Harris Vs. Trump: Cùng Điểm Qua Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Chăm Sóc Sức Khỏe

Chăm sóc sức khỏe và các chương trình bảo hiểm là những chủ đề được quan tâm rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. (Nguồn: pixabay.com)



Chăm sóc sức khỏe là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Hai ứng viên, Kamala Harris của Đảng Dân chủ và Donald Trump của Đảng Cộng hòa, có những quan điểm và hành động rất khác nhau về vấn đề này. Thay vì chỉ bàn về những lời hứa hẹn, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hành động trong quá khứ của họ để thấy rõ lập trường và cách giải quyết của từng ứng viên đối với các vấn đề như Medicare, Đạo luật ACA, cơ sở hạ tầng y tế công cộng, chính sách về giá thuốc, ngăn chặn tình trạng lạm dụng trẻ em và bạo lực gia đình.

Là một chuyên gia trong lĩnh vực lịch sử và chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Zachary W. Schulz, Giảng viên lịch sử từ Trường Auburn University đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của cả Kamala Harris và Donald Trump về các chính sách liên quan đến y tế tại Hoa Kỳ. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này và bản thân cũng là một bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi (cystic fibrosis), Schulz có một cái nhìn toàn diện về hệ thống y tế của Hoa Kỳ, không chỉ từ góc độ chính sách mà còn từ trải nghiệm cá nhân. Đối với nhiều công dân Hoa Kỳ, y tế và chăm sóc sức khỏe không chỉ là một vấn đề chính trị, mà còn là một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến cuộc sống của họ.

Medicare

Trong thời gian làm TNS, Harris đã đồng tài trợ cho dự luật “Medicare cho Mọi Người” (Medicare for All Act) với mục tiêu mở rộng chương trình Medicare cho toàn bộ người dân Hoa Kỳ, từ đó giảm ảnh hưởng của bảo hiểm y tế tư nhân. Trong cuộc tranh luận tổng thống vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, Harris đã nói rõ quan điểm của mình về “Medicare for All,” nhấn mạnh rằng các nỗ lực lập pháp trước đây của bà không chỉ nhằm mở rộng chương trình này, mà còn để bảo vệ quyền lợi của bệnh nhân, giúp họ được hưởng các dịch vụ y tế với chi phí phải chăng hơn.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2020, Harris đã không ngừng thúc đẩy mở rộng phạm vi Medicare và giảm chi phí cho người cao niên. Bà tích cực ủng hộ và vận động để chương trình Medicare có thể đàm phán, thương lượng giá thuốc trực tiếp với các công ty dược phẩm để giảm giá thuốc men cho người dân.

Sau đó, khi trở thành Phó tổng thống, Harris đã đóng vai trò quan trọng khi bỏ phiếu phá vỡ thế cân bằng để thông qua Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) năm 2022, cho phép chính phủ tiếp tục việc đàm phán giá cả thuốc men với các công ty dược phẩm, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho chương trình Medicare.

Ngược lại, trong thời gian làm tổng thống, Trump đã nhiều lần cố gắng cắt giảm nguồn ngân sách cho Medicare, và một số nỗ lực đã thành công. Trong ngân sách năm 2020 của chính quyền Trump, có kế hoạch cắt giảm hơn 800 tỷ MK cho chương trình Medicare trong vòng 10 năm. Những khoản cắt giảm này chủ yếu đến từ việc giảm chi trả cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế như bác sĩ và bệnh viện, và hạn chế dần số tiền mà chương trình có thể chi tiêu. Để thực hiện được kế hoạch này, cần có sự chuẩn thuận từ Quốc hội, nhưng Quốc hội đã không đồng ý vì nhiều người phản đối và lo ngại rằng các cắt giảm này sẽ gây tác động tiêu cực đến những người thụ hưởng Medicare.

Đạo luật ACA (Obamacare)

Từ khi còn làm thượng nghị sĩ, Harris đã là người ủng hộ mạnh mẽ ACA và luôn bỏ phiếu chống lại các nỗ lực bãi bỏ luật này. Bà cũng vận động mở rộng các điều khoản của đạo luật này, đặc biệt là việc bảo vệ những người bịnh sẵn từ trước để họ không bị từ chối bảo hiểm hoặc phải trả phí cao hơn. Ngoài ra, Harris còn ủng hộ việc tăng ngân sách cho chương trình Medicaid.

Qua những việc Harris đã làm, có thể thấy rõ cam kết của bà trong việc bảo vệ và mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế theo ACA. Và trong cuộc tranh luận gần đây, bà có nhắc lại những đóng góp của mình trong việc bảo vệ ACA và khẳng định cam kết của mình đối với đạo luật này.

Trong nhiệm kỳ của mình, Trump đã nhiều lần cố gắng bãi bỏ ACA. Một trong những nỗ lực đáng chú ý là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ (American Health Care Act) năm 2017, nếu được thông qua sẽ làm giảm mạnh phạm vi mở rộng của chương trình Medicaid và bãi bỏ quy định bắt buộc mọi cá nhân phải mua bảo hiểm y tế.

Mặc dù những nỗ lực này thất bại tại Thượng Viện, Trump vẫn thành công trong việc làm suy yếu ACA. Cựu tổng thống đã thông qua Đạo luật Cắt giảm Thuế (Tax Cuts and Jobs Act) năm 2017, loại bỏ hình phạt đối với những người không mua bảo hiểm y tế. Trong cuộc tranh luận với Kamala Harris, Trump tiếp tục chỉ trích ACA là một chính sách chăm sóc sức khỏe “tồi tệ,” nhưng không đưa ra kế hoạch thay thế mà chỉ nói rằng mình đã có “những ý tưởng” cho kế hoạch mới.

Cơ sở hạ tầng y tế công cộng

Trong nhiệm kỳ TNS (tháng 1/2017 - tháng 1/2021), Harris luôn nhất quán trong việc ủng hộ các biện pháp tăng cường hỗ trợ cơ sở hạ tầng y tế công cộng. Bà đã đồng bảo trợ nhiều dự luật nhằm tăng ngân sách cho các trung tâm y tế cộng đồng và mở rộng các chương trình tiêm chủng và phòng ngừa dịch bệnh cho mọi người. Harris cũng tích cực vận động tăng cường ngân sách liên bang để giải quyết các tình huống khẩn cấp về y tế, chẳng hạn như các đại dịch opioid và COVID-19.

Trump thì sao? Dưới thời Trump, ngân sách cho các chương trình y tế công cộng đã bị cắt giảm te tua. Chính quyền của ông lập luận rằng việc cắt giảm ngân sách cho các cơ quan này là cần thiết để giảm bớt chi tiêu của chính phủ (bảo đảm trách nhiệm tài chính) và duy trì cân đối ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, nhiều người phản đối vì lo ngại rằng nếu các cơ quan như CDC bị cắt giảm ngân sách, khả năng ứng phó khi xảy ra các tình huống khẩn cấp về y tế của cả Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng. Mối lo ngại này càng được nhấn mạnh khi CDC gặp khó khăn trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 vào những ngày đầu khi đại dịch mới bùng phát. Trước những chỉ trích này, Trump thường phản bác rằng ông chỉ cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, chứ không có động tới các dịch vụ y tế thiết yếu.

Chính sách giá thuốc

Harris đã tích cực ủng hộ các dự luật giảm giá thuốc men và tăng cường minh bạch trong ngành dược phẩm. Bà đồng bảo trợ Đạo luật Giảm giá Thuốc (Drug Price Relief Act), cho phép chính phủ liên bang trực tiếp đàm phán với các công ty dược phẩm để có mức giá thuốc thấp hơn cho chương trình Medicare. Ngoài ra, bà cũng ủng hộ việc nhập cảng thuốc theo toa giá rẻ từ Canada. Harris vẫn luôn hướng đến mục tiêu giảm chi phí thuốc men cho người tiêu dùng và giúp mọi người dễ dàng mua được các loại thuốc với giá cả phải chăng.

Nhìn lại Trump. Cựu tổng thống từng tuyên bố đã giảm giá thuốc trong nhiệm kỳ của mình, nhưng chính sách của ông chủ yếu có lợi cho các công ty dược phẩm. Chính quyền Trump đã cố gắng thực hiện quy định cho phép nhập cảng thuốc rẻ hơn từ Canada để giảm giá thuốc men ở Hoa Kỳ, nhưng gặp nhiều trở ngại và chưa có thay đổi gì nhiều. Hơn nữa, Trump lại đi hủy bỏ một quy định yêu cầu các công ty dược phẩm công khai giá thuốc trong quảng cáo truyền hình, với lý do lo ngại về tính hợp pháp của quy định này.

Lạm dụng trẻ em và bạo lực gia đình

Harris đã, đang, và luôn ủng hộ mạnh mẽ các chương trình ngăn chặn lạm dụng trẻ em và bạo lực gia đình. Từ lúc còn là Bộ trưởng tư pháp California cho đến khi làm TNS, bà đã miệt mài thúc đẩy nhiều luật và chính sách nhằm tăng kinh phí cho các chương trình phòng chống bạo lực gia đình và mở rộng các biện pháp pháp lý để bảo vệ các nạn nhân bị bạo lực. Harris luôn ủng hộ các biện pháp nâng cao dịch vụ phúc lợi dành cho trẻ em và cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan để trẻ em được bảo vệ tốt nhất.

Dưới thời Trump, chính quyền đã ký ban hành Đạo luật Family First Prevention Services Act, có mục tiêu chính là cung cấp thêm tài nguyên cho các hộ gia đình để giữ trẻ em ở lại với gia đình của mình, tránh phải vào các cơ sở chăm sóc. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng những cắt giảm rộng rãi của chính quyền Trump đối với các dịch vụ xã hội và chương trình y tế có thể làm suy yếu các nỗ lực chống lạm dụng trẻ em và bạo lực gia đình. Thêm vào đó, một số chuyên gia cho rằng chính sách khiến nhiều gia đình ly tán của Trump ở biên giới phía nam, tách trẻ em khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ khi họ vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ, đã khiến nhiều đứa trẻ phải chịu nhiều tổn thương.