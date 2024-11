Chương Trình Trực Tiếp Thu Hình “Paris By Night 138: Hoài Linh – 30 Năm Sân Khấu”

Paris by Night hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả hai buổi văn nghệ trực tiếp thu hình vào hai ngày thứ bảy 23 tháng 11, 2024 vào lúc 7:00 tối và Chủ Nhật 24 tháng 11, 2024 vào lúc 1:30 giờ trưa với chủ đề “PBN 138: Hoài Linh – 30 Năm Sân Khấu” trên sân khấu lộng lẫy của rạp Pechanga Casino Theater.

Nhắc đến tên Hoài Linh, hầu như mọi thành phần khán giả đều không ai không một lần được xem anh trổ tài chọc cười qua các vở kịch có anh thủ diễn trong đó. Với cách diễn xuất tự nhiên như hơi thở giúp anh có thể đóng đủ các vai nam nữ, khả năng giả giọng các miền một cách dễ dàng khiến anh có thể biến từ một cụ lý quê mùa ngoài Bắc trong vở kịch này sang một ông thầy bói giả mù lẻo mép hoặc một anh xe ôm nhút nhát trong một vở kịch khác. Nhờ khả năng thiên phú ấy, anh đã mau chóng và dễ dàng chiếm được nụ cười và sự hâm mộ của khán giả từ hải ngoại đến trong nước. Qua các vở hài kịch trên chương trình Paris by Night, tên tuổi của nghệ sĩ hài kịch Hoài Linh đã lan đi khắp thế giới theo với các chuyến lưu diễn của Paris by Night tại các quốc gia có sự hiện diện đông đảo của người Việt định cư tại đấy. Trong suốt thời gian 36 năm, sự xuất hiện của anh trên sân khấu Thuý Nga Paris đã trở nên hầu như không thể thiếu cùng một số nghệ sĩ hài khác của chương trình.

Trong chương trình “PBN 138: Hoài Linh – 30 năm sân khấu” tới đây, Hoài Linh sẽ cùng quý khán thính giả ôn lại những hình ảnh, những vở hài kịch vốn đã và vẫn còn đem lại những tràng cười dòn cho người xem ròng rã 30 năm qua. Để tăng thêm phần hấp dẫn cho chương trình, các MC Đại Nghĩa, Kỳ Duyên, Ngọc Hân sẽ giới thiệu Hoài Linh và các nam nữ nghệ sĩ Don Hồ, Mạnh Quỳnh, Quang Lê, Ngọc Ngữ, Dương Triệu Vũ, Minh Tuyết, Tâm Đoan, Hương Thuỷ, Băng Tâm, Châu Ngọc Hà cùng chào đón và gửi đến quý khán thính giả một buổi văn nghệ tuyệt vời khó quên.

Quý vị có thể mua vé tại:





Thúy Nga – 14882 Moran Street, Westminster CA 92683, điện thoại: (714) 894-5811 hoặc online tại: info@thuyngashop.com

Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.





Các chương trình ca nhạc tổ chức tại Pechanga Theater cống hiến khán thính giả không khí văn nghệ ấm cúng và thân mật. Với 1200 chỗ ngồi trong rạp, mọi chương trình ca nhạc đều có hệ thống âm thanh thính phòng tối tân, ghế ngồi êm ái, và tầm nhìn cận cảnh từ mọi góc ngồi trong rạp.

Về Pechanga Resort Casino





.

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được USA Today bầu làm sòng bài tuyệt vời nhất Miền Tây và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến 5,500 máy kéo "nóng" nhất, 152 bàn bài, một khách sạn 1,100 phòng và 'suite', món ăn thức uống, Spa sang trọng, và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không đâu sánh kịp ở Cali. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Pechanga Band of Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com . Xin Follow Pechanga Resort Casino trên Instagram Facebook và trên X @PechangaCasino