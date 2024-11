Louisiana Bị Kiện Vì Luật Xếp Thuốc Phá Thai Vào Danh Mục Các Chất Phải Kiểm Soát Đặc Biệt

Cả mifepristone và misoprostol đều có công dụng khác ngoài phá thai. Mifepristone được dùng để điều trị chứng hỗn loạn hormone Cushing, còn misoprostol được dùng để giải quyết các trường hợp sảy thai và kiểm soát xuất huyết sau sinh. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

HOA KỲ – Hôm thứ Năm (31/10), một nhóm các tổ chức y tế cùng một số cá nhân đã kiện tiểu bang Louisiana để ngăn chặn luật mới xếp mifepristone và misoprostol (hai loại thuốc thường được dùng khi phá thai bằng thuốc) vào danh mục Các chất phải kiểm soát đặc biệt (Controlled substances), theo Reuters.

“Các chất phải kiểm soát đặc biệt” là các loại thuốc hoặc chất mà chính phủ kiểm soát chặt chẽ vì có thể bị lạm dụng hoặc có thể gây nghiện. Đơn kiện đã được nộp tại tòa án bang ở Baton Rouge, Louisiana. Bên nguyên đơn gồm có tổ chức Birthmark Doula Collective tại New Orleans, một bác sĩ, một dược sĩ, và một số phụ nữ, cho biết luật mới và một số quy định khác đã khiến họ không nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết.

Luật mới của Louisiana được Thống đốc Jeff Landry ký vào tháng 5, quy định rằng hai loại thuốc mifepristone và misoprostol – vốn đã được Cơ quan Kiểm soát Thực-Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chuẩn thuận là an toàn và hiệu quả trong phá thai từ hơn 20 năm trước – sẽ được xếp vào nhóm thuốc Bảng IV (Schedule IV). Đây là nhóm thuốc thường gồm các loại giảm đau và thuốc an thần, cần được kiểm soát chặt chẽ do có thể gây nghiện hoặc bị lạm dụng.

Phá thai bị cấm tại Louisiana, trừ một số trường hợp cấp cứu y tế; nhưng cả mifepristone và misoprostol đều có công dụng khác ngoài phá thai. Mifepristone được dùng để điều trị chứng hỗn loạn hormone Cushing, còn misoprostol được dùng để giải quyết các trường hợp sảy thai và kiểm soát xuất huyết sau sinh.

Theo đơn kiện, một trong những hậu quả của việc xếp misoprostol vào danh mục các chất phải kiểm soát đặc biệt là thuốc này sẽ không còn sẵn sàng cho các bác sĩ cấp cứu trong khoa sản sử dụng ngay tức thời, có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Đơn kiện lập luận rằng luật này vi phạm quyền được đối xử công bằng của phụ nữ theo hiến pháp tiểu bang.

Trong một tuyên bố, tổ chức Birthmark nhấn mạnh: “Gây khó khăn trong việc sử dụng các loại thuốc thiết yếu như misoprostol làm giảm cơ hội được chăm sóc y tế khẩn cấp của bệnh nhân, đẩy nhiều sinh mạng vào tình trạng nguy hiểm, khiến hệ thống y tế vốn đã chịu nhiều bất công càng gặp nhiều khó khăn hơn.”

Văn phòng của Thống đốc Landry chưa phản hồi về sự việc khi được phóng viên liên lạc.

Ngoài ra, mifepristone cũng đang là tâm điểm của một vụ kiện lớn khác ở Texas vào năm 2022, do các nhóm chống phá thai đệ đơn đòi hủy bỏ sự chuẩn thuận của FDA đối với loại thuốc này. Trong phiên tòa sơ thẩm, thẩm phán đã phán quyết có lợi cho họ. Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) đã ra quyết định ngược lại, cho rằng các nhóm này không có đủ tư cách pháp lý để kiện cáo, nên thuốc mifepristone vẫn được phép lưu hành trên thị trường. Hiện tại, một số các tiểu bang bảo thủ vẫn đang tìm cách kiện hoặc đưa ra các biện pháp khác nhằm hạn chế hoặc cấm sử dụng loại thuốc này.