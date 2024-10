Lựa Chọn Yêu Nước Duy Nhất Khi Bỏ Phiếu Bầu Tổng Thống

The only patriotic choice for president

New York Times

30-9-2024

Bản tóm tắt tiếng Việt: NQK

***



Thật khó để tưởng tượng được một ứng cử viên không xứng đáng hơn Donald Trump để giữ chức tổng thống Hoa Kỳ. Ông ta đã chứng tỏ mình không phù hợp về mặt đạo đức cho một chức vụ đòi hỏi người nắm giữ nó đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân. Ông ta đã chứng tỏ tính khí thất thường của mình không phù hợp với vai trò đòi hỏi những phẩm chất — sự khôn ngoan, trung thực, đồng cảm, can đảm, kiềm chế, khiêm tốn, kỷ luật — ông ấy thiếu nhất.

Ngoài những đặc điểm không đủ tiêu chuẩn đó còn có nhiều thứ khác làm hạn chế khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tổng thống: nhiều cáo buộc hình sự, tuổi cao, sự thiếu quan tâm cơ bản của ông đối với chính sách và toán cộng sự kỳ lạ của ông ta.

Sự thật rõ ràng và gây chán nản này - Donald Trump không thích hợp làm tổng thống - là đủ cho bất kỳ cử tri nào quan tâm đến sức mạnh của đất nước và sự ổn định của nền dân chủ của chúng ta để từ chối việc ông tái đắc cử.

Vì lý do này, bất chấp những bất đồng chính trị mà cử tri có thể có đối với bà ấy, Kamala Harris là sự lựa chọn yêu nước duy nhất cho chức vụ tổng thống.

Là một công chức tận tâm đã thể hiện sự quan tâm, năng lực và cam kết kiên định với Hiến Pháp, bà Harris nổi bật trong cuộc đua này. Bà ấy có thể không phải là ứng cử viên hoàn hảo cho mọi cử tri, đặc biệt là những người thất vọng và tức giận về sự thất bại của chính phủ trong việc khắc phục những sai sót - từ hệ thống nhập cư của chúng ta đến các trường công lập, chi phí nhà ở cho đến bạo lực súng đạn. Tuy nhiên chúng tôi kêu gọi người Mỹ đối chiếu thành tích của bà Harris với đối thủ của bà.

Bà Harris không chỉ là một sự thay thế cần thiết. Có lý do lạc quan để nâng cao bà bắt nguồn từ các chính sách của bà ấy và kinh nghiệm của bà khi làm phó tổng thống, thượng nghị sĩ và tổng chưởng lý tiểu bang.

Trong 10 tuần qua, bà Harris đã đề xuất một tương lai chung cho mọi công dân, gạt ra ngoài hận thù và chia rẽ. Bà ấy đã bắt đầu mô tả một loạt các kế hoạch chu đáo để giúp đỡ các gia đình người Mỹ.

Mặc dù cá tính là vô cùng quan trọng - đặc biệt là trong cuộc bầu cử này - chính sách quan trọng. Nhiều người Mỹ vẫn quan ngại sâu sắc về triển vọng của họ và con cái của họ đang ở trong một thế giới bất ổn và không tha thứ. Đối với họ, bà Harris là rõ ràng là sự lựa chọn tốt hơn. Bà ấy đã cam kết sử dụng quyền lực của mình để giúp đỡ người Mỹ tốt hơn nên có khả năng chi trả cho những thứ họ cần, để việc sở hữu một ngôi nhà trở nên dễ dàng hơn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và giúp đỡ người lao động.

Ưu tiên kinh tế của ông Trump là cắt giảm thuế nhiều hơn, điều này sẽ mang lại lợi ích cho hầu hết người giàu, và nhiều thuế quan hơn, điều này sẽ khiến giá cả càng trở nên khó khăn hơn đối với người nghèo và tầng lớp trung lưu.

Ngoài nền kinh tế, bà Harris hứa sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận và giảm chi phí chăm sóc sức khoẻ. Bà có thành tích lâu dài trong việc đấu tranh bảo vệ sức khỏe và quyền tự do sinh sản của phụ nữ. Ông Trump đã mất nhiều năm cố gắng dẹp bỏ Affordable Care Act (Đạo Luật Chăm Cóc Giá Cả Phải Chăng) và tự hào về việc bổ nhiệm các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện để kết thúc quyền Hiến Pháp được phá thai.

Về mặt quốc tế, bà Harris sẽ nỗ lực duy trì và củng cố các mối quan hệ liên minh với những tổ chức tương tự, những quốc gia có tư duy từ lâu đã nâng cao lợi ích của Mỹ ở nước ngoài và giữ vững an ninh quốc gia. Ông Trump từ lâu đã ca ngợi những kẻ chuyên quyền như Vladimir Putin, Viktor Orban và Kim Jong-un, đã đe dọa sẽ thổi bay những liên minh dân chủ.

Bà Harris nhận thấy sự cần thiết của các giải pháp toàn cầu về biến đổi khí hậu và sẽ tiếp tục nhiệm vụ chính của Tổng Thống Biden đầu tư vào các ngành công nghiệp và kỹ thuật cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Ông Trump bác bỏ khoa học được chấp nhận và sự khinh miệt của ông đối với giải pháp năng lượng carbon thấp chỉ phù hợp với lòng trung thành ngu ngốc của ông ta đối với nhiên liệu hóa thạch.

Nhập cư là một vấn đề lớn và phần lớn chưa được giải quyết. Cựu tổng thống tiếp tục bôi nhọ và phi nhân tính hóa những người nhập cư, trong khi bà Harris ít nhất mang lại hy vọng về một sự thỏa hiệp, vốn bị Quốc hội từ chối từ lâu, để bảo đảm biên giới và đưa đất nước trở lại một hệ thống nhập cư lành mạnh.

Tuy nhiên, bà Harris không sai về mối nguy hiểm rõ ràng của việc đưa ông Trump trở lại làm tổng thống. Ông ấy đã hứa lần này sẽ trở thành một kiểu tổng thống khác, một người không bị kiềm chế bởi sự kiểm tra quyền lực được xây dựng trong hệ thống chính trị Mỹ. Ông ta cam kết trở thành “nhà độc tài” vào “Ngày 1” thực sự có thể là một trò đùa - nhưng ông ta không che giấu sự yêu thích đối với các chế độ độc tài và những người hùng.

Đáng chú ý nhất là ông đã làm hao mòn niềm tin của công chúng một cách có hệ thống vào kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 và sau đó cố gắng lật ngược nó - một nỗ lực lên đến đỉnh điểm là cuộc nổi dậy ở Điện Capitol nhằm cản trở việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và dẫn đến việc ông ta và một số người ủng hộ nổi bật nhất của ông ta bị buộc tội. Ông ta đã không cam kết tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử năm nay và tiếp tục nhấn mạnh, như ông ta đã làm như vậy trong cuộc tranh luận với bà Harris vào ngày 10/9 rằng ông đã thắng vào năm 2020.

Ông Trump và những người ủng hộ ông đã mô tả một chương trình nghị sự năm 2025 (Project 2025) sẽ mang lại cho ông quyền lực để thực hiện những hứa hẹn và đe dọa cực đoan nhất của mình. Chẳng hạn, ông thề sẽ biến bộ máy hành chánh liên bang và thậm chí cả Bộ Tư Pháp thành vũ khí để làm hại kẻ thù chính trị của mình. Trong ít nhất 10 trường hợp trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã làm đúng như vậy, gây áp lực cơ quan liên bang và các công tố viên để trừng phạt những người mà ông cảm thấy đã đối xử sai trái với mình, với ít hoặc không có cơ sở pháp lý để truy tố.

Một số người được ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ trước đã cứu nước Mỹ khỏi những nguy cơ xung động nguy hiểm nhất. Họ từ chối thay mặt ông ta vi phạm pháp luật và lên tiếng khi ông ấy đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của đất nước. Kết quả là cựu tổng thống có ý định, nếu được bầu lại, sẽ bổ nhiệm những người không sẵn sàng thách thức ông yêu cầu. Phiên bản ngày nay của ông Trump - phiên bản hai lần bị luận tội phải đối mặt một loạt cáo buộc hình sự - có thể được chứng minh là phiên bản bị hạn chế.

Trừ khi cử tri Mỹ đứng lên chống lại ông, ông Trump sẽ có quyền gây tổn hại sâu sắc và lâu dài cho nền dân chủ của chúng ta.

Đây không chỉ đơn giản là ý kiến của những người chỉ trích ông về tính cách của ông Trump; nó là một phán xét về nhiệm kỳ tổng thống của ông từ những người hiểu rõ điều đó nhất.

Mike Pence, phó tổng thống của ông Trump, đã bác bỏ ông. Không có phó tổng thống nào khác trong lịch sử hiện đại đã làm điều này. Ông Pence đã nói “Tôi tin rằng bất cứ ai đặt bản thân họ trên Hiến Pháp sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Và bất cứ ai nhờ người khác đặt họ lên trên Hiến Pháp không bao giờ nên trở thành tổng thống Hoa Kỳ nữa.”

Bộ Trưởng Tư Pháp của ông Trump cũng đưa ra những quan ngại tương tự về bản chất không phù hợp của ông. Ngoài ra, chánh văn phòng của ông ấy, bộ trưởng quốc phòng của ông ấy, cố vấn an ninh quốc gia, bộ trưởng giáo dục, và cứ như thế - tạo thành một hồ sơ tố cáo chưa từng có trong lịch sử lâu đời của dân tộc.

Thuế quan của ông Trump khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la. Các cuộc tấn công của ông vào Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng quân sự với Mỹ, một đối thủ mạnh nhất và một siêu cường hạt nhân. Cách đối phó với khủng hoảng Covid của ông đã góp phần vào sự suy giảm niềm tin vào sức khỏe cộng đồng và làm mất đi nhiều mạng sống. Sự phản ứng quá mức của ông đối với các chính sách nhập cư, chẳng hạn như sắc lệnh hành pháp của ông về chia cắt gia đình, bị lên án rộng rãi là vô nhân đạo và thường không hiệu quả.

Kế hoạch thuế của ông đã làm tăng khoản nợ quốc gia thêm $2 nghìn tỷ. Việc gia hạn kế hoạch này như ông hứa hẹn sẽ tăng thêm $5.8 nghìn tỷ trong thập kỷ tới. Việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã gây bất ổn ở Trung Đông. Sự hỗ trợ của ông ấy đối với những kẻ phản dân chủ như ông Putin đã khuyến khích tất cả những kẻ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Ông ta là người đã xúi giục chính phủ đóng cửa lâu nhất từ ​​trước đến nay. Những bình luận thiện cảm đối với Proud Boys đã làm tăng ảnh hưởng của nhóm cực đoan cánh hữu.

Trong những năm kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump đã bị kết án về tội nghiêm trọng làm giả hồ sơ kinh doanh, bị buộc tội phải chịu trách nhiệm trước tòa án dân sự về tội lạm dụng tình dục và phải đối mặt với hai, có thể là ba vụ án hình sự khác. Ông ta tiếp tục gây ra sự hỗn loạn và khuyến khích bạo lực và tình trạng vô luật pháp bất cứ khi nào nó phù hợp với mục tiêu chính trị của ông ta, nhất là gần đây ông quảng bá những lời dối trá độc ác chống lại người nhập cư Haiti.

Ông ta nhận ra một điều rằng người dân bình thường - cử tri, bồi thẩm đoàn, nhà báo, quan chức bầu cử, cơ quan thực thi pháp luật cán bộ và nhiều người khác sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là công dân và công chức - có quyền buộc ông ta phải chịu trách nhiệm, vì vậy ông ta đã dành ba năm qua năm rưỡi cố gắng làm suy yếu họ và gieo rắc sự ngờ vực vào bất kỳ ai hoặc bất kỳ cơ quan nào có thể cản đường ông ta.

Nguy hiểm nhất cho nền dân chủ Mỹ là ông Trump đã biến đổi cục diện Đảng Cộng Hòa - một tổ chức đã từng tự hào về nguyên tắc và tôn vinh nghĩa vụ của mình đối với luật pháp và Hiến Pháp - thành một công cụ để giành lại quyền lực cho mình.

Những thành viên Cộng Hòa ủng hộ bà Harris thừa nhận rằng cuộc bầu cử này là về một điều gì đó cơ bản hơn là mối quan tầm về quyền lợi đảng phái hẹp hòi. Đó là về những nguyên tắc vượt ra ngoài đảng phái.

Vào năm 2020, bài xã luận của New York Times đã đưa ra lập luận mạnh mẽ nhất có thể để chống việc ông Trump tái đắc cử. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông là một lời cảnh báo và nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ gây tổn hại và chia rẽ hơn nhiều so với lần đầu.

Kamala Harris là lựa chọn duy nhất.



NQK tóm lược.