bị lấy trộm từ các nguồn tin trong quân đội, thì gia đình con tin có quyền được biết mọi chi tiết liên quan.”

Theo tờ Haaretz, trong một phiên tòa khác liên quan đến cuộc điều tra do Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet, cảnh sát và quân đội tiến hành, tòa ra lệnh thả một can phạm, còn các can phạm khác vẫn bị giam giữ.

Khi được hỏi về cuộc điều tra, tờ Bild từ chối bình luận về nguồn tin của họ, nhưng cho biết “tính xác thực của tài liệu đã được Lực lượng IDF xác nhận ngay sau khi bài báo được đăng.”

Cuộc xung đột tại Gaza bắt đầu khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1,200 người thiệt mạng và 251 con tin bị đưa về Gaza. Các cuộc phản công của Israel đã khiến hơn 43,000 người Palestine thiệt mạng và tàn phá phần lớn khu vực Gaza.