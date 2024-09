Viet Film Fest 2024 chính thức khởi động: Công Bố Danh Sách Phim Chính Thức và Các Sự Kiện Đặc Biệt

Frida Cinema, Santa Ana - Các nhà làm phim đến với VietFilmFest 2024 từ khắp nơi trên thế giới. Hình: Forever Love Studio

Santa Ana (VB) – Vào chiều ngày 3 tháng 9, 2024, tại rạp Frida Cinema, thành phố Santa Ana, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) chính thức khởi động Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2024 (Viet Film Fest-VFF), sự kiện phim ảnh quốc tế thường niên lớn và lâu dài nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại. Những người tham dự, bao gồm nhiều gương mặt cũ mới, đến ngồi đầy khán phòng, để cảm nhận được không khí tình thân giữa những người yêu nghệ thuật thứ bảy, trong một sự kiện văn hóa Việt đã tồn tại và phát triển trong hơn hai thập niên qua.





Những thành viên lãnh đạo VAALA đã nói lời cảm ơn đến những người làm phim, đạo diễn, nhà tài trợ, khán giả, tình nguyện viên… đã đồng hành với VFF kể từ ngày mới bắt đầu. Chị Y Sa, sáng lập viên của VFF, cảm ơn và giới thiệu các thành viên trong ban điều hành (executive team), ban tổ chức (core team) VFF 2024. Một điều đáng mừng là trong số đó có nhiều gương mặt trẻ, một dấu hiệu bảo đảm VFF sẽ tiếp tục tồn tại thêm vài thập niên nữa.





Quan khách chật kín rạp Frida Cinema ở Santa Ana trong buổi khởi động Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2024 (Viet Film Fest-VFF). Hình: Forever Love Studio.

VFF 2024 tiếp tục đạt những cột mộc thành tựu mới, khi số phim ghi danh tham gia năm nay lên đến 106. Các bộ phim được gởi đến từ 7 quốc gia (Mỹ, Việt Nam, Canada, Pháp, Đức, Anh, Úc) chứng tỏ VFF thực sự là ngày hội điện ảnh của người Việt khắp nơi trên thế giới. Trong số này, 50 phim sẽ được trình chiếu tại rạp (gồm 39 phim ngắn và 11 phim truyện).









Khán giả có thể xem các phim của VFF 2024 bắt đầu trên mạng từ ngày 5 đến 20 tháng 10. Ba ngày chiếu tại rạp The Frida Cinema (số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana) là các ngày 11, 12 và 13 tháng 10. Vé hiện bán trên trang nhà www.VietFilmFest.com

Những Sự Kiện Nổi Bật Tại Viet Film Fest 2024:





● Đêm Khai mạc: Phim Ru của đạo diễn Charles-Olivier Michaud: Dựa trên tiểu thuyết của Kim Thúy, Ru kể về một gia đình Việt Nam giàu có phải thích nghi với cuộc sống mới tại Québec sau khi rời khỏi quê hương trong một cuộc vượt biển đầy hiểm nguy. Phim chiếu vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10, lúc 7 giờ tối. Nữ tài tử Chantal Thủy sẽ giới thiệu phim và gặp gỡ khán giả tại Viet Film Fest. Giá vé: $16 (đặt trước 29 tháng 9), $18 giá thường.





● Gala Khai Mạc và Lễ Trao Giải Trống Đồng: Lễ trao giải tôn vinh những thành tựu của các nhà làm phim của Viet Film Fest 2024 tại Bowers Museum, số 2002 N. Main Street, thành phố Santa Ana, bao gồm các giải: Giải Trống Đồng dành cho phim dài (feature) và phim ngắn xuất sắc nhất, giải Nam và Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất, Giải Spotlight dành cho phim nói về đề tài xã hội do ban điều hành trao tặng, và giải Inspiration Award vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10, lúc 9 giờ 30 tối. Giá vé: $80 (đặt trước 29 tháng 9), giá thường: $90.





● Suất Chiếu Miễn Phí Dành Riêng Cho Cư Dân Santa Ana: Cư dân Santa Ana có thể xem miễn phí các suất phim ngắn “But Not for Me” và “Love, Actualized” vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10, lúc 4 giờ chiều.





● Buổi chiếu đặc biệt ra mắt lần đầu tại California: Phim tài liệu New Wave của Elizabeth Ai: Phim khám phá sự nổi loạn và sự tìm tòi bản ngã (identity) của thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt trong thập niên 1980 qua dòng nhạc New Wave. Phim chiếu vào Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, lúc 7 giờ tối. Giá vé: $16 (đặt trước 29 tháng 9), $18 giá thường.





● Ra Mắt Sách: New Wave: Rebellion and Reinvention in the Vietnamese Diaspora (New Wave: Nổi Loạn và Tái Tạo Trong Cộng Đồng Việt Hải Ngoại) của Elizabeth Ai: Cuốn sách nói về giới trẻ người Việt tại Hoa Kỳ vào thập niên 80 và dòng nhạc New Wave với sự “nổi loạn” và “tái sinh” của thế hệ 1.5 này thông qua âm nhạc và văn hóa. Tham dự ra mắt sách miễn phí dành cho khán giả tại buổi chiếu phim New Wave. Buổi ra mắt sách sẽ vào Thứ Bảy, ngày 12 tháng 10, lúc 9 giờ 30 tối ngay sau phần chiếu phim.





● Kỷ Niệm 25 Năm Phim Ba Mùa (Three Seasons) của đạo diễn Tony Bùi: Viet Film Fest sẽ trình chiếu lại cuốn phim Ba Mùa với phiên bản 4K mới tuyệt đẹp nhân kỷ niệm 25 năm của cuốn phim. Viet Film Fest sẽ vinh danh đạo diễn Tony Bùi với giải thưởng Inspiration Award cho những bước tiên phong của anh trong lãnh vực điện ảnh của người Việt tại Hoa Kỳ. Cuốn phim đã từng đoạt ba giải thưởng lớn tại Sundance Film Festival vào năm 1998: Giải của Ban Giám Khảo, Giải Khán Giả Bình Chọn, và Giải Đạo Diễn Hình Ảnh (Director of Photography). Phim Ba Mùa sẽ được chiếu vào Chủ Nhật, ngày 13 tháng 10, lúc 2 giờ chiều. Đạo diễn Tony Bùi hiện dạy điện ảnh tại Columbia University ở New York. Giá vé: $14 (đặt trước 29 tháng 9), $16 giá thường.





● Tiếp tân gặp gỡ các nhà làm phim: Buổi tiếp tân được thực hiện dành cho các nhà làm phim và khán giả yêu thích điện ảnh. Một cuộc hội thảo ngắn mang chủ đề “Vietnamese Representation in American Filmmaking” sẽ được diễn ra trong buổi tiếp tân. Buổi tiếp tân sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều và kết thúc vào lúc 8 giờ tối, tại Coffee Factory, Westminster. Giá vé: $25.





● Triển Lãm Nghệ Thuật VAALA x UCI OC & SEA Archives: Triển lãm “The Power of Art in the Vietnamese Diaspora” (“Quyền Năng Của Nghệ Thuật Ở Hải Ngoại”) do Văn Khố Đông Nam Á của University of California, Irvine thực hiện ngay tại rạp The Frida Cinema trong ba ngày của Viet Film Fest, từ 11 đến 13 tháng 10, năm 2024.





Viet Film Fest được Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thành lập vào năm 2003, nhằm nói lên những câu chuyện, những kinh nghiệm sống của người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Viet Film Fest quảng bá văn hóa và những câu chuyện của người Việt ở khắp mọi nơi thông qua nghệ thuật thứ bảy. Vào lúc khởi đầu, VFF được tổ chức hai năm một lần. Cho đến năm 2014, VFF trở thành một sự kiện hàng năm. Sau hơn hai thập niên, Viet Film Fest đã thu hút được sự tham dự của nhiều đạo diễn người Việt hoặc gốc Việt đến từ khắp nơi trên thế giới như Úc, Canada, Pháp, Đức, Anh, Ái Nhĩ Lan, Na Uy, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bulgary, Nhật Bản, Đại Hàn, Singapore, Mỹ và Việt Nam.





Y Sa, sáng lập viên của VFF, cảm ơn và giới thiệu các thành viên trong ban điều hành (executive team) và ban tổ chức (core team) VFF 2024. Hình: Việt Báo.





Để biết thêm thông tin mới nhất về danh sách các phim và những sự kiện đặc biệt, xin vui lòng vào thăm trang nhà vietfilmfest.com và theo dõi các sinh hoạt của Viet Film Fest tại Facebook và Instagram (@vietfilmfest)

Liên lạc:



Trưởng Ban Truyền Thông của Viet Film Fest

Minh Phạm
Trưởng Ban Truyền Thông của Viet Film Fest
press@vaala.org



Chuyên Viên Truyển Thông của VAALA

coreylinh@vaala.org



Corey Linh
Chuyên Viên Truyển Thông của VAALA
coreylinh@vaala.org