Hong Kong Chuẩn Bị Tuyên Án Hai Cựu Biên Tập Viên Stand News Về Tội "Xúi Giục Phản Loạn

Hai cựu biên tập viên của tờ Stand News, Patrick Lam (36 tuổi) và Chung Pui-kuen (55 tuổi). (Nguồn:YouTube)

HONG KONG – Hôm thứ Năm (26/9), tòa án Hong Kong chuẩn bị tuyên án đối với hai cựu biên tập viên của tờ Stand News bị kết tội “xúi giục phản loạn” (sedition) vì từng đăng nhiều bài viết liên quan đến các cuộc biểu tình và chỉ trích các biện pháp đàn áp của TQ năm 2019. Phán quyết này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, theo Reuters.

Chung Pui-kuen và Patrick Lam của tờ Stand News (hiện đã ngừng hoạt động), đã bị kết tội vào tháng trước. Đây là một vụ án quan trọng đối với quyền tự do báo chí và là lần đầu tiên kể từ năm 1997, khi Hong Kong được trao trả lại cho Trung Quốc, các nhà báo bị kết án về tội “xúi giục phản loạn.”

Chung, 55 tuổi, và Lam, 36 tuổi, đều không nhận tội. Cả hai từng là biên tập viên của Stand News, một trang tin tức trực tuyến hàng đầu ở Hong Kong, nổi tiếng với những bài viết sâu sắc về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019 và sau đó là cuộc đàn áp và siết chặt an ninh. Theo luật pháp Hong Kong, Chung và Lam có thể đối mặt với mức án lên tới hai năm tù.

Liz Throssell, phát ngôn viên của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, kêu gọi chính quyền Hong Kong xem xét lại phán quyết, đảm bảo rằng các quyết định này phù hợp với những quy định quốc tế về nhân quyền mà Hong Kong đã cam kết tuân thủ.

23 quốc gia thành viên của Liên hội Tự do Truyền thông (Media Freedom Coalition), bao gồm Hoa Kỳ, Anh và Canada, đã cùng ký một tuyên cáo chung, kêu gọi chính quyền Hong Kong và Trung Quốc tuân thủ các cam kết quốc tế về nhân quyền, tôn trọng quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận tại Hong Kong.

Đáp lại, phát ngôn viên của chính quyền Hong Kong cho biết họ “kiên quyết phản đối và bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ” từ liên hội. Chính quyền Hong Kong và Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc siết chặt an ninh và ban hành các luật lệ nghiêm ngặt hơn là cần thiết để duy trì ổn định sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ.

Trong phiên tòa kéo dài 57 ngày, bên công tố viên cáo buộc rằng Stand News không chỉ là một trang tin tức mà đã trở thành một công cụ chính trị, dùng để tuyên truyền, cổ xúy những tư tưởng “bất hợp pháp.” Các bài viết trên tờ báo trực tuyến này đã kích thích công chúng mang lòng thù ghét đối với chính quyền Hong Kong và Trung Quốc.

Trong bức thư gửi tòa án, Chung viết: “Một số người dân Hong Kong rất quan tâm đến quyền tự do và phẩm giá của cộng đồng, và sẵn sàng đánh đổi tự do của bản thân để bảo vệ những giá trị đó. Trách nhiệm của nhà báo là ghi lại và truyền tải những câu chuyện này một cách trung thực.”

Lam cũng viết rằng: “Cách duy nhất để bảo vệ quyền tự do báo chí là tiếp tục đưa tin trung thực.”

Stand News bị cảnh sát đột kích vào tháng 12/2021, mọi tài sản đã bị đóng băng và buộc phải ngừng hoạt động.