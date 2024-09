Tầm Quan Trọng của Việc Chích Ngừa Cúm

Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave do Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành làm Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, Trú Xứ Chùa Liên Hoa, đã trang nghiêm tổ chức lễ Hải Táng Tro Cốt trên biển Long Beach vào sáng Chủ Nhật 15-9-2024, khoảng 100 Phật tử tề tựu chùa Liên Hoa ở Quận Cam để tham dự lễ hải táng tro cốt của thân nhân quá cố trên biển Long Beach. Có 30 hủ đựng tro cốt được thân nhân mang đi hải táng và số người đi lên tàu hơn một trăm. Mấy tháng trước, Chùa Liên Hoa thông báo tổ chức lễ rải tro cốt trên biển Long Beach và nhiều Phật tử ghi danh. Từ chiều Thứ Bảy 14-9-2024, các hủ tro cốt được đem ra đặt trên bàn có hoa quả, thực phẩm và từ sáng sớm Chủ Nhật 15-9-2024 thì các thân nhân đến dự lễ tụng kinh do Hòa thượng Thích Chơn Thành, Viện chủ Chùa Liên Hoa và các vị tăng trì niệm, cầu siêu cho các vong linh trước khi mang đi hải táng.