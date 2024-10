Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH họp báo công bố kết quả thu, chi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ thứ 18

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại phòng hội Thư Viện Việt Nam, Thành Phố Garden Grove vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 9 năm 2024, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 18 đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại QD Venue,Westminster.





Tham dự buổi họp báo có Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức, Niên Trưởng Đặng Kim Thu, một số các cơ quan truyền thông ngoài ra còn có một số quý vị đại diện Hội Đoàn, Đoàn Thể và một số đồng hương.

Điều hợp chương trình buổi họp báo do Chiến Hữu Bùi Đẹp, Tổng Thư Ký Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH.

Mở đầu buổi họp báo, nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm. Trong phút mặc niệm ban tổ chức họp báo cũng đã dành một phút để tưởng niệm và cầu nguyện cho cố Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, người sáng lập và điều hành Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã qua đời.

Tiếp theo chiến hữu Bùi Đẹp mời: Bà Nguyễn Thanh Thủy (Hội Trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH), ông Nguyễn Dinh (Phó Nội Vụ), ông Tiến Nguyễn, chuyên viên điện toán, ông Bùi Đẹp (Tổng Thư Ký), Niên Trưởng Võ Ý (Cố Vấn) lên bàn chủ tọa buổi họp báo.

Mở đầu, bà Hội Trưởng Nguyễn Thanh Thủy ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các cơ quan truyền thông, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, đồng hương tham dự. Bà tiếp: “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Kỳ Thứ 18 đã được Hội H.O Cứu Trợ TPB&QP VNCH tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại QD Venue, Thành Phố Westminster. Bà cho biết, các Anh em TPB Việt Nam Cộng Hòa đã vui mừng khoe qua điện thoại vừa xem được chương trình Đại Nhạc Hội qua mạng và mong được lãnh “quà Tết.”

Kỳ Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ thứ 18 đã tình cờ được tổ chức trùng với hai sự kiện lớn, ngoài dự liệu của Hội chúng tôi. Đó là Thế Vận Hội Paris tại Pháp và cuộc họp mặt quốc tế của Hội Liên Trường Trung Học các Tỉnh Việt Nam Cộng Hòa với khách tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều may mắn là Hội chúng tôi đã được ân nhân mua ủng hộ vé vào cửa rất nhiều; tuy nhiên, số khách tham dự lại không đông như những năm trước.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm

Hội HO.Cứu Trợ TPB & QP VNCH luôn cảm kích trước tấm lòng nhân ái của tất cả quý đồng hương, quý chiến hữu trên toàn thế giới, khi nào cũng nhớ đến anh em TPB kém may mắn tại quê nhà, do đã hy sinh một phần thân thể và đang phải sống trong vất vã, vì từng là cựu quân nhân QLVNCH. Tôi đã theo dõi nỗi đau thương của họ trong suốt những năm làm hội trưởng. Đặc biệt có Hai vị ân nhân đóng góp hằng tháng, tuy rất khiêm nhường nhưng đều đặn đó là Bà Nancy Blair ở Thành Phố Westminster,Nam California và Ông Nguyễn Văn Thiệt ở Honolulu, Hawai, vào mỗi đầu tháng đều gởi cho Hội $20. Cũng như quý ân nhân khác, là các Ông, Bà, Chú, Bác chỉ có tiền hưu hay tiền già lẫn tiền tiết kiệm nhưng đã để dành ưu tiên ủng hộ TPB. Chúng tôi mong ước giới trẻ Việt Nam được gia đình khuyến khích, chia xẻ và đóng góp cùng Ông, Bà, Cha Mẹ, để các TPB và QP Việt Nam Cộng Hòa được an ủi trong tuổi già cuối đời.