Đáp Ứng của Người Mỹ gốc Việt đã thay đổi ra sao sau khi Ứng Cử Viên Tổng thống của đảng Dân Chủ Harris thay thế Biden ra tranh cử

Trong 16 năm qua, khối cử tri người Mỹ gốc Việt dần dần rời khỏi đảng Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử tổng thống. Vào tháng Bảy 2024, các tổ chức AAPI Data (Dữ liệu Người Mỹ gốc Á châu Thái bình dương) và APIA Vote (Lá phiếu Người Mỹ gốc Á châu Thái bình dương) đã thực hiện một cuộc khảo sát phi đảng phái toàn diện nhất về xu hướng chính trị trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt bằng Anh ngữ và Việt ngữ. Họ báo cáo rằng 40% số người Mỹ gốc Việt tham dự cuộc khảo sát cho biết sẽ bỏ phiếu cho Joe Biden và 38% cho Donald Trump. Từ lúc đó, đảng Dân Chủ đã thay thế Joe Biden với Kamala Harris. Sự thay đổi đó đã ảnh hưởng đến cử tri Mỹ gốc Việt như thế nào?





Ngày 24 tháng Chín năm 2024, hai tổ chức AAPI Data và APIA Vote đã công bố một kết quả khảo sát cập nhật của họ, được thực hiện với 1064 người Mỹ gốc Á châu bằng Anh ngữ, Hoa ngữ, Hàn ngữ, và Việt ngữ. Có 75 cử tri Mỹ gốc Việt trong số người tham dự khảo sát. Trong số cử tri Mỹ gốc Việt 77% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và chỉ 20% sẽ bầu cho Donald Trump. Đây là một tỷ lệ gia tăng 37% cho Harris so với Biden và một sự giảm sút 18% cho Donald Trump so với cuộc khảo sát hồi tháng Bảy 2024. Khác với các cuộc khảo sát trước qua đó cho thấy người Mỹ gốc Việt ủng hộ Donald Trump nhiều hơn so với các nhóm người Mỹ gốc Á khác, trong khảo sát mới nhất này, người Mỹ gốc Việt là nhóm người Mỹ gốc Á ít ủng hộ Donald Trump nhất.





Cũng theo khảo sát này, trên 60% cử tri Mỹ gốc Việt đã ghi danh bầu cử cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho một ứng cử viên không đồng quan điểm với chính sách với họ về súng đạn (61%), kinh tế (63%), tội ác (65%), biến đổi khí hậu (69%), huỷ thai (70%), và kỳ thị chủng tộc (71%). Chỉ có 45% sẽ không bỏ phiếu cho một ứng cử viên không đồng quan điểm về vấn đề di trú và 30% về cuộc xung đột Do Thái - Palestine. Những người tham gia khảo sát này cũng nghĩ rằng Harris sẽ thi hành tốt hơn Trump về các chính sách liên quan đến Trung Quốc (50% so với 25%) và Việt Nam (48% so với 20%).

Cuộc khảo sát không trực tiếp trả lời câu hỏi tại sao nhiều người Mỹ gốc Việt ưa chuộng Harris hơn Trump, nhưng chúng tôi có một vài giải thích khả dĩ. Sự gắn kết thuận lợi (bất luận đúng sai) giữa đảng Cộng Hòa và việc chống Cộng có thể đã mờ nhạt dần vì số người quan tâm đến vấn đề này giảm dần khi cuộc chiến lùi xa vào quá khứ. Việc Trump ủng hộ Vladimir Putin, một tên Cộng Sản Nga, và các hành động hòng lật ngược kết quả bầu cử 2020 có thể làm mai một sự quyến rũ của ông ta đối với các cử tri này.









Nhiều cử tri Mỹ gốc Việt, đặc biệt là các cử tri trẻ tuổi, có thể bận tâm nhiều hơn về các chính sách khác hơn chống Cộng, như là kinh tế, công ăn việc làm, lạm phát, chăm sóc y tế dễ chọn lựa và giá cả phải chăng. Theo phân tích của công ty Moody's Analytics, kế hoạch kinh tế của Trump sẽ gây suy thoái kinh tế khoảng giữa năm 2025, làm mất 3,2 triệu việc làm, tăng lạm phát lên thêm 1%, và giảm thu nhập của giới trung lưu khoảng $2.000 mỗi năm. Chính sách thuế má của ông cũng mang lợi đáng kể cho những người giàu có nhất nước Mỹ trong khi chính sách thuế má của Harris sẽ cắt giảm thuế cho 100 triệu người Mỹ thuộc giới trung lưu và giới lao động. Đề xuất kinh tế của Harris cũng tạo ra hơn một triệu việc làm mới và tăng thu nhập sau thuế cho người dân. Viện nghiên cứu Commonwealth Foundation cũng dự phóng rằng chính phủ Harris sẽ giảm chi phí và mở rộng truy cập bảo hiểm y tế toàn diện với giá phải chăng thông qua các thị trường bảo hiểm y tế và chương trình Medicaid, đồng thời bảo vệ dân chúng khỏi các chi phí đắt đỏ phải bỏ tiền túi thanh toán và các nợ nần y tế. Hơn nữa, tư cách cá nhân và các chính sách của Trump gây khó khăn cho phụ nữ và các nhóm thiểu số cũng như những người ủng hộ quyền sống cho họ.

Với số lượng người Mỹ gốc Việt ít ỏi trong cuộc khảo sát này, thật quá sớm để kết luận rằng toàn bộ cử tri Mỹ gốc Việt sẽ bỏ phiếu với tỷ lệ 3 trên 1 cho Harris so với Trump. Tuy nhiên, xu hướng thật rõ ràng. Cử tri Mỹ gốc Việt tiếp tục xa rời Donald Trump và đảng Cộng Hòa.

