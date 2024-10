Trump bắt tay làm ăn với Việt Nam, xây sân golf, khách sạn 1,5 tỷ đô la

Ông Eric Frederick Trump (trái) và ông Đặng Thành Tâm (phải), Chủ tịch KBC, tại lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization và Tập đoàn Đầu tư Hưng Yên, dưới sự chứng kiến của cựu Tổng thống Donald Trump (giữa), tại New York, Mỹ, vào ngày 25/9/2024.

Người Việt chống cộng sản đấu tranh cho nhân quyền mong chờ sự cứng rắn của một chính quyền Trump nghĩ gì.

Bản tin sau đây của của VOA hôm nay cho thấy nhân dịp Tô Lâm sang Mỹ hồi cuối tháng 9/2024, Trump Organization đã ký kết hợp tác với tập đoàn phát triển bất động sản Kinh Bắc City (KBC) của cộng sản Việt Nam để phát triển dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên, quê hương của Tô Lâm.



(Tin VOA) Tập đoàn phát triển bất động sản Kinh Bắc City (KBC) hôm 8/10 ra thông cáo cho biết công ty con của họ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization để phát triển dự án sân golf và khách sạn cao cấp trị giá 1,5 tỷ đô la tại tỉnh Hưng Yên.





Thương vụ này diễn ra trong chuyến đi của Tổng bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ cuối tháng trước.





Thông cáo của tập đoàn Kinh Bắc cho biết thêm rằng dự án bao gồm hai hệ thống sân golf 54 lỗ, cùng với mạng lưới khách sạn, resort, villa “thượng đẳng, cung cấp dịch vụ cao cấp nhất theo tiêu chuẩn cấp cao nhất của tập đoàn Trump để phục vụ cho những sự kiện đặc biệt, các hội nghị cấp cao”.

Ngoài ra, vẫn theo thông cáo, dự án còn bao gồm một quần thể đô thị, nhà ở hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Hưng Yên, nơi được cho biết sẽ trở thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không xa.





Thông cáo của Trump Organization gọi thương vụ này là “sự hợp tác chiến lược” với Tập đoàn Phát triển Hưng Yên, một công ty con của KBC.





Hưng Yên là tỉnh quê nhà của ông Lâm. Ông Lâm dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi cuối tháng 9 và gặp Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị. Không có thông tin về việc ông Lâm gặp mặt cựu Tổng thống Donald Trump nhưng ông Trump đã có mặt tại New York trong thời gian đó.

Theo thông cáo của cả hai bên, lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization, do ông Eric Trump đại diện, và Tập đoàn Hưng Yên, do ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch KBC đại diện, đã diễn ra vào ngày 25/9 tại New York, Mỹ, dưới sự chứng kiến của ông Trump.

“Chúng tôi vô cùng hào hứng khi chính thức bước chân vào thị trường đầy năng động này”, ông Eric Trump – con trai của cựu tổng thống Trump – nói, theo thông cáo của Trump Organization.





“Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong ngành khách sạn và giải trí cao cấp, và chúng tôi rất phấn khích khi được hợp tác với gia đình tuyệt vời này để tái định nghĩa khái niệm xa hoa trong khu vực”, ông Eric Trump, cũng là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization, nói.





Đáp lại, Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm sau khi giới thiệu Tập đoàn Hưng Yên là một trong những nhà phát triển hạ tầng hàng đầu tại Việt Nam, đã khen ngợi “Gia đình Trump luôn tiên phong trong việc đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất cho ngành khách sạn”. Vẫn theo thông cáo của Trump Organization, ông Tâm nói rằng “chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác đầy tiềm năng này.”





Thông cáo của KBC cho biết Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Lâm trong chuyến đi tới Mỹ, đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ. Cả hai bên đều không cho biết về khung thời gian dự án sẽ bắt đầu.





Chính quyền tỉnh Hưng Yên trước đó vào giữa tháng 9 cho biết rằng đại diện của Trump Organization đã đến thăm tỉnh và gặp gỡ chính quyền để thảo luận về các cơ hội đầu tư.





Trump Organization là tập đoàn thuộc sở hữu gia đình cựu Tổng thống, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump, vốn sở hữu hàng trăm công ty. Trump Organization được thành lập vào năm 1927 và đã đầu tư, sở hữu hàng loạt khách sạn, sân golf, bất động sản thương mại và nhà trên khắp nước Mỹ và tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Donald Trump đã lên tiếp quản tập đoàn vào năm 1971 và trao lại quyền lãnh đạo cho các con vào năm 2017 sau khi ông đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.





Tại châu Á, công ty của gia đình ông Trump có sân golf ở Dubai (UAE), Indonesia, Oman, và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ. Một phân tích của Reuters vào tháng 8 cho thấy hoạt động kinh doanh sân golf và khu nghỉ dưỡng là động lực lớn nhất tạo ra dòng tiền cho tập đoàn này.

Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, với dân số 100 triệu người, Việt Nam hiện có khoảng 70 sân golf và 100.000 người chơi golf địa phương.



