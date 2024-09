Nổ Mỏ Than Tại Iran: Ít Nhất 31 Người Thiệt Mạng

Theo các thông tin ban đầu, có ít nhất 31 người chết và 16 người bị thương trong vụ nổ mỏ than xảy ra ở tỉnh South Khorasan, Iran. (Nguồn:YouTube)

DUBAI – Hôm Chủ Nhật (22/9), Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni thông cáo trên truyền thông nhà nước Iran về vụ nổ mỏ than ở tỉnh South Khorasan, thảm họa đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 16 người bị thương, theo Reuters.

Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy (giờ GMT: 17:30), tại mỏ than tư nhân ở tỉnh South Khorasan, Iran, do công ty Madanjoo điều hành. Nguyên nhân được cho là do nổ khí metan tại hai lò B và C. Từ sáng Chủ Nhật, truyền thông địa phương loan tin có tới 51 người chết.

Bộ trưởng Nội vụ Momeni cho biết hiện vẫn còn 17 thợ mỏ bị mất tích. Các đội cứu nạn chưa thể đến gần được vị trí mà họ có thể đang mắc kẹt, còn cách khoảng 400 mét. Dự kiến, đội cứu nạn sẽ đến được vị trí này trong ngày mai, sau khi dọn sạch đống đổ nát và khí metan còn tồn đọng.

Khi vụ nổ xảy ra, có 69 công nhân đang làm việc trong các lò B và C. Thống đốc tỉnh South Khorasan Ali Akbar Rahimi cho biết: “Khu vực này cung cấp 76% sản lượng than của cả nước, và có khoảng 8 đến 10 công ty lớn đang hoạt động, bao gồm cả công ty Madanjoo.”

Theo Bộ trưởng Lao động Ahmad Meydari, mỏ than đã được kiểm tra vào tháng trước và đạt tất cả tiêu chuẩn về an toàn. Ông cũng cho rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự cẩu thả hay sơ suất, và nhấn mạnh rằng “những tai nạn bất ngờ như vậy cũng có thể xảy ra ở các mỏ hiện đại, tiên tiến trên thế giới.”

Viện Công tố Iran đã ra lệnh điều tra vụ nổ. Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.