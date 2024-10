Các Điều Quan Trọng Cần Kiểm Tra Sau Khi Nhập Quốc Tịch

Lê Minh Hải

QUỐC TỊCH CHO CON BẠN. Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất bạn có thể làm sau khi nhập tịch là truyền quốc tịch Hoa Kỳ cho con bạn. Bạn có thể làm điều này nếu con bạn vẫn là Thường trú nhân và nếu chúng dưới 18 tuổi khi bạn nhập tịch. Sở Di Trú không tự động cấp Giấy chứng nhận quốc tịch cho con bạn. Bạn phải yêu cầu cấp giấy này với mẫu đơn N-600.





NỘP ĐƠN XIN SỔ THÔNG HÀNH. Tương lai là không thể đoán trước. Tốt hơn hết là bạn nên có sổ thông hành (Passport) trong trường hợp bạn cần rời khỏi Hoa Kỳ vì bất kỳ lý do gì. Bạn cần có Sổ thông hành ngay cả khi chỉ đi một chuyến ngắn đến Canada hoặc Mexico. Sổ thông hành Hoa Kỳ cho phép bạn đi du lịch quốc tế, nhận được trợ giúp từ các lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài và trở về Hoa Kỳ mà không gặp rắc rối.





THÔNG BÁO VỚI CÁC CƠ QUAN RẰNG BẠN LÀ CÔNG DÂN. Cập nhật hồ sơ của bạn với Cơ quan An sinh xã hội, với sở làm của bạn, với ngân hàng của bạn. Đảm bảo rằng Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) được cập nhật tình trạng công dân của bạn là rất quan trọng để lưu trữ hồ sơ chính xác, đủ điều kiện làm việc và tiếp cận các quyền lợi. Việc cập nhật tình trạng di trú của bạn với Cơ quan An sinh Xã hội đảm bảo bạn nhận được tất cả các quyền lợi mà bạn được hưởng với tư cách là công dân.





GHI DANH BỎ PHIẾU. Trong bì hồ sơ nhập tịch của bạn, bạn đã nhận được Bộ công cụ ghi danh ký cử tri. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng bộ công cụ này. Bạn có thể đăng ký trực tuyến tại trang web Bầu cử California.





THAY THẾ GIẤY CHỨNG NHẬN NHẬP TỊCH BỊ MẤT. Nếu Giấy chứng nhận nhập tịch của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn có thể thay thế bằng cách nộp Mẫu N-565 cho Sở Di Trú. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết từ Giấy chứng nhận nhập tịch của mình, do đó, tốt nhất là bạn nên sao chụp (photocopy) lại.





BẢO LÃNH CHO CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH TỪ NƯỚC NGOÀI. Công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lãnh cho các mối quan hệ sau: Vợ/chồng, Cha mẹ, Con trai hoặc con gái ở mọi lứa tuổi với mọi tình trạng hôn nhân, Anh chị em ruột đã kết hôn hoặc độc thân.





Ngay cả khi bạn nộp đơn bảo lãnh khi bạn còn là Thường trú nhân, việc cập nhật tình trạng của bạn với Sở Di Trú sau khi trở thành công dân Hoa Kỳ có thể đưa người thân của bạn vào danh mục ưu tiên cao hơn.





Tương lai của luật di trú vẫn chưa chắc chắn. Do đó, chúng tôi luôn khuyến khích người bảo lãnh nộp đơn cho người thân của họ càng sớm càng tốt.

