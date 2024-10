Microsoft: Nhóm Tin Tặc Iran Nhắm Mục Tiêu Các Trang Web Bầu Cử Và Truyền Thông Hoa Kỳ Trước Ngày Bầu Cử

Gần đến 5/11, nhiều nhóm tin tặc đang ‘rục rịch’ thực hiện các chiến dịch ‘gây ảnh hưởng’ đến cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. (Nguồn:YouTube)

HOA KỲ – Hôm thứ Tư (23/10), Microsoft cho biết một nhóm tin tặc Iran đang tích cực theo dõi các trang web liên quan đến bầu cử và các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ khi Ngày Bầu cử đang đến gần. Có vẻ như đây là bước chuẩn bị cho các chiến dịch ‘gây ảnh hưởng trực tiếp’ đến cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, theo Reuters.

Nhóm tin tặc này được Microsoft gọi là ‘Cotton Sandstorm,’ và có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC), đã thực hiện các hoạt động thăm dò trên nhiều trang web bầu cử tại các tiểu bang còn trong vòng tranh chấp (battleground states) chưa được công bố. Vào tháng 5, Cotton Sandstorm cũng đã lần mò, tìm hiểu các lỗ hổng bảo mật có thể khai thác từ truyền thông Hoa Kỳ.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 sắp tới, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, ứng viên Đảng Dân chủ, sẽ đối đầu với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đây sẽ là một cuộc đua rất căng thẳng.

Các nhà nghiên cứu dự đoán: “Càng gần đến ngày bầu cử, Cotton Sandstorm sẽ càng gia tăng nhịp độ hoạt động,” bởi vì nhóm này đã từng can thiệp vào các cuộc bầu cử trước đây.

Phát ngôn viên của phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc phủ nhận các cáo buộc này, gọi đó là “hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được.” Phát ngôn viên cho biết: “Iran không có động cơ hay ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ.”

Theo các viên chức Hoa Kỳ, vào năm 2020, Cotton Sandstorm đã thực hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng trực tuyến ngay trước cuộc bầu cử tổng thống. Trong chiến dịch này, chúng đã giả danh nhóm cực hữu Proud Boys để gửi hàng ngàn email đe dọa tới cư dân Florida, bắt họ phải “bầu cho Trump, nếu không sẽ gánh chịu hậu quả.”

Nhóm này còn phát hành một đoạn clip trên mạng xã hội, tuyên bố đó là tin tặc đang thăm dò một hệ thống bầu cử. Chiến dịch này không tác động trực tiếp đến các hệ thống bỏ phiếu, mà nhằm mục tiêu tạo ra sự hỗn loạn, khiến mọi người hoang mang và làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử.

Theo Microsoft, sau cuộc bầu cử năm 2020, Cotton Sandstorm đã khởi động một chiến dịch khác, khuyến khích bạo lực đối với các viên chức bầu cử Hoa Kỳ. Những viên chức này là những người đã bác bỏ các cáo buộc về gian lận bầu cử trên diện rộng.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (Office of the Director of National Intelligence, ODNI), cơ quan điều phối các nỗ lực của chính phủ để bảo vệ cuộc bầu cử trước sự can thiệp của nước ngoài, đã nhắc lại rằng: “Các tác nhân nước ngoài – đặc biệt là Nga, Iran và TQ – vẫn đang có ý định tạo ra những câu chuyện gây tranh cãi để chia rẽ dư luận và làm suy yếu niềm tin của người dân vào hệ thống dân chủ Hoa Kỳ.”