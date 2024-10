Tuyển Tập BEYOND BORDERS Sẽ Ra Mắt Tháng 10 Năm Nay

SANTA ANA, CA: Chủ đề chính kết nối các truyện ngắn trong tuyển tập Beyond Borders (Vượt Qua Những Biên Giới) (nxb Da Màu Press) là khái niệm phức tạp và đa diện về biên giới. Như tựa của tuyển tập, mỗi câu chuyện hứa hẹn một khám phá đặc thù về khái niệm này. Biên giới là gì? Liệu đó có phải là một ranh giới hữu hình, như một hàng rào hay trạm kiểm soát phân chia các không gian địa lý và chủng tộc? Hay thuật ngữ này cũng đã khai triển/mở rộng để bao hàm những ranh giới hầu như vô hình và vô thức, như các cấu trúc ngôn ngữ, xã hội và văn hóa đã định hình bản sắc và mọi liên hệ cá nhân và tập thể? Có lẽ trong thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ của chúng ta, biên giới hiện diện khắp nơi, cả hiển nhiên lẫn tiềm ẩn.





Những truyện trong Beyond Borders được kết nối từ những trải nghiệm của người Việt tị nạn thuộc thế hệ thứ nhất và một rưỡi, với sự cộng tác của các nhà văn, dịch giả Paul Christiansen, Cung Tích Biền, Đặng Thơ Thơ, Đinh Từ Bích Thúy, Đỗ Lê Anhđào, Hoàng Chính, Hồ Như, Lê Đình Nhất Lang, Lê Sông Văn, Lưu Diệu Vân, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Lâm Thảo Thi, Nguyễn Quí Đức, Phùng Nguyễn, Trần C. Trí, Trần Doãn Nho, Trần thị NgH, Trần Nguyên Đán, và Trịnh Y Thư, tất cả là những khuôn mặt quen thuộc của diễn đàn văn chương Việt. Trong khi thế giới tôn vinh những thành tựu của các nhà văn người Mỹ gốc Việt viết bằng tiếng Anh, cùng đón nhận những tác phẩm chuyển ngữ của các tác giả Việt Nam nổi tiếng trong nước, thì nền văn học tiếng Việt ở hải ngoại đã phát triển mạnh mẽ trong gần năm mươi năm kể từ khi miền Nam Việt Nam sụp đổ. Beyond Borders, với tư cách là nỗ lực chuyển ngữ tiên phong của Ban Biên Tập Da Màu về những trải nghiệm của người Việt tha hương, thể hiện sự phong phú và đa dạng của văn chương Việt Nam trên diễn đàn quốc tế.





Beyond Borders đã chứng kiến những bi kịch của hoàn cảnh tha hương, ngay cả sự đày ải trong chính xứ sở của họ, nên nỗi khát khao của các nhân vật mang một khía cạnh hòa nhập như tinh thần Dionysian của Nietzsche, là biểu tượng cho sự thăng hoa, giải tỏa những cảm xúc từ lâu bị đè nén. Tinh thần Dionysian giúp những cá nhân chấp nhận nỗi đau hiện sinh, để họ vượt thoát những biên giới do chính họ áp đặt và do ngoại cảnh ép buộc. Theo cách đọc này, tất cả 15 truyện trong Beyond Borders đã liên kết lại thành một đại tự sự, một thế giới mộng mơ, một tiềm thức tập thể của văn chương Việt hải ngoại, là nơi dung chứa tháp gẫy, nạn nhân của bạo hành gia đình, những cây đa huyền thoại, những tình nhân với trí nhớ khiếm khuyết, những con quỷ mặt thiên thần (hoặc thiên thần mặt quỷ), những người yêu đồng tính, những nạn nhân của sự kỳ thị và thù hận, những nghệ sĩ bất hạnh, và những kẻ lừa đảo, đều có thể được hòa nhập vào một bức tranh linh động và mê hoặc, tương tự như những tấm hình đại diện cho ký ức bị đày ải và vô thừa nhận của miền Nam đã được cố nghệ sĩ Beyond Borders.



Tương tự, quá trình hợp tác dịch thuật của Ban Biên Tập Da Màu đã giúp những truyện ngắn vượt cạn sang bến bờ Anh ngữ, đây cũng là một nỗ lực Dionysian.

Beyond Borders đã được hỗ trợ toàn phần hoặc một phần bằng nguồn tài trợ từ tiểu bang California, do Thư Viện Tiểu Bang California quản lý với sự hợp tác của Bộ Xã hội và Ủy ban đặc trách Cộng đồng Người Mỹ gốc Á Châu và Quần đảo Thái Bình Dương cho dự án Stop the Hate (Ngăn Chặn Lòng Thù Hận). Để báo cáo mọi sự việc liên quan đến tội ác do thù ghét và những hành động kỳ thị chủng tộc, và để nhận lãnh hỗ trợ, xin vui lòng truy cập trang mạng của Bộ Dân Quyền (Civil Rights Department) Tiểu Bang California, Tuyển Tậpđã được hỗ trợ toàn phần hoặc một phần bằng nguồn tài trợ từ tiểu bang California, do Thư Viện Tiểu Bang California quản lý với sự hợp tác của Bộ Xã hội và Ủy ban đặc trách Cộng đồng Người Mỹ gốc Á Châu và Quần đảo Thái Bình Dương cho dự án Stop the Hate (Ngăn Chặn Lòng Thù Hận). Để báo cáo mọi sự việc liên quan đến tội ác do thù ghét và những hành động kỳ thị chủng tộc, và để nhận lãnh hỗ trợ, xin vui lòng truy cập trang mạng của Bộ Dân Quyền (Civil Rights Department) Tiểu Bang California, CA vs Hate

CHƯƠNG TRÌNH RA MẮT TUYỂN TẬP BEYOND BORDERS

Thời gian: Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2024, 3pm – 5pm.

Địa điểm: VietLife TV - 15609 Beach Blvd, Westminster, CA 92683 (Góc McFadden).