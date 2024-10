Thông Tin Giả Nhắm Vào Lá Phiếu Quyết Định Của Người Mỹ Gốc Latin

QUẬN CAM, California (NV)- Trong hai kỳ tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống (Harris Vs. Trump) và phó tổng thống (Walz Vs. Vance) vừa qua, người dân Mỹ có thể thấy chính sách bài di dân của Đảng Cộng Hòa quyết liệt đến mức độ nào. Họ sẵn sàng dùng cả thông tin giả mạo để bôi nhọ di dân, nổi bật nhất là trong cuộc tranh luận ông Trump đổ tội di dân Haiti ở Springfield ăn thịt chó mèo, nhưng bị người điều hợp kiểm chứng tại chỗ là sai sự thật. Vụ nói dối này gây nên một làn sóng phản bác mạnh mẽ ngay sau khi cuộc tranh luận Harris Vs. Trump kết thúc.





Mặc dù việc sử dụng nhập cư như một vật tế thần cho lòng căm thù không phải là điều gì mới mẻ, nhưng các ứng cử viên Cộng Hòa biết rõ hơn ai hết rằng lá phiếu của người Mỹ gốc Latin — nhóm cử tri có số lượng cử tri tăng trưởng lớn nhất tại Hoa Kỳ, với 36.2 triệu người Mỹ gốc Latin hiện chiếm 15% tổng số cử tri đủ điều kiện — có thể quyết định các cuộc bầu cử ở các tiểu bang lớn như California, Texas và Florida; và cả các tiểu bang dao động như Nevada, Arizona, Georgia, Wisconsin và North Carolina. Vì vậy hiện nay có cả một chiến dịch truyền thông tin giả nhắm vào cộng đồng này. Nếu không bị phản bác, thông tin sai lệch nhắm vào người Mỹ gốc Latin có thể làm đảo lộn sự thành bại trong năm bầu cử 2024.





Tại một cuộc hội thảo do CALÓ News và Latino Media Collaborative tổ chức vào ngày 26 tháng 9, các nhà lãnh đạo truyền thông dân tộc đã giải thích về các chiến thuật thông tin sai lệch đang được sử dụng để làm suy yếu lòng tin bầu cử của người Mỹ gốc Latin, đồng thời thảo luận về các cách chống lại thông tin sai lệch này.





Bà Jessica González, đồng giám đốc điều hành của Free Press, phát biểu: “Hàng triệu người nhập cư đang sống hòa thuận với cư dân bản địa. Chúng tôi là hàng xóm, đồng nghiệp và bạn bè, và chúng tôi quan tâm đến nhau bất kể chủng tộc, đảng phái. Nhưng chúng tôi hiếm khi thấy những câu chuyện đó trên trang nhất. Thay vào đó, chúng tôi thấy những câu chuyện lợi dụng và bôi nhọ người nhập cư. Chúng tôi thấy lời nói dối rằng những người nhập cư không phải là công dân Hoa Kỳ đang bỏ phiếu hàng loạt, bịa đặt về những người nhập cư Haiti, những tuyên bố sai sự thật như cuộc bầu cử Hoa Kỳ sẽ được gia hạn trong năm nay… Mục đích là để dọa những cử tri da màu không đi bỏ phiếu, bài người nhập cư bằng cách khuấy động nỗi sợ hãi, và hợp pháp hóa việc giành quyền lực độc đoán bằng cách gieo rắc sự ngờ vực vào quy trình bầu cử.”





Một cuộc thăm dò của Free Press năm 2024 đối với 3,000 người Mỹ cho thấy 79% lo ngại thông tin trên mạng là giả mạo, sai sự thật hoặc là cố ý gây nhầm lẫn cho mọi người. 76% lo ngại thông tin sai lệch về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.





Jennie Carreón, một nhà hoạt động cho quyền lợi của người nhập cư, cho biết hiện nay những câu chuyện chống nhập cư đang ở cấp độ quốc gia. Thông tin sai lệch về cử tri gốc Latin đang làm suy yếu tiếng nói của cử tri trong cuộc bầu cử năm 2024. Cần phải chỉ ra tác động của nó theo cách dễ hiểu, để cử tri hiểu rõ, bớt hoang mang.





Theo Vanessa Cárdenas, giám đốc điều hành của America’s Voice, những thông điệp với mục đích tạo ra sự thù ghét và sợ hãi không còn chỉ nhắm vào những người nhập cư chưa có giấy tờ. Hiện đang có ​​các cuộc tấn công lớn nhắm vào những người nhập cư hợp pháp, chẳng hạn như DACA. Gần đây là cộng đồng người Haiti ở Springfield, Ohio, hầu hết trong số họ có quy chế bảo vệ tạm thời. America’s Voice nhận thấy có hai ý đồ lớn đằng sau những cuộc tấn công này. Đầu tiên là “lý thuyết thay thế”, cho rằng những người nhập cư đến đây để thay thế những người Mỹ “thực sự”. Những người nhập cư không đủ điều kiện sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, gieo rắc sự nghi ngờ về tính trung thực của kết quả bầu cử.





Các cơ quan thực thi pháp luật, và các trường đại học do đã điều tra và xác nhận rằng việc người không phải công dân đi bỏ phiếu là cực kỳ hiếm. Ví dụ, một cuộc khảo sát năm 2016 của Trung tâm Brennan đối với 23.5 triệu phiếu bầu trên 42 tiểu bang chỉ tìm ra 30 trường hợp, tương đương 0.0001% tổng số phiếu bầu.





Một cuộc kiểm toán do tiểu bang lãnh đạo đối với 1.1 triệu lá phiếu ở Nevada cùng năm đó đã xác định được ba người nước ngoài đã bỏ phiếu, chiếm 0.0003% tổng số phiếu bầu.





Một cuộc điều tra của tiểu bang năm 2020 tại Ohio đã chuyển hồ sơ cho cơ quan thực thi pháp luật truy tố 104 trường hợp bị cáo buộc là người nước ngoài đăng ký bỏ phiếu; và 13 trường hợp bị cáo buộc là người nước ngoài bỏ phiếu. Trường hợp sau chỉ chiếm 0.00016% tổng số phiếu bầu. Lãnh đạo tiểu bang Ohio đã tuyên bố rằng "gian lận cử tri cực kỳ hiếm".





Ý tưởng thứ hai đằng sau xu hướng thông tin giả là đặt người Mỹ gốc Latin ở Hoa Kỳ vào vị trí xấu xa, thông qua khái niệm về sự khan hiếm hàng hóa, tội phạm và căng thẳng về chủng tộc, đặc biệt là các cộng đồng ở các thành phố Dân Chủ như New York. Những câu chuyện này tạo tiền đề cho ý tưởng trục xuất hàng loạt người nhập cư, vì những người này không được chào đón, không phải là người Mỹ.





Các nhà kinh tế ước tính rằng việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư chưa có giấy tờ, theo kiểu mà chiến dịch tranh cử hiện nay của ông Trump, sẽ gây ra thiệt hại từ 711 tỷ đô la đến 1.7 nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ. Việc trục xuất 11 triệu người nhập cư sẽ kéo theo sự suy giảm của nền kinh tế Hoa Kỳ từ 2.6% đến 6%.





Một cuộc thăm dò của Trường Harvard Kennedy cho thấy 49% người Mỹ đã tiếp xúc với một số hình thức thông tin sai lệch có ý đồ chính trị. Theo các chuyên gia, một cách hữu hiệu để chống lại thông tin giả là vạch trần động cơ chính trị rẽ của chúng.





Một cuộc thăm dò của DDIA vào tháng 6 năm 2024 cho thấy hầu hết người Mỹ gốc Latin bị thông tin sai lệch nhắm mục tiêu không hoàn toàn tin vào chúng. Điều quan trọng là nhiều người Mỹ gốc Latin không tin tưởng rằng lá phiếu của mình là quan trọng vẫn sẽ đi bỏ phiếu. Cần phải tiếp cận, cung cấp cho họ thông tin xác thực, giáo dục họ về tầm quan trọng của cuộc bầu cử đối với cuộc sống của chính họ. Có được lá phiếu của những cử tri chưa quyết định này có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử tại các tiểu bang chiến trường.