Kỷ niệm 60 năm thành lập đại học Vạn Hạnh và tưởng nhớ Thầy Tuệ Sỹ

Ảnh quý giáo sư chụp với các nữ sinh viên trao quà kỷ niệm trong buổi tiệc 60 Năm Đại Học Vạn Hạnh tại Stanton, California.

Buổi tiệc kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Đại Học Vạn Hạnh và tưởng nhớ Thầy Tuệ Sỹ đã được tổ chức rất chu đáo và thành công tại nhà hàng Diamond Seafood ở thành phố Stanton, California Hoa Kỳ vào chủ nhật 27-10-2024.

Cũng như hằng năm, các anh chị cựu sinh viên Vạn Hạnh ở nhiều tiểu bang xa đều quy tụ về miền nam hoặc miền bắc California, cùng nhau góp sức tổ chức những buổi họp mặt để gặp lại nhau thắt chặt tình bạn hữu. Nhiều giáo sư và nhiều bạn bè đã ra đi trong sự thương tiếc vô vàn. Gần đây nhất là chị Lâm Giang, một người bạn mang nhiều niềm vui và nụ cười đến cho các bạn già về hưu.





Năm nay đặc biệt với sự góp mặt của hai vị giáo sư rất lớn tuổi như giáo sư Đoàn Viết Hoạt từ Hoa Thịnh Đốn và giáo sư Nguyễn Văn Canh đến từ San Jose. Riêng hai nữ giáo sư Vân Bằng và Phạm Lệ Hương cũng thường xuyên đến với các anh chị em cựu sinh viên.

Chương trình ngoài các tiết mục văn nghệ có phần tưởng nhớ và ngâm thơ Thầy Tuệ Sỹ, rút thăm sách Dân Tộc Tôi và Vietnamese Under Communism của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh.

Được biết Viện Đại Học Vạn Hạnh thành lập từ năm 1964, là một Đại Học Phật Giáo đầu tiên tại Việt Nam, mang tên một nhà sư được kính trọng nhất của thời nhà Lý, thiền sư Vạn Hạnh. Tuy Viện Đại Học Vạn Hạnh chỉ ra đời và tồn tại 11 năm (1964-1975), song đã đem lại những dấu ấn không thể phai mờ trong nền giáo dục Đại Học Việt Nam, vì đây là viện đại học tư thục đầu tiên của đất Sài Gòn-Gia Định, và cũng là một đại học có tầm cỡ khu vực và quốc tế thời bấy giờ.

Viện Đại Học Vạn Hạnh là hội viên của Hiệp Hội Đại Học Đông Nam Á (The Association of South-East Asian Institution of Higher Learning) và Hiệp Hội Khoa Học Xã Hội Đông Nam Á ( South-East Asian Social Sciences Association), và cũng là Hội Viên sáng lập Hội Đồng Đại Học Tư Lập Việt Nam.

Mọi liên lạc với Hội Ái Hữu Viện Đại Học Vạn Hạnh, xin gọi: Hội Trưởng Phan Hồng Long (707) 484-7751 hoặc Nguyễn Hồng Đức (408) 476-5030.

– Nguyễn Huỳnh Mai

(Báo Chí 2 Vạn Hạnh)

