Một Số Điều Cần Biết Về Cách Bỏ Phiếu Trong Cuộc Bầu Cử 2024

Một số tiểu bang đã ban hành các luật mới khiến cho việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024 có thể sẽ trở nên khó khăn hơn. (Nguồn: pixabay.com)

Trong cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ năm 2024, ngoài việc chọn Tổng thống mới, cử tri còn có cơ hội bầu các thành viên Quốc hội, Thống đốc, DB của tiểu bang, và các dự luật khác trên lá phiếu. Ngày Bầu cử chính thức là 5 tháng 11, nhưng một số bang đã bắt đầu cho phép mọi người được bỏ phiếu sớm.

Theo Trung tâm Tư pháp Brennan (Brennan Center for Justice), một số tiểu bang đã ban hành các luật mới khiến cho việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024 có thể trở nên khó khăn hơn. Để giúp cử tri hiểu rõ quy trình bỏ phiếu, tờ TIME đã có bài giải đáp các câu hỏi thường gặp về việc bỏ phiếu, từ cách bỏ phiếu sớm đến thời gian các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại tiểu bang của quý vị.

Ai có thể ghi danh bỏ phiếu?

Theo USAGov, về cơ bản, quý vị có thể bỏ phiếu nếu là công dân Hoa Kỳ, cư trú tại tiểu bang mà quý vị muốn bỏ phiếu, đủ 18 tuổi vào Ngày Bầu cử, và đã ghi danh bỏ phiếu trước hoặc vào hạn chót ghi danh cử tri của bang.

mental disability) bỏ phiếu, tùy theo quy định của từng bang (quý vị có thể Những người không có quốc tịch Hoa Kỳ không được tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp liên bang, tiểu bang và phần lớn các cuộc bầu cử địa phương. Những người từng mắc trọng tội (tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội) hoặc hiện đang bị giam có thể không được bỏ phiếu, nhưng luật này khác nhau tùy theo từng tiểu bang (quý vị có thể tham khảo hướng dẫn từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ở đây để biết rõ luật tại bang của mình). Một số bang không cho phép những người mắc bịnh tâm thần () bỏ phiếu, tùy theo quy định của từng bang (quý vị có thể bấm vào đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này ).

Những người sống ở các vùng lãnh thổ như Puerto Rico, Guam, hay Quần đảo Virgin không thể bỏ phiếu bầu Tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử, mà chỉ có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương.

Làm thế nào để kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của tôi?

dropdown menu); sau đó quý vị sẽ được chuyển đến trang web bầu cử của bang. Đa số các bang sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin như Tên, Ngày sinh, và số trên Bằng lái xe (driver’s license) để kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị. Để kiểm tra xem mình đã ghi danh bỏ phiếu chưa, quý vị có thể vào trang web của Hiệp hội các Bộ trưởng Hành Chánh Tiểu Bang của Quốc gia (National Association of Secretaries of State) . Trước tiên, quý vị chọn tiểu bang của mình từ danh sách mở xuống (); sau đó quý vị sẽ được chuyển đến trang web bầu cử của bang. Đa số các bang sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin như Tên, Ngày sinh, và số trên Bằng lái xe () để kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị.

Nếu chưa ghi danh bỏ phiếu, quý vị có thể ghi danh trực tuyến (qua trang web bầu cử của bang), trực tiếp (tại các văn phòng bầu cử) hoặc gửi đơn đến văn phòng hội đồng bầu cử (để ghi danh qua đường bưu điện), tùy thuộc vào tiểu bang của quý vị.

Khi nào là hạn chót để điền đơn bỏ phiếu?

Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu khác nhau tùy theo quy định của từng bang. Để kiểm tra chính xác thời hạn ghi danh tại bang của mình, quý vị có thể vào trang web của U.S. Vote Foundation , nơi cung cấp đầy đủ thông tin về hạn chót cho từng bang.

Tôi cần những giấy tờ gì để có thể điền đơn bỏ phiếu?

Đối với hầu hết các trường hợp, quý vị chỉ cần có giấy phép lái xe hoặc thẻ ID bang hợp lệ để ghi danh bỏ phiếu. Nếu không có những giấy tờ này, quý vị vẫn có thể sử dụng các loại giấy tờ khác như hóa đơn điện, nước hoặc hồ sơ ngân hàng (bank statements) để ghi danh. Các yêu cầu cụ thể về giấy tờ sẽ khác nhau tùy theo từng bang. Quý vị có thể kiểm tra yêu cầu về giấy tờ của bang mình trên trang web của bang

Làm thế nào để tôi bỏ phiếu sớm - và bỏ phiếu sớm có lợi gì?

Bỏ phiếu sớm giúp quý vị tránh được những hàng dài chờ đợi tại các điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử. Điều này rất tiện lợi với những người bận rộn không có thời gian hoặc đơn giản là ngại xếp hàng lâu.

Quy trình bỏ phiếu sớm khác nhau tùy theo từng bang. Một số tiểu bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm, chẳng hạn như South Dakota, Virginia, West Virginia, Idaho, Louisiana và New Jersey. Quý vị có thể tìm xem thời gian bắt đầu và các quy định bỏ phiếu sớm tại bang của mình qua các trang thông tin chính thức.

Bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu qua thư khác nhau như thế nào?

Bỏ phiếu vắng mặt và bỏ phiếu qua thư đều tạo điều kiện cho cử tri không thể đến trực tiếp điểm bầu cử có thể gửi lá phiếu qua đường bưu điện. Sự khác biệt chính là về điều kiện tham gia:

- Bỏ phiếu qua thư: ở những bang có chương trình bỏ phiếu qua thư, tất cả cử tri đã ghi danh sẽ tự động nhận được lá phiếu gửi về nhà. Các tiểu bang như California, Colorado, Hawaii, Nevada, Oregon, Utah, Vermont và Washington đều áp dụng phương thức này.

- Bỏ phiếu vắng mặt: ở những bang không có chương trình bỏ phiếu qua thư, cử tri không thể có mặt vào Ngày Bầu cử cần phải yêu cầu được nhận lá phiếu vắng mặt trước. Một số bang còn yêu cầu cử tri phải có lý do chính đáng để được phép sử dụng phiếu vắng mặt. Mỗi bang sẽ có quy định và thời hạn cụ thể cho việc yêu cầu phiếu này.

Làm thế nào để tôi có thể nhận được phiếu bầu vắng mặt?

Nếu đang sống ở Hoa Kỳ, quý vị có thể xin nhận lá phiếu vắng mặt qua trang web của Hiệp hội các Bộ trưởng Hành Chánh Tiểu Bang của Quốc gia (National Association of Secretaries of State) . Chỉ cần vào trang và chọn bang của quý vị trong danh sách các bang rồi làm theo hướng dẫn cụ thể của bang đó về thủ tục bỏ phiếu vắng mặt.

Nếu là công dân Hoa Kỳ nhưng sống ở nước khác, đang phục vụ trong quân đội, hoặc là người nhà của một quân nhân, quý vị có thể xin nhận lá phiếu vắng mặt thông qua Chương trình Giúp đỡ Bỏ phiếu Liên bang (Federal Voting Assistance Program) . Để điền phiếu bầu theo cách này, quý vị sẽ cần biết tiểu bang mình đang ở, thiết bị có kết nối với máy in, và sử dụng phiên bản Adobe Read 6.0 trở lên.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa đến mấy giờ?

Giờ mở cửa của các điểm bỏ phiếu khác nhau tùy theo bang, và thậm chí trong cùng một bang, giờ mở cửa cũng có thể khác nhau giữa các quận. Ở các bang như North Dakota và New Hampshire, giờ đóng cửa có thể thay đổi theo từng khu vực, vì vậy quý vị nên tìm kiếm thông tin cụ thể trên trang web bầu cử của bang mình.

Vào Ngày Bầu cử, nếu đã xếp hàng tại điểm bỏ phiếu trước khi các điểm này đóng cửa, quý vị có quyền tiếp tục ở lại chờ để được bỏ phiếu. Quá trình bỏ phiếu sẽ kéo dài cho đến khi người cuối cùng đến xếp hàng (tính đến giờ đóng cửa) hoàn thành việc bỏ phiếu.

Nếu có ai đó nói quý vị hãy rời khỏi hàng và ra về, hãy cứ kiên trì ở lại và gọi hoặc nhắn tin đến Đường dây Bảo vệ Bầu cử (Election Protection Hotline). Đường dây này có phục vụ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. ố điện thoại cho từng ngôn ngữ cụ thể như sau:

- Tiếng Anh: 1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683

- Tiếng Tây Ban Nha: 1-888-VE-Y-VOTA / 1-888-839-8682

- Tiếng Ả Rập: 1-844-YALLA-US / 1-844-925-5287

- Các ngôn ngữ khác (gồm tiếng Bengali, Quảng Đông, Hindi, Urdu, Hàn Quốc, Quan Thoại, Tagalog hoặc tiếng Việt): 1-888-274-8683.

Trên lá phiếu của tôi có gì?

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, ngoài cuộc đua giữa Donald Trump và Kamala Harris cho vị trí Tổng thống, cử tri còn phải đưa ra quyết định về nhiều vấn đề khác.

Các vấn đề này sẽ khác nhau tùy theo từng bang và khu vực địa phương. Thí dụ, có 10 bang, bao gồm Florida và Nevada, sẽ bỏ phiếu về việc bảo vệ quyền phá thai. Một số bang khác, như Alaska và Missouri, sẽ trưng cầu ý kiến cử tri về các vấn đề liên quan đến mức lương thấp nhất.

Cử tri có thể yêu cầu được nhận lá phiếu mẫu để xem trước các vấn đề và vị trí sẽ xuất hiện trên phiếu bầu của mình. Các trang web như Vote.org và Ballotpedia đều có các công cụ tra cứu lá phiếu mẫu.





Ngoài ra, nhiều bang, như Minnesota Wisconsin và New York , cũng có trang web chính thức riêng để cung cấp lá phiếu mẫu. Cử tri chỉ cần nhập địa chỉ của mình để nhận thông tin chi tiết về lá phiếu mẫu nơi mình ở.

Nguyên Hòa biên dịch