Hình trên: Giáo sư Nguyễn Văn Sâm (phải) và phu nhân (nhà văn Ngọc Ánh) đứng trong Viện Việt Học (Quận Cam, California) hôm Thứ Sáu 11/10/2024. GS Nguyễn Văn Sâm sau khi hồi phục từ bệnh ngặt, đã cho biết vừa dịch xong một tác phẩm cổ, tuồng Kim Long Xích Phượng, phổ biến như sau.

Vàng rơi nên tiếc,

tuồng hát bội vô danh của Miền Nam:

KIM LONG XÍCH PHƯỢNG



GS Nguyễn Văn Sâm

Thế kỷ 19 có một sự cộng tác đặc biệt của một số người Minh Hương ở Chợ Lớn và các nhà khắc ván ở vùng Phật Trấn (Quảng Đông, Trung Quốc) để thực hiện khắc ván, in và phát hành sâu rộng những tác phẩm Việt Nam viết bằng chữ Nôm. Số tác phẩm này nhiều và quan trọng vì thời gian hoạt động của nhà khắc ván, nhà phát hành nói trên gần như kéo dài cả trăm năm. Nếu làm một việc kiểm kê những tác phẩm ở trong trường hợp nầy còn sót lại cho đến ngày nay ta thật ngạc nhiên mà thấy rằng đó là một gia tài văn hóa quý báu của người Việt. Quý giá nhưng từ lâu chìm trong lãng quên vì ta không biết hay chưa biết hết.



Lý do cũng dễ hiểu thôi, vì thời gian binh lửa kéo dài, vì người cựu học trong Nam không nhiều, vì các tờ báo Nam Phong, Đông Dương, Tri Tân được thiết lập ở Bắc, vì các hội Trí Tri, Nghiên Cứu Đông Dương, Đô Thành Hiếu Cổ đều có trụ sở ở miền ngoài nên các cơ quan nầy không có phương tiện để thấy để biết mà giới thiệu những tác phẩm quý giá đó.



Lý do gì đi nữa thì các tác phẩm đó gần như mai một và chúng ta biết thật ít về chúng. Nhiều trường hợp nghe tên tác phẩm mà rất ít trường hợp thấy chính tác phẩm. Tôi gần đây có cơ may thấy được một vài quyển do nguồn tài liệu ở Pháp và được Giáo Sư Nguyễn Khắc Kham khi còn mạnh khỏe cho sao lại nhiều quyển trong tủ sách riêng của Thầy nên thấy mình có bổn phận giới thiệu với học giới những gì tôi có thể làm được.

Thường thì tác phẩm cần được phiên âm cẩn thận trước khi suy nghĩ về những vấn đề đặt ra trong đó. Sự phiên âm rất cần thiết vì sẽ có dịp đem tác phẩm tới mắt đa số quần chúng Việt Nam hay học giới nghiên cứu Việt Nam mà có thể đọc được quốc ngữ. Trong khi phiên âm, phiên giả học được nhiều điều bổ ích liên quan đến chữ nôm và tiếng Việt. Phiên âm cũng là cách đọc thật kỹ tác phẩm, cân nhắc từng chữ dùng của người xưa, gặp chữ lạ lại tự hỏi đọc thế nào cho hợp lý, để tìm tòi về nghĩa. Do đó sự phiên âm của chúng tôi cũng là sự học hỏi cần thiết về những vấn đề liên quan đến chữ Nôm, đến quốc văn. Sự đọc sai, có thể có, tuy rằng chúng tôi đã cố gắng đến tối đa. Sai vì sức học chưa tới, nghiên cứu chưa đủ, nhưng nghĩ rằng ai cũng có thể sai, tôi mạnh dạn tiến vào công cuộc nhàm chán này. Sự đọc tạo nên tranh biện với những nhà Nôm học hay ngữ học càng có nhiều khả năng hơn. Chuyện đó phải xảy ra thôi, nhưng tôi đã cân nhắc thật kỹ mỗi khi đưa ra chữ mình phiên âm, không bao giờ để sự cẩu thả, qua mắt người hay sự cầu kỳ thúc đẩy. Mong phần lớn chữ mình phiên âm được công nhận và những tranh biện chỉ thực sự xảy ra vì chân lý cần được làm sáng tỏ đối với những chữ quá mắc mà thôi.



Tuồng Kim Long Xích Phượng được đọc trong tinh thần đó.

Đây là một tuồng như kiểu Tuồng San Hậu, nghĩa là không dựa trên truyện Tàu mà do người đặt mô phỏng chỗ nầy một chút, chỗ kia một chút để viết nên. Tuồng gồm ba hồi, trong mỗi hồi có nhiều lớp, không nhứt thiết phải là một cảnh. Bản Nôm không chia hồi cảnh, tôi tạm chia để người đọc dễ dàng theo dõi câu chuyện.

Hồi Một: Thâm Cung Bí Sử (mười Lớp)

Lớp 1: Thời thái bình, Tống Minh Quân Lãnh San du ngoạn.

Lớp 2: Gặp Minh Châu, phải lòng, phong Thứ Hậu.

Lớp 3: Minh Châu lên đường vào cung.

Lớp 4: Nhận búa thần, Châu Võ Sĩ chờ thời giúp nước.

Lớp 5: Thứ Hậu mộng thấy hoài thai Kim Long, Xích Phượng.

Lớp 6: Ôm đố kỵ, Chánh Cung bày mưu độc.

Lớp 7: Chốn Bàn Khê, Bửu Lâm Sanh cùng Thị Lang kết bạn.

Lớp 8: Câu sông Vị, Thọ Lão Ông vớt đươc hai cháu Kim Long, Xích Phượng.

Lớp 9: Thứ Hậu nguyền cùng hoa cỏ và bầu vú sữa.

Lớp 10: Tiên Ông hạ trần truyền văn võ cho Hoàng Tử.

Hồi Hai: Long Phượng Thành Nhơn

(tám Lớp)

Lớp 11: Kim Long lên đường tầm sư học đạo.

Lớp 12: Chốn núi rừng, Võ Sĩ, Lâm Sanh kết nghĩa. Lớp 13: Minh Quân chứng kiến điềm bế nhị tu hoa.

Lớp 14: Thành nhơn chi mỹ, Kim Long Xích Phượng lên đường tìm cha mẹ.

Lớp 15: Trình áo thơ, Kim Long Xích Phượng gặp người thân.

Lớp 16: Kim Long Xích Phượng trùng phùng cha mẹ.

Lớp 17: Thọ Lão Ông vui thú điền viên.

Lớp 18: Mộng cướp ngôi, Lân Hầu thông đồng cùng Phiên quốc.

Hồi Ba: Chính Biến và Binh Biến

(mười Lớp)

Lớp 19: Thọ Lão Ông vui cảnh đoàn viên.

Lớp 20: Nối kết với Lân Hầu, Phiên quân khuấy loạn biên thùy.

Lớp 21: Nơi biên địa Ngự Đệ bị Phiên binh vây khổn.

Lớp 22: Chốn ải đầu, Lâm Sanh cứu Tử Hoàng lần 1.

Lớp 23: Minh quân thăng hà, Kỳ Hương phò Thứ Hậu đào sanh. Lớp 24: Chốn ải đầu, Lâm Sanh cứu Tử Hoàng lần 2.

Lớp 25: Nơi biên thùy, Châu Võ Sĩ phò nguy Ngự Đệ.

Lớp 26: Tất cả đoàn viên, phất cờ dựng nghiệp.

Lớp 27: Phe Tử Hoàng đại định, nhóm Lân Hầu tiêu vong. Lớp 28: Châu Võ Sĩ lên đường trấn nhậm ải xa.



***

Bạn đọc lướt qua 28 lớp nầy sẽ nắm được cốt truyện, nghĩa là biết được diễn tiến của tuồng. Cũng như hầu hết các tuồng hát bội khác, câu chuyện xoay chung quanh những biến động trong một vương triều.

Sự kiện bắt đầu từ một cô gái trẻ được vị vua già đem về làm Thứ Hậu. Nàng sanh ra hai con nhưng bị Chánh Hậu ghen ghét tráo cho là Thứ Hậu đã sanh ra hai con thú nhỏ và hai đứa trẻ đã bị phe của bà bí mật thả trôi sông. Hai đứa trẻ đó may mắn thay được chính ông ngoại mình vớt được khi đương trôi trên dòng nước. Ông nuôi dưỡng và dạy võ thuật cho hai cháu để sau đó khi thành nhơn chi mỹ thì về triều chiến đấu lấy lại vương quyền trước đó do bà Chánh Hậu cùng với thân tộc mình chiếm ngôi vua.



Các tình tiết thì tương tợ như các tình tiết trong các truyện Tàu nhan nhản ở Miền Nam Kỳ Lục Tỉnh cuối thế kỷ 18.

Dĩ nhiên là tuồng đề cao lòng trung hiếu tiết nghĩa như các sách báo khác thời đó, những yếu tố góp phần cho sự định hình khí chất của người dân sống trên vùng châu thổ sông Cữu Long.

Về văn từ thì tuồng nầy không khó hiểu vì chữ dùng mắc mỏ và quá nhiều nhóm cừ Hán Việt như tuồng Hàm Hòa, nhưng cũng không quá bình dân như tuồng Trương Ngáo, do đó chúng tôi đã có những chú thích khi cần thiết để giúp những thế hệ trẻ sống xa lâu về sau thời kỳ thânh mậu của tuồng có thể hiểu được những gì mà tác giả muốn chuyên chở.



Trong việc phiên âm tôi có nhờ bạn mình là Giáo sư Nguyễn Hiền Tâm dó lại và chỉnh sửa những từ đã đươc đọc nhưng chưa chỉnh... Khi bản thảo trên đường hoàn thành thì cũng đã được dò lại lần chót của một học giả trẻ là ông Nguyễn Anh Tú. Tôi cho rằng một tác phẩm Nôm được chuyển sang Quốc ngữ thì cần sự góp tay của càng nhiều người càng tốt nhưng mọi sai lầm thì người khởi xướng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Nhân đây xin hai vị trên nhận lời cám ơn chơn thành của tôi.

Nguyễn văn Sâm, bắt đầu phiên âm ở Port Arthur, Texas 1995.

Viết lời tựa nầy ở thành phố Victorville, CA tháng 03, năm 2020.