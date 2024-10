Kamala Harris Dự Định Mở Rộng Medicare

Chương trình bảo hiểm Medicare mở rộng sẽ bao gồm dịch vụ chăm sóc dài hạn người già tại nhà, thị giác, và thính giác.



Phó Tổng Thống Kamala Harris vừa đưa ra một đề nghị mới về chăm sóc sức khỏe dài hạn tại nhà nằm trong kế hoạch mở rộng Medicare cho những người trên 65 tuổi. Bà nói trong cuộc phỏng vấn của ABC News trong chương trình “The View” vào ngày 15/10. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của chiến dịch tranh cử của PTT Harris nhằm tập trung vào “thế hệ xen kẽ” – hay hơn 105 triệu người Mỹ chăm sóc cha mẹ, con cái hoặc cả hai.

David Grabowski, giáo sư chính sách y tế tại Harvard, nói rằng chương trình y tế Medicare có một thiếu sót lớn về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà kéo dài hơn một vài tháng. Chương trình liên bang dành cho người nghèo Medicaid bao gồm chăm sóc tại nhà cho người già và người khuyết tật ở Mỹ, nhưng mọi người buộc phải tiêu hết tiền tiết kiệm của họ để đủ điều kiện và thường phải chờ đợi một thời gian khá dài.

PTT Harris cũng tán thành mở rộng Medicare để trang trải các quyền lợi về thị giác và thính giác - những đề nghị này đã được thảo luận trước đây nhưng bị Quốc Hội bác bỏ. Medicare là chương trình bảo hiểm liên bang dành cho người Mỹ lớn tuổi không bao gồm các dịch vụ như trên cần cho nhiều người lớn tuổi. Một số chương trình Medicare Advantage tư nhân cung cấp những phúc lợi này theo sự chọn lựa của bệnh nhân.

Medicare không bảo hiểm việc chăm sóc tại nhà trong thời gian dài, thường chỉ trả tiền cho người giúp việc tại nhà khi bệnh nhân đang hồi phục sau cơn bệnh cấp tính, chẳng hạn như đột quy, trong thời gian ngắn, thường chỉ vài tháng.

Mặc dù Medicaid trả tiền cho người giúp việc tại nhà nếu bệnh nhân có thu nhập thấp và tài sản giới hạn, nhưng thời gian chờ đợi khá lâu. Nhiều vùng trong nước xảy ra tình trạng thiếu nhân công nghiêm trọng vì lương thấp và công việc tốt hơn, ít căng thẳng hơn trong các ngành công nghiệp khác. Các trợ lý chăm sóc sức khỏe tại nhà giúp bệnh nhân những công việc cơ bản hàng ngày như mặc quần áo, ăn uống và sử dụng phòng tắm.

Hầu hết mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào một thành viên trong gia đình để chăm sóc họ bởi vì họ không đủ khả năng trả chi phí cho các trợ lý chuyên nghiệp có thể vượt quá chi phí chi phí ở một trung tâm hỗ trợ người cao tuổi.

Theo Genworth, một công ty bảo hiểm về chăm sóc dài hạn, các cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà có thể đòi hỏi một lệ phí khoảng 30 USD một giờ, Những người khác chi tiêu hết tài sản của họ và chuyển đến viện dưỡng lão do Medicaid chi trả.

Số người Mỹ ​​cần được chăm sóc tại nhà ​​sẽ tăng lên trong những năm tới. Những người đầu tiên thuộc thế hệ bùng nổ dân số (baby boomers) đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu hàng nghìn người mỗi ngày và họ sẽ bắt đầu bước sang tuổi 85 vào năm 2031. Mặc dù không phải ai khi trở thành cao niên cũng cần được chăm sóc lâu dài, nhưng một phần đáng kể của lớp người già cần sự giúp đỡ như vậy vì khuyết tật thể chất hoặc bị mất trí nhớ.

Judith Feder, Giáo Sư tại Georgetown University, người đã xuất bản một bài báo gần đây về lợi ích chăm sóc tại nhà của Medicare, cho biết chính sách như vậy sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính và vật chất cho các thành viên trong gia đình. Bà nói: “Đó là điều chúng ta cần ở ban lãnh đạo quốc gia để giải quyết nhu cầu của người dân. Điều này đã bị lãng quên quá lâu rồi.”

Chương trình chăm sóc tại nhà có thể tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la hoặc hơn, và có thể phải đối phó với những khó khăn tại Quốc Hội. Theo chiến dịch tranh cử của PTT Harris, chương trình sẽ được được tài trợ qua các cuộc đàm phán về việc giảm giá thuốc theo toa và qua các chính sách khác, bao gồm thuế đối với các công ty chuyển việc làm ra nước ngoài.

Medicare đã hoàn tất cuộc đàm phán đầu tiên với các nhà sản xuất thuốc trong năm nay. Congressional Budget Office (CBO) ước tính đàm phán thuốc theo toa sẽ tiết kiệm cho chính phủ khoảng 98.5 tỷ USD trong một thập niên. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết chi phí chăm sóc tại nhà ít hơn khoảng 3,000 USD mỗi tháng so với dịch vụ chăm sóc tại viện dưỡng lão.

Chính quyền Biden cũng muốn tạo ra các phúc lợi Medicare về thính giác và thị giác và cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho việc chăm sóc dài hạn tại nhà như một phần của kế hoạch lớn trong dự luật chính sách nội địa, nhưng những nỗ lực này đã bị loại bỏ khỏi dự luật trong các cuộc đàm phán với Quốc Hội khi đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát cả Hạ Viện và Thượng Viện.

Chương trình của Biden đối với việc chăm sóc sức khỏe tại nhà, ước tính tiêu tốn 150 tỷ USD trong một thập niên. Đây là một con số khiêm tốn bao gồm chi phí cho Medicaid của tiểu bang để giảm bớt thời gian chờ đợi để được chăm sóc tại nhà. Đề xuất của Harris sẽ rộng lớn hơn nhiều vì việc bảo hiểm sẽ không chỉ giới hạn ở những người Mỹ đăng ký Medicaid và phải nghèo để đủ điều kiện.

Theo một phân tách của Kaiser Family Foundation, chi phí cho những người cần dịch vụ hỗ trợ dài hạn nằm trong số cao nhất. Mặc dù chỉ chiếm 6% tổng số người đã đăng ký Medicaid, họ chiếm 34% phí tổn trong chương trình Medicaid của liên bang và tiểu bang.

Phúc lợi của Medicare sẽ rộng hơn theo kế hoạch của Harris, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ được hoàn toàn miễn phí đối với mọi người. Chiến dịch tranh cử của Harris nói rằng chương trình sẽ đòi hỏi các gia đình chia sẻ một phần phí tổn theo lợi tức.

Một nghiên cứu gần đây của Brookings Institution đã phác thảo những lựa chọn khả thi cho dịch vụ chăm sóc tại nhà theo Medicare, bao gồm cả những khoản đóng góp cao hơn từ những người giàu có hơn và trả tiền giới hạn cho các thành viên trong gia đình. Kế hoạch chăm sóc tại nhà với lợi ích nhắm vào người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu thấp hơn, đòi hỏi chi phí khoảng 40 tỷ USD một năm. Thêm nữa một chương trình rộng rãi có thể vượt xa ước tính đó.

Kinh Tế Gia Teresa Ghilarducci tại New School nói chúng ta đã bàn về vấn đề này suốt 40 năm qua với một vài chính trị gia như Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ hay Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa, nhưng không đạt được kết quả nào cụ thể. Nay PTT Harris giúp đẩy mạnh việc chăm sóc người già. Bà Ghilarducci nhận định thêm: “Những gì Harris nói chính quyền sẽ làm mang tính cách mạng. Trong trí tưởng tượng của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ứng cử viên tổng thống sẽ nắm quyền lãnh đạo việc này.”

"Harris đang thực sự góp phần đưa vấn đề này ra khỏi bóng tối, và những gì bà đề xuất sẽ cuối cùng giúp chúng ta bắt kịp Canada, Hòa Lan, Đức, Anh, Pháp, Thụy Sỉ, Na Uy, và Thụy Điển đã cung cấp các loại dịch vụ này."

"Bà Harris đang làm sáng tỏ một vấn đề nghiêm trọng đã bị bỏ qua từ lâu ở Mỹ, nhưng lại rất quan trọng ở các nước khác: Nhu cầu về dịch vụ chăm sóc tại nhà cho người già."

Kế hoạch mở rộng chương trình Medicare được hưởng ứng bởi mọi tầng lớp dân chúng.



Nguyễn Quốc Khải

