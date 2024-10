35 Năm Sau Trận Động Đất Lớn Loma Prieta, California Chuẩn Bị Ứng Phó Tiếp Theo

Ảnh: EMS



Quận Cam, (VB) - Nhân kỷ niệm 35 năm trận động đất Loma Prieta năm 1989, Ethnic Media Services (EMS), California Black Media, hợp tác với Listos California tổ chức một buổi họp báo trên mạng vào ngày 10 tháng 10 2024, nhằm nâng cao nhận thức về sự chuẩn bị ứng phó với một trận động đất lớn tiếp theo, mà nhiều chuyên gia dự đoán là hoàn toàn có thể xảy ra trong một tương lai không xa. Tiểu bang California đang đưa ra những sáng kiến ​​mới, giúp cho người dân có những phương tiện để tự bảo vệ mình hiệu quả.



Các diễn giả của cuộc họp báo:

Sonya Harris, Cố Vấn Cao Cấp, Listos California

Amy Palmer, Phó Giám Đốc Crisis Communications and Public Affairs, California Office of Emergency Services (Cal OES)

Jose Lara, Seismic Hazards Branch Chief, Cal OES



Lễ kỷ niệm 35 năm trận động đất tàn khốc Loma Prieta diễn ra vào ngày 17 tháng 10 2024. Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp California (Cal OES) đang thực hiện các biện pháp bao gồm hệ thống cảnh báo sớm về động đất đầu tiên trên toàn quốc, cuộc diễn tập chuẩn bị Great ShakeOut, các nguồn thông tin đa ngôn ngữ, và ứng dụng phát hiện động đất.



Loma Prieta là trận động đất mạnh 6.9 độ richter tấn công Vùng Vịnh San Francisco vào năm 1989, khiến 63 người thiệt mạng, 3.757 người bị thương và gây thiệt hại ước tính 6 tỷ đô la (tương đương khoảng 15 tỷ đô la ngày nay). Theo dữ liệu của Cục Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ, trong vòng 30 năm tới, có 72% khả năng một trận động đất tương tự có cường độ 6.7 độ richter sẽ tấn công Vùng Vịnh; 51% khả năng xảy ra trận động đất có cường độ 7; và 20% khả năng xảy ra động đất có cường độ 7.5 độ richter,.



Đối với khu vực Los Angeles, ước tính là 60% khả năng có một trận động đất cường độ 6.7 độ richter; 46% cho một trận động đất có cường độ 7 độ richter; và 31% cho một trận động đất có cường độ 7.5 độ richter.



Theo diễn giả Amy Palmer, động đất vẫn rất khó dự đoán bất chấp những tiến bộ khoa học về địa chất. Cal OES không bao giờ cho rằng người dân California đương nhiên biết được cần phải làm gì khi động đất xảy ra. Khi phải đối mặt với nhiều thảm họa hơn và đa dạng hơn, California đang chuẩn bị huấn luyện cho người dân cách ứng phó thông qua các cuộc diễn tập thường niên Great ShakeOut. Năm nay, Great ShakeOut diễn ra trên khắp California lúc 10:17 sáng Thứ Năm ngày 17 tháng 10, đúng ngày kỷ niệm 35 năm ngày xảy ra trận động đất Loma Prieta. Hơn 9.6 triệu người đã ghi danh trên toàn tiểu bang, và con số này còn tăng thêm nữa.

Theo diễn giả José Lara, những người ở San Diego, Los Angeles và Sacrameento có thể tham gia các chuyến huấn luyện lưu động của CalOES được tổ chức tại UC San Diego vào ngày 14 tháng 10; tại tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên Homeboy Industries vào ngày 15 tháng 10; và CSU Sacramento vào ngày 16 tháng 10. CalOES tập trung vào các trường học và khu vực dành cho thanh thiếu niên vì nhận thấy rằng đây là cách tốt nhất để lôi kéo sự chú ý của các bậc phụ huynh, đặc biệt là với những cộng đồng có nguy cơ cao, dễ bị tổn thương, những cộng đồng cần hỗ trợ thông tin nhất. Trong các buổi huấn luyện, Cal OES mô phỏng động đất mạnh 7.0 độ richter, hướng dẫn những điều tốt nhất có thể làm để chuẩn bị đối phó.



Khi có trận động đất lớn, Cal OES khuyên nên áp dụng nguyên tắc căn bản “Drop, cover and hold” (nằm xuống, che chắn và giữ chặt): nằm xuống sàn, tìm nơi tránh được các vật rơi, và bám vào một vật gì đó chắc chắn. Trong các tình huống động đất, thường nhiều người bị đông cứng vì sợ hãi, không biết phải làm gì. Trong tình huống như vậy, chỉ cần nhớ ba điều đơn giản nhất cần làm là nằm xuống, che chắn và bám chặt.



Trận động đất Northridge mạnh 6.7 độ richter năm 1994 đã giết chết 57 người và làm bị thương hơn 8,700 người ở khu vực Los Angeles, với thiệt hại ước tính từ 13 đến 50 tỷ đô la. 55% thương tích của con người là do đồ đạc hoặc vật rơi, trong khi chỉ có 1% là do các tòa nhà bị sụp đổ. Hiện nay, Cal OES không còn hướng dẫn nên đứng dưới cửa ra vào, hoặc rời khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt như trước đây nữa. Hướng dẫn đó có từ nhiều thập kỷ trước, trước khi hầu hết các tòa nhà của California được thiết kế theo Life Safety Codes (tiêu chuẩn an toàn tính mạng). Hiện nay các tòa nhà sẽ là nơi trú ẩn tốt nhất khi động đất xảy ra, với ít rủi ro thương tích nhất.



Theo diễn giả Sonya Harris, không giống như các thiên tai thời tiết, động đất không thể dự đoán được. Nhưng công nghệ tiên tiến mới đang mang đến sự chuẩn bị đối phó tốt nhất. Trong số các công nghệ mới này có hệ thống cảnh báo sớm động đất California, hệ thống đầu tiên trên toàn quốc, được ra mắt vào năm 2019. HIện nay hệ thống đã được cải tiến để gửi cảnh báo trước 30 giây trước khi động đất xảy ra.



Cho đến nay, người dân California đã nhận được hàng triệu cảnh báo, chủ yếu thông qua ứng dụng MyShake miễn phí, có sẵn bằng sáu ngôn ngữ phổ biến nhất của tiểu bang, với những hướng dẫn chuẩn bị, đối phó cùng với các cảnh báo. Nhiều tài liệu hướng dẫn chuẩn bị ứng phó động đất hiện được soạn thảo bằng 14 ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt) trên trang mạng Listos California https://www.listoscalifornia.org/



Cal OES khuyến khích mọi người bật cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo tại địa phương trong cài đặt điện thoại của mình. Nhưng tương lai, người dân sẽ không cần phải tải xuống các ứng dụng điện thoại để nhận cảnh báo nữa. Hệ thống cảnh báo sớm động đất sẽ có tại mọi tòa nhà, giống như cảnh báo cháy và hệ thống phun nước tự động hiện nay.



Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng: https://www.listoscalifornia.org/