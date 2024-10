Hỡi Những Người Cộng Hòa Của Tôi, Hãy Cẩn Thận Với Những Tông Đồ Giả.

Tác giả Baoky Vu từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống George W. Bush và hai Thống Đốc Georgia Nathan Deal và Brian Kemp

Ngày nay, có vẻ như đất nước chúng ta đang bị tấn công bởi một liên minh quỷ quyệt của một số kẻ “rất tốt” bao gồm những người biện hộ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người theo Chủ Nghĩa Dân Tộc Cơ Đốc Giáo (Christian nationalists), những kẻ khao khát quyền lực và các quan chức dân cử yếu đuối, tất cả đều dưới ngọn cờ của phong trào MAGA.

Là một cựu viên chức được Bush bổ nhiệm, tôi coi khả năng có được nhiệm kỳ thứ hai của Trump là không có gì ngoại trừ một thảm họa quốc gia tuyệt đối, tôi biết đây không phải là lúc để nhượng bộ sự lười biếng của sự thờ ơ và chủ nghĩa “thì sao”. Điều bắt buộc là chúng ta phải cùng nhau đặt đất nước lên trên đảng phái. Cuộc bầu cử này không khác gì một phép thử giữa bản chất và sự hỗn loạn, năng lực và sự hèn nhát. Nó sẽ định nghĩa nước Mỹ mà tất cả chúng ta đều yêu quý.

Là người Mỹ, chúng ta đang phải đối mặt với vô số thách thức trong và ngoài nước, từ một xã hội lão hóa đến khoản nợ quốc gia cao ngất trời cho đến uy thế của những kẻ độc tài. Chúng ta không thể không làm việc vì tương lai của đất nước. Điều này đòi hỏi lưỡng đảng sự hợp tác đã mang lại thành công cho Mỹ trong thế kỷ qua.

Nhiều người trong chúng ta đang cố gắng coi cuộc bầu cử này là một cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Không có gì hơn sự thật. Phó Tổng Thống Kamala Harris, ứng cử viên Dân Chủ cho chức tổng thống, không phải là người theo chủ nghĩa xã hội hơn cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Cộng Hòa, một người bảo thủ.

Đối với những người bạn Cộng Hòa của tôi, tôi muốn nói hãy cẩn thận với những tông đồ giả thời hiện đại của chúng ta. Tổng thống thứ 45 sẽ không đến lần thứ hai. Ông ta không phải là người sùng đạo mà là nhà tiên tri vì lợi ích cá nhân. Cựu tổng thống luôn nhấn mạnh rằng ông đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thực tế là Trump đã không có công làm cho nước Mỹ vĩ đại.

Thành thật mà nói, nước Mỹ có tốt hơn dưới 4 năm lãnh đạo của Trump không?

Dưới thời Trump, thâm hụt liên bang của chúng ta đã tăng từ 20 nghìn tỷ USD lên gần 30 nghìn tỷ USD. Với bấy nhiêu đó về sự gia tăng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không có gì ngạc nhiên khi lạm phát tăng cao khi chúng ta đất nước đã thoát ra khỏi tình trạng đóng cửa do Coronavirus. Việc xử lý sai lầm của ông về đại dịch đã dẫn đến hơn 1 triệu ca tử vong liên quan đến Covid. Chúng ta phải dự trữ giấy vệ sinh và khăn lau khử trùng.

Dưới sự “lãnh đạo” của ông Trump, các đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo toàn cầu tiếp tục của Mỹ. Kẻ thù của chúng ta đã bạo dạn sử dụng thời gian đó để xây dựng quân đội của họ. Cỗ máy chiến tranh để tiếp tục các mục tiêu đế quốc của họ. Trường hợp cụ thể: Về vấn đề hỗ trợ đối với Ukraine, Trump đã chơi đùa với tham vọng của Putin.

Là một người theo Đảng Cộng Hòa suốt đời, tôi đã nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất mà Grand Old Party từng tượng trưng, từ tự do và cơ hội đến tự do thương mại và an ninh quốc gia. Hôm nay, tôi thấy điều tồi tệ nhất. GOP đã trở thành một đảng phái ít chính trị, và giống một giáo phái được bôi trơn ở thế kỷ 21. Lãnh đạo của GOP đã lừa hàng ngàn tín đồ tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ, và tài trợ những hóa đơn pháp lý của mình. Ông ta đã lợi dụng lòng tốt của những người theo mình, tẩy não và lừa đảo người Mỹ bỏ ra hàng triệu đô la tiền khó kiếm được của mình để mua chữ ký của ông.

Gửi tới những người bạn Cộng Hòa của tôi, những người không thể từ bỏ Donald Trump, tôi biết các bạn yêu đất nước này, và lòng yêu nước của bạn không bao giờ nên bị nghi ngờ. Tuy nhiên, lòng yêu nước không phải chỉ là đội mũ đỏ để biểu thị lòng trung thành với một kẻ trốn quân dịch và một kẻ gian lận thuế.

Bạn muốn làm điều đúng đắn cho đất nước của chúng ta. Tại sao bạn không nên bỏ phiếu cho Donald Trump? Ông ta sẽ luôn đặt mình lên trên đất nước. Lấy việc soạn thảo pháp luật lưỡng đảng làm ví dụ. Cựu tổng thống gây áp lực buộc các tay sai lập pháp của mình phải giết chết pháp luật chỉ để ông có thể tuyên bố chiến thắng nếu ông trở thành tổng thống một lần nữa.

Hơn nữa, triết lý của chủ nghĩa bảo thủ tư tưởng coi trọng sức mạnh của ý tưởng, cá tính và lòng can đảm. Sự tàn ác, gây sợ hãi, dối trá và âm mưu không phải là tư tưởng bảo thủ. Đảng Cộng Hòa ngày nay đã trở thành một cái vỏ phản khoa học, phản kinh doanh, thay đổi cái vỏ của chính đảng cũ trước đây. Những người bảo thủ tôn trọng Hiến Pháp và pháp quyền. Họ đặt cá tính lên trên sự hấp dẫn và lòng dũng cảm vượt qua sự hèn nhát.

Ronald Reagan rời Đảng Dân Chủ hơn nửa thế kỷ trước vì ông nhìn thấy sự phá sản của Đảng Dân Chủ lúc bấy giờ. Ngày nay cũng không khác gì với Đảng của Trump. Và đó chính xác là lý do tại sao những người như hai cựu Phó Tổng Thống Mike Pence và Dick Cheney, Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney, cựu Dân Biểu Liz Cheney, cố vấn của Trump John Bolton và cựu Phó Thống Đốc Geoff Duncan của chúng ta đã đứng lên lên tiếng phản đối một nhiệm kỳ tổng thống khác của Trump.

Chúng ta không thể tiếp tục là tù nhân của quá khứ nữa. Sống trong quá khứ sẽ không làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Một trong những anh hùng Mỹ yêu thích của tôi, Tướng Douglas MacArthur, vào năm 1962 đã ghi nhớ những lời bất hủ “Nhiệm Vụ, Danh Dự, Tổ Quốc” trong bài phát biểu nổi tiếng của ông với các học viên Hoa Kỳ Học viện quân sự. Mỗi người chúng ta nên sống theo tiêu chuẩn đó.

Vào tháng 11 này, đừng ngại làm điều đúng đắn. Như Edmund Burke đã nói: “Thay đổi là phương tiện để bảo tồn chúng ta.”

BaoKy Vu (Vũ Bảo Kỳ)

Atlanta Journal-Constitution

21-10-2024

Bản tiếng Việt: NQK.

Nguồn: "My fellow Republicans, beware of false apostles", Atlanta Journal-Constitution, October 21, 2024.