Oprah Winfrey Và ‘united For America’: Buổi Tranh Luận Giành Riêng cho Kamala Harris

Harris và Oprah Winfrey trong chương trình United for America đêm 19 tháng Chín, 2024.

Đêm 19 Tháng Chín, ở vùng ngoại ô Michigan, khi còn đúng 47 ngày nữa, nước Mỹ sẽ có tổng thống thứ 47, “Nữ hoàng talkshow” Oprah Winfrey đã thêm một lần chứng minh sức mạnh huyền thoại của bà trong thế giới truyền thông. Nếu gọi đó là một “talkshow” của Oprah Winfrey cũng đúng, mà nếu xem đó là một buổi vận động tranh cử của Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng không sai. Hoặc hàm ý hơn một chút, thì đó là “buổi công chứng” của Harris đối với các cử tri. Vì một tiếng 45 phút của sự kiện mang tên “Đoàn kết vì nước Mỹ” (United for America) bao hàm cả ba điều đó, từ nội dung đến phong cách tổ chức.

Vì sao là Michigan? Vì Michigan là một trong bảy tiểu bang chiến trường quan trọng nhất của lần bầu cử lịch sử này. Bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã dùng nguồn năng lượng chưa bao giờ cạn, dù bà đã nghỉ hưu, khai thác tối ưu màu sắc rất riêng của “The Oprah Winfrey Show” để tạo ra một “debate” riêng cho Kamala Harris. Từ cách dẫn chuyện, biểu cảm, ngôn ngữ, cách đặt câu hỏi…tất cả đều vẫn là ngọn lửa Oprah Winfrey không thể lẫn vào đâu được.

Điểm nhấn của chương trình chính là sự xuất hiện (được giữ kín đến phút cuối cùng) của các ngôi sao Hollywood như Meryl Streep, Bryan Cranston, Jennifer Lopez, Chris Rock và Ben Stiller; những nhóm có sức ảnh hưởng như Swifties For Kamala, Win With Black Women; Childless Chicks for Harris; những câu chuyện đời thật từ nạn nhân của súng đạn, luật phá thai; những câu hỏi thực tế của cử tri trực tuyến gửi đến ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ…

Buổi “debate” diễn ra trên sân khấu, theo phong cách trò chuyện mang đậm dấu ấn của Oprah Winfrey. Bà bắt đầu câu chuyện bằng lời ngỏ cho một sự kiện bầu cử vô tiền khoán hậu của Mỹ: Một điều gì có vẻ như là sự khơi dậy, bùng nổ niềm tin, một tấm màn hay một thứ gì đó rớt xuống, vào thời điểm Kamala Harris trở thành ứng cử viên thay thế Tổng Thống Joe Biden ra tranh cử. “Bà có cảm thấy như thế không? Chỉ sau một ngày, bà đã tung ra những sức mạnh của mình. Chuyện gì xảy ra với bà vào lúc đó?” Oprah Winfrey hỏi.

Câu trả lời của Kamala Harris là: “Mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà mình phải đứng lên. Và cảm giác của tôi lúc đó là tôi phải có trách nhiệm.”

Qua cách tổ chức của chương trình, nhiều cử tri tham dự trực tuyến đã đặt câu hỏi với Kamala Harris về chính sách kinh tế của bà. Và ngược lại, phó tổng thống một lần nữa có cơ hội nhấn mạnh kế hoạch giảm chi phí nhà ở và giảm thuế cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ khi bà trả lời câu hỏi của cử tri ở Michigan và Virginia. Những điều này, liên danh Harris-Walz đã nhiều lần nhắc đến trong các cuộc vận động tranh cử khắp nước Mỹ. “Đoàn kết vì nước Mỹ” của nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey đóng thêm một lớp vững chắc trong lòng cử tri.

Khi Oprah Winfrey giới thiệu sự có mặt của Hadley Duvall, một phụ nữ 22 tuổi đã trở thành người ủng hộ quyền phá thai sau khi cô bị cha dượng cưỡng hiếp suốt thời thiếu niên và phải mang thai khi 12 tuổi, cả hội trường đứng dậy, cả phó tổng thống và người dẫn chương trình. Máy quay cho khán giả thấy rõ sự xúc động của ngôi sao Meryl Steel, bà lấy tay giữa chặt ngực trái, như thể cố gắng kìm nén sự xúc động trước nỗi đau và sự can trường của cô gái 22 tuổi. “Người đàn bà xinh đẹp” Julia Robert và diễn viên truyền hình nổi tiếng Tracy Ellis Ross cũng không giấu được cảm xúc.

Hadley Duvall cũng chính là nhân vật xuất hiện trong video chiến dịch quảng cáo mới của Kamala Harris, tập trung về chính sách ủng hộ quyền phá thai, ủng hộ quyền của người phụ nữ. Câu chuyện của Duvall một lần nữa chiếm trọn trái tim và cảm xúc của những người có mặt trong chương trinh đêm qua, và cả những người xem qua màn ảnh. Duvall không giành thời gian để nhắc lại quá chi tiết cơn ác mộng của mình. Thay vào đó, cô gửi đến người Mỹ, chính xác là những người vẫn còn trong “điểm mù” của luật phá thai, điều cô muốn nói: “Không thể đợi đến khi quá muộn mới quan tâm đến chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vì khi đó là quá muộn.” Duvall nhấn mạnh lòng cảm kích của cô giành cho Kamala Harris “đã lắng nghe và nhìn thấy chúng tôi giữa lúc Tối Cao Pháp Viện đã từ chối.”

Cũng là câu chuyện về quyền sinh sản của người phụ nữ, dẫn đến nỗi đau không gì bù đắp được cho người thân của họ, đó là sự có mặt của mẹ và chị gái của Amber Nicole Thurman, người mẹ trẻ ở Georgia đã qua đời sau khi chờ đợi 20 giờ để bệnh viện điều trị các biến chứng do thuốc phá thai. Amber đã chết trong một bệnh viện ở Georgia, chỉ hai tuần sau khi lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt của tiểu bang được ban hành năm 2022, sau quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc. Mãi đến hôm nay, tờ Problica thực hiện cuộc điều tra mới biết sự thật, cái chết của cô hoàn toàn có thể tránh được. Con trai 6 tuổi của Amber lẽ ra không phải mồ côi. Các bác sĩ điều trị cho cô đã bị trói tay bởi lệnh cấm phá thai của tiểu bang.

Mẹ của Amber, bà Shanette Williams, tay ôm di ảnh của con gái, nức nở chia sẻ nỗi đau của bà. Đây là lần đầu tiên bà nói trước công chúng: “Ban đầu, tôi đã không muốn công chúng biết về sự đau khổ của tôi. Tôi muốn vượt qua nó trong âm thầm, nhưng tôi đã nhận ra đó là ích kỷ. Amber được một gia đình yêu thương, một gia đình mạnh mẽ và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp con tôi, con của chúng tôi.”

Rất nhiều người trong hội trường đã khóc với bà mẹ đau khổ Shanette Williams. Người tham dự trực tuyến cũng không kìm được nước mắt. Phó Tổng Thống Kamala Harris cảm kích sự dũng cảm của bà, của Hadley Vudall, chỉ trích “cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe” do quyết định lật ngược phán quyết Roe v. Wade gây ra. Oprah Winfrey nhấn mạnh thêm: “Họ (TCPV và đảng Công Hòa) không có quyền ‘chui’ vào trong dạ của chúng ta.”

Một tượng đài của Hollywood, nữ tài tử Meryl Streep khẳng định bà sẽ ủng hộ Kamala Harris. Đúng với vị trí của một ngôi sao, “đoạn phim” rất ngắn bà thể hiện là vô tình chào Kamala Harris là “President Harris” rồi nhanh chóng sửa lại “ồ, 47 ngày nữa.” Chi tiết nhỏ nhưng cho thấy niềm hy vọng và cả niềm tin rất lớn của nữ tài tử. Bà đã hỏi Kamala Harris câu hỏi gần như là suy nghĩ của hàng triệu người dân Mỹ: “Nếu bà thắng cử, và ông ấy không chấp nhận, bà sẽ làm gì?”

Câu hỏi thực tế và rất “nặng ký.” Vì điều đó đã xảy ra, mới ngày hôm qua. Jan 06 đã trở thành vết đen khó tẩy của bầu cử Mỹ, do Donald Trump gây ra. Câu trả lời của Kamala Harris có thể chưa làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng bà đã trấn an nghệ sĩ Meryl Streep và người dân, hãy tin vào hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Không ai đứng trên luật pháp. Bất cứ ai gây tổn hại cho quốc gia đều phải trả giá.

Khoảng hơn 300.000 người đã theo dõi “Đoàn kết vì nước Mỹ” (United for America) trên các nền tảng truyền thông xã hội. Chính họ đã góp sức tạo nên một bức tranh tương phản rõ rệt giữa chính sách, chiến lược tranh cử của Donald Trump và Phó Tổng Thống Kamala Harris. Không khí của chương trình đã chứng minh rõ sức mạnh của người phụ nữ, đặc biệt người phụ nữ da màu trong chính trường Mỹ, trong cuộc bầu cử này.

Kalynh Ngô