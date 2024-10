Han Kang - Nhà Văn Đoạt Nobel Văn Chương 2024: Viết Với Sự Đồng Cảm Dành Cho Những Phận Đời Mong Manh

Nhà văn nữ Han Kang, đoạt giải Nobel Văn Chương 2024, trở thành nữ nhà văn châu Á đầu tiên, và nhà văn Hàn Quốc đầu tiên nhận giải Nobel Văn chương. Han Kang biết tin mình đoạt giải Nobel qua điện thoại, lúc đang ăn cơm tối. Bà chọn cách ăn mừng đơn giản bên tách trà cùng cậu con trai của mình.







Nhà văn nữ Han Kang người Nam Hàn đã đoạt giải Nobel Văn học 2024 nhờ “ phong cách văn chương không chỉ đậm chất thơ mà còn sâu sắc, ý nghĩa, phản ánh những chấn thương lịch sử và thân phận mong manh của cuộc sống con người. ”

Ở tuổi 53, bà trở thành nữ nhà văn Nam Hàn đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học, đồng thời là nữ nhà văn thứ 18 trong tổng số 121 nhà văn đoạt giải thưởng danh giá này cho đến nay. Bên cạnh sự nghiệp văn chương, Han Kang còn là một nhạc sĩ và có niềm đam mê với nghệ thuật thị giác (visual art).

Tác phẩm nổi tiếng nhất của Han Kang là “The Vegetarian” (Người Ăn Chay), xuất bản tại Nam Hàn năm 2007, và được dịch sang tiếng Anh lần đầu tiên năm 2015. Cuốn tiểu thuyết này giành giải Man Booker International năm 2016, được trao cho cả tác giả Han Kang và dịch giả Deborah Smith.

Vào thời điểm đó, bản dịch của Smith đã gây ra nhiều tranh cãi về độ chính xác. Nhưng dịch thuật trong văn chương không chỉ là đem từng chữ dịch cho thật sát nghĩa, mà còn là một quá trình bay bổng với trí tưởng tượng và óc sáng tạo của dịch giả, để truyền tải được trọn vẹn nhất tinh thần của tác phẩm gốc. Han Kang đã tin tưởng và bảo vệ dịch giả của mình về vấn đề này.

Tính đến nay, Han Kang đã xuất bản sáu tác phẩm bằng tiếng Anh. “The Vegetarian” là tác phẩm giúp bà nổi tiếng trên thế giới. Tiếp theo là các tác phẩm như “Human Acts,” “The White Book,” “Europa” và “Greek Lessons.” Tác phẩm ngắn “Convalescence” được xuất bản vào năm 2013, là một ấn bản song ngữ.

Tiểu thuyết mới nhất của bà là “We Do Not Part,” xoay quanh một nhà văn đang nghiên cứu về cuộc nổi dậy Jeju 1948-1949 (chống lại sự chia cắt bán đảo Triều Tiên do ảnh hưởng của Chiến tranh Lạnh), cũng như kể về những tác động của sự kiện này đến gia đình một người bạn của nhà văn. Tác phẩm dự kiến sẽ được xuất bản vào năm 2025.

Tạo dấu ấn trên thế giới

Tiểu thuyết “The Vegetarian” được chia làm ba phần, kể về câu chuyện của một phụ nữ “hết sức bình thường, không có gì nổi bật,” quyết định ngừng ăn thịt cá, chuyển sang ăn chay. Lựa chọn này đã châm ngòi cho một chuỗi bạo hành chưa từng có từ gia đình cô – người nhà khăng khăng cho rằng họ lo cho sức khỏe của cô, nhưng thực chất vấn đề là họ phản đối và không chấp nhận lối sống khác biệt của cô. Cuối cùng, nhân vật chính bắt đầu xem mình như một cái cây, chỉ nhận dinh dưỡng từ nước và ánh sáng mặt trời, từ chối ăn mọi thứ khác.

Ủy hội Nobel đã ca ngợi Han Kang vì sự đồng cảm sâu sắc của bà đối với những phận đời dễ bị tổn thương, thường là phụ nữ, qua việc khắc họa các nhân vật mẫn cảm về cả thể xác lẫn tinh thần.

Tiểu thuyết “Greek Lessons” kể về một phụ nữ đã trải qua nhiều mất mát: mẹ mất, bị chồng cũ giành quyền nuôi dưỡng con trai, bản thân thì đang dần mất đi khả năng nói chuyện. Nhân vật thứ hai là một người đàn ông, cũng đang dần mất đi sự gắn kết với gia đình, và cả thị lực. Người này dạy tiếng Hy Lạp cổ, và nữ nhân vật chính trở thành học trò của ông.

Giống như nhiều tác phẩm khác của Han Kang, “Greek Lessons” khai thác những khoảng không gian mong manh và đầy biến động giữa một bên là những gì có thể được diễn đạt và chia sẻ, và một bên là những gì không thể diễn đạt được bằng lời, vượt ngoài khả năng của ngôn từ. Cuốn tiểu thuyết này cho thấy sức mạnh của việc tìm kiếm sự kết nối giữa con người với nhau, ngay cả (hoặc có lẽ chính là vì) trong đau thương và mất mát.

The Guardian nhận xét về “Greek Lessons” rằng: “Thật may mắn khi văn chương của Han Kang tìm được chỗ đứng trên thế giới, giống như cách các nhân vật của bà luôn đấu tranh để tìm được vị trí của mình.”

Cuốn tự truyện “The White Book” – lôi cuốn, cảm động và đôi lúc mang chút màu sắc thần bí – đã được đưa vào danh sách đề cử giải Man Booker Quốc tế năm 2018. Đây là một tác phẩm nghệ thuật, vừa là một áng thơ dài, vừa chứa đựng những suy nghĩ và hình ảnh liên quan đến những thứ có màu trắng.

Cuốn sách bắt đầu bằng một câu văn súc tích: “Xuân về, tôi muốn viết về những thứ có màu trắng, và điều đầu tiên tôi làm là lập danh sách.”

- Tã quấn

- Quần áo cho bé sơ sinh

- Muối

- Tuyết

- Băng

- Mặt trăng

- Gạo

- Sóng

- Hoa Ngọc lan

- Những loài chim trắng

- “Nụ cười trong sáng” (nguyên văn gốc tiếng Anh là “Laughing whitely,” tiếng Hàn Quốc là 웃는 하얗게 [utneun hayake]; Trong đó, 웃는 [utneun]: là dạng hiện tại của động từ “cười” ( 웃다 , utda); còn 하얗게 [hayake] là trạng từ chỉ trạng thái “trắng” ( 하얗다 , hayada), có nghĩa là màu trắng hoặc trong sáng.)

o Trong văn hóa Hàn Quốc, màu trắng thường được liên kết với sự thuần khiết, trong sáng, và tang tóc. Màu trắng không chỉ đại diện cho sự tươi mới mà còn mang đến cảm giác trống rỗng hoặc mất mát. Khi kết hợp với nụ cười, màu trắng có thể gợi ý về một cảm xúc phức tạp hơn: không phải lúc nào “cười” cũng có nghĩa là “vui vẻ” mà còn có thể là “cười buồn,” “cười cay đắng” v.v…

- Giấy trắng

- Những chú chó với bộ lông trắng

- Tóc trắng

- Chiếc khăn liệm

Danh sách này là câu chuyện của Han Kang về người chị gái chỉ sống được vỏn vẹn hai giờ sau khi chào đời, nhiều năm trước khi bà ra đời. Trong quá trình viết, nhiều giọng nói khác nhau được lồng ghép, nhưng đôi khi chính Kang lại như đang khẩn cầu và trò chuyện với người chị gái chưa từng gặp mặt.

Kang viết cuốn tự truyện này khi tham gia một chương trình khuyến khích và hỗ trợ sáng tác dành cho các nhà văn tại Warsaw. Cảnh tuyết trắng ở đây gợi nhớ đến những ký ức đau buồn về người chị gái sơ sinh của bà, và màu trắng của tuyết hòa lẫn với màu trắng của ký ức.

Đối với Kang, việc viết về cái chết của chị gái không chỉ là cách bà đối mặt với nỗi đau mà còn là cách để bà bắt đầu lại cuộc sống, như một quá trình thanh lọc tâm hồn. Những suy ngẫm của bà trong quá trình viết giống như một lời cầu nguyện, không mang tính tâm linh, tôn giáo nhưng lại rất nhân văn và sâu sắc. Việc nhớ về những mất mát, dù chỉ là những ký ức nhỏ lẻ, rời rạc, là cách duy nhất giúp bà vừa tưởng niệm chị gái, vừa tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa và đúng đắn.

Nỗi buồn của một dân tộc

Trong “Human Acts,” nỗi đau cá nhân hóa thành nỗi đau của cả một đất nước.

“Human Acts” xoay quanh cuộc thảm sát ở Gwangju, quê hương của Kang vào tháng 5 năm 1980. Khi đó, hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn người dân và sinh viên đại học, đã bị quân đội tàn sát trong các cuộc biểu tình chống lại chế độ độc tài của Chun Doo-Hwan, một trong những kẻ bị căm ghét nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Nghịch lý thay, giữa những hành động tàn bạo nhất lại xuất hiện những điều quý giá nhất: sự đoàn kết, phẩm giá, sức mạnh để tiếp tục sống và đấu tranh – và trên hết, trách nhiệm lớn lao của việc sống sót và ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra.

Kang từng nói: “Tác phẩm của tôi chủ yếu đào sâu vào những đau khổ của con người.” Khi viết về cuộc thảm sát Gwangju, bà biết rất rõ là “độc giả cần phải sẵn sàng… để cảm nhận những nỗi đau ấy.”

Những giá trị và thông điệp đạo đức trong cuốn tiểu thuyết của bà giúp khơi dậy những ký ức và nỗi đau mà cả một cộng đồng, xã hội từng trải qua trong quá khứ, nhưng nay đang dần phai nhạt do có nhiều nội dung bị cấm đoán. Tựa như một dàn hợp xướng, ranh giới giữa hiện tại và quá khứ trở nên mờ nhạt, khi nỗi đau và mất mát vẫn sống mãi trong ký ức của người sống; khi những ký ức này phải đối mặt với sự khảo xét, cấm đoán; và khi ngôn từ trở nên bất lực, không thể diễn đạt, mô tả những bạo lực vô nhân đạo. Liệu việc sống sót có thể được xem là một cách chấp nhận, cam chịu trong im lặng?

Tuy nhiên, giống như trong “The White Book,” khi nhà văn bắt đầu đặt bút viết, sự im lặng đó sẽ “vỡ vụn” và tất cả những cảm xúc và ký ức bị chôn giấu sẽ được phơi bày rõ ràng, khiến độc giả và chính bản thân nhà văn cùng nhau đối mặt với thực tại đau thương.

Vậy nên, vai trò của nhà văn là tiếp tục sáng tác, ghi nhớ, và truyền đạt ngay cả những điều không thể diễn đạt, bất chấp mọi khó khăn. Dù trong những vụn vỡ. Dù trong im lặng. Dù khi cả nhân loại tưởng chừng như quay lưng về phía mình.

Vì tất cả những điều này và nhiều hơn thế nữa, Han Kang xứng đáng nhận Giải Nobel Văn Chương năm nay.

Nguyên Hòa biên dịch