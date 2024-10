Colorado: Thang Máy Chở Khách Tham Quan Mỏ Vàng Bị Trục Trặc, 1 Người Chết, Cứu Được 11 Người

Trong hai kỳ tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống (Harris Vs. Trump) và phó tổng thống (Walz Vs. Vance) vừa qua, người dân Mỹ có thể thấy chính sách bài di dân của Đảng Cộng Hòa quyết liệt đến mức độ nào. Họ sẵn sàng dùng cả thông tin giả mạo để bôi nhọ di dân, nổi bật nhất là trong cuộc tranh luận ông Trump đổ tội di dân Haiti ở Springfield ăn thịt chó mèo, nhưng bị người điều hợp kiểm chứng tại chỗ là sai sự thật. Vụ nói dối này gây nên một làn sóng phản bác mạnh mẽ ngay sau khi cuộc tranh luận Harris Vs. Trump kết thúc.