Fifth Avenue Sắp Được Cải Tạo Để Ưu Tiên Cho Người Đi Bộ Hơn

Fifth Avenue là nơi tập trung các cửa hàng sang trọng bậc nhất ở Manhattan, sắp được cải tạo để ưu tiên cho người đi bộ nhiều hơn. (Nguồn: pixabay.com)

NEW YORK – Hôm Chủ Nhật (20/10), các viên chức thành phố New York công bố kế hoạch tái thiết một phần của Fifth Avenue, nơi tập trung các cửa hàng sang trọng bậc nhất ở Manhattan, theo APNews.

Theo kế hoạch, đoạn đường chính nối liền giữa Bryant Park và Central Park sẽ được cải tạo để ưu tiên cho người đi bộ nhiều hơn. Kế hoạch này đề nghị mở rộng vỉa hè lên gấp đôi kích thước hiện tại, giảm số làn xe từ 5 xuống còn 3. Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ lắp đặt thêm các khu vực ghế ngồi, trồng thêm hàng trăm cây xanh và bồn hoa, cùng với nhiều cải tiến khác.

Mục tiêu là biến Fifth Avenue thành một con đường dành cho người đi bộ và mua sắm đẳng cấp giống như Champs-Élysées ở Paris.

Madelyn Wils, quyền chủ tịch của Fifth Avenue Association, cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 200 năm của một trong những con đường nổi tiếng nhất thế giới, người dân New York sẽ được chứng kiến một Fifth Avenue hoàn toàn mới, khi con đường được khôi phục vẻ huy hoàng trước đây – một con đường dành cho người đi bộ. Thiết kế mới này sẽ thay đổi con đường chật chội ưu tiên cho xe cộ hàng thế kỷ qua thành một không gian rộng rãi, xanh tươi, thoáng mát cho người dân đi bộ, mua sắm, làm việc và tham quan.”

Theo thông tin từ chính quyền Thị trưởng Eric Adams và tổ chức Future of Fifth Partnership, dự kiến chi phí thực hiện kế hoạch là hơn 350 triệu MK, với nguồn vốn đến từ cả nguồn ngân sách công và đóng góp từ các công ty tư nhân.

Các viên chức cho biết đây là lần đầu tiên Fifth Avenue được tái thiết trên quy mô lớn, và dự án có thể hoàn vốn trong vòng chưa đầy 5 năm nhờ vào doanh thu tăng từ thuế bất động sản và bán hàng. Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng kế hoạch này chưa đáp ứng đủ nhu cầu của hệ thống xe buýt và người đi xe đạp.

Người dân và các bên liên quan sẽ có cơ hội tham gia vào buổi họp để thảo luận về kế hoạch này vào cuối tháng. Quá trình xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028.

Fifth Avenue rộng khoảng 30 mét, với hai vỉa hè rộng 7 mét – kích thước khá hẹp so với lưu lượng người đi bộ, chiếm đến 70% lưu lượng giao thông trên đường. Trung bình, có khoảng 5,500 người đi bộ qua các đoạn đường này mỗi giờ, con số này tăng mạnh lên 23,000 người / giờ trong các kỳ nghỉ lễ.

Meera Joshi, Phó Thị trưởng phụ trách hoạt động của thành phố New York, cho biết: “Fifth Avenue nổi tiếng trên toàn thế giới như một địa điểm lý tưởng để tản bộ và mua sắm. Nhưng danh tiếng lừng lẫy đó cũng đã khiến cho vỉa hè của con đường trở nên quá tải, với lượng người đi bộ mỗi giờ vào mùa cao điểm còn nhiều hơn cả sân vận động Madison Square Garden.”

Kế hoạch cải tạo Fifth Avenue là một trong các kế hoạch phát triển được thành phố công bố tuần này.

Chính quyền thành phố cũng dự định xây dựng các công viên và không gian xanh bắc ngang qua bên trên một số đoạn của Cross Bronx Expressway, con đường cao tốc chạy xuyên qua Bronx. Joshi giải thích: “Đây là cơ hội quan trọng để sửa chữa sai lầm trong quá khứ và tái kết nối các cộng đồng đã bị chia cắt.”