Những Sự Kiện Lịch Sử Quan Trọng Trong Tháng Chín

Hình cưới của Jacqueline Bouvier và Jack Kennedy ngày 12 tháng 9, 1953. Photographer: Frissell, Toni, 1907-1988; Ảnh: Library of Congress

Tháng 9 là tháng có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Sau đây là một số ngày đáng chú ý:



01 tháng 9

-1939 - Vào lúc 5 giờ 30 sáng, quân đội của Hitler xâm lược Ba Lan, mở đầu cho Thế chiến II ở Châu Âu.

-1985 - Xác tàu Titanic được phát hiện.

-1875- Ngày sinh của tác giả của Tarzan of the Apes Edgar Rice Burroughs (1875-1950) . Trước khi trở thành tiểu thuyết gia, ông là phóng viên của tờ Los Angeles Times.



02 tháng 9

-1945 - Tổng thống Harry Truman tuyên bố Ngày V-J (Ngày Chiến thắng Nhật Bản) để kỷ niệm sự đầu hàng chính thức của Nhật Bản trước quân Đồng minh trên tàu USS Missouri ở Vịnh Tokyo.

-1945 - Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập của Việt Nam và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

-1973: Ngày mất của J. R. R. Tolkein (3/1/1892 – 2/9/1973) là một nhà văn, tiểu thuyết gia, và giáo sư người Anh, được công chúng biết đến nhiều nhất qua các tác phẩm Anh chàng Hobbit (The Hobbit) và Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings). Ông giảng dạy về ngôn ngữ Anglo-Saxon hay tiếng Anh cổ tại Đại học Oxford

03 tháng 9:





-Đại hỏa hoạn London bắt đầu (1666) Ngay sau nửa đêm, Đại hỏa hoạn London bắt đầu tại một tiệm bánh ở Pudding Lane gần Cầu London và Tháp London. Gió mạnh đã giúp đám cháy lan nhanh và không lâu sau đó đã biến thành một trận bão lửa. Bốn ngày sau, đám cháy cuối cùng đã được kiểm soát. Tổng cộng 13.000 ngôi nhà đã bị thiêu rụi, nhưng thật kỳ diệu là chỉ có sáu người thiệt mạng.



-Kết thúc Thế chiến thứ II (1945) Gần sáu năm sau ngày bắt đầu, Thế chiến thứ II cuối cùng đã kết thúc với sự đầu hàng của Nhật Bản. Cuộc xung đột này là cuộc xung đột chết chóc nhất trong lịch sử với ước tính khoảng 70-85 triệu người thiệt mạng.



-1914 Giáo hoàng Benedict XV được bầu làm Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã. Ông là Giáo hoàng từ năm 1914 đến năm 1922. Tên thật của ông là Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa.



-1971 Qatar tuyên bố độc lập.

05 tháng 9





- 1972: Thảm sát Munich xảy ra trong Thế vận hội mùa hè.





- 1997 - Mẹ Teresa qua đời tại Calcutta ở tuổi 87, sau một cuộc đời làm việc thiện giúp đỡ người bệnh và người nghèo ở Ấn Độ thông qua dòng Truyền giáo Bác ái của bà.



- 1900 - Một cơn bão với sức gió 120 dặm/giờ tấn công Galveston, Texas, giết chết hơn 8.000 người, trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơn bão và sóng thần sau đó đã phá hủy hơn 2.500 tòa nhà.

08 tháng 9





- 2022 - Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh qua đời tại Lâu đài Balmoral ở Scotland, thọ 96 tuổi, sau 70 năm trị vì, dài nhất trong lịch sử Anh. Sau khi bà qua đời, con trai bà là Charles, 73 tuổi, trở thành quốc vương mới với tước hiệu là Vua Charles III. Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926, Công chúa Elizabeth là người thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng, và trở thành Nữ hoàng vào năm 1952, ở tuổi 25, sau khi cha bà là Vua George VI qua đời trong giấc ngủ. Bà lên ngôi vào năm 1558 ở tuổi 25. Trong thời gian trị vì của bà, Anh đã trở thành cường quốc thế giới bằng cách đánh bại Hạm đội Tây Ban Nha. Giáo hội Anh giáo cũng được thành lập hoàn chỉnh. Trong suốt thời gian trị vì của mình, Nữ hoàng đã gặp 13 tổng thống Hoa Kỳ và đến thăm hơn 100 quốc gia.

Ngày 11 tháng 9 năm 2001



Vụ tấn công khủng bố bi thảm ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ.

(Osama bin Laden, người sáng lập tổ chức al-Qaeda và chủ mưu các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, đã bị lực lượng biệt kích của Hoa Kỳ giết chết bằng các phát súng bắn vào đầu và ngực ngày 2 tháng 5 năm 2011, lúc 01:00 sáng giờ địa phương Pakistan trong một cuộc đột kích. )

Ngày 12 tháng 9





- 1953 - John Fitzgerald Kennedy kết hôn với Jacqueline Lee BouvierJohn Fitzgerald Kennedy kết hôn với Jacqueline Lee Bouvie tại Nhà thờ St. Mary ở Newport, Rhode Island vào ngày 12 tháng 9 năm 1953. Khoảng 750 người đã tham dự lễ cưới và hơn 3.000 người chứng kiến chờ đợi để được nhìn thoáng qua đôi vợ chồng mới cưới khi đoàn xe hộ tống đưa họ đến địa điểm tổ chức tiệc cưới tại Hammersmith Farm.



- 1959 - Liên Xô phóng Luna 2, tàu vũ trụ đầu tiên thành công khi tiếp cận Mặt trăngLiên Xô đã phóng Luna 2, tên lửa thứ hai lên Mặt trăng vào ngày này năm 1959. Nỗ lực thứ hai này của người Nga đã thành công khi Luna 2 hạ cánh xuống Mặt trăng 36 giờ sau khi phóng. Nó mang theo thiết bị đo từ trường của Trái đất và Mặt trăng cũng như mức độ bức xạ xung quanh Trái đất.



- 2011- Bảo tàng tưởng niệm 9/11 mở cửa đón công chúng vào ngày 12 tháng 9 năm 2011, mười năm và một ngày sau khi Trung tâm thương mại thế giới bị bọn khủng bố tấn công. 2.983 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tấn công làm sụp đổ các tòa tháp và thay đổi địa hình đường chân trời của Manhattan mãi mãi. Bảo tàng này trưng bày các hiện vật đồ sộ liên quan đến các sự kiện ngày 11 tháng 9 và cũng kể những câu chuyện về lòng trắc ẩn, mất mát, sự tính toán và phục hồi.

Ngày 13 tháng 9



- 1959 - Vật thể nhân tạo đầu tiên (Luna 2) bay đến Mặt trăng1960 OPEC được thành lập

- 1966 - Mức lương tối thiểu tăng lên 1,40 đô la tại Hoa Kỳ

- 1982 - Công chúa Grace xứ Monaco qua đời



14 tháng 9

- 1920 - Vụ đánh bom Phố Wall

- 1928 - Bão Okeechobee tấn công Florida

- 1932 - Mahatma Gandhi bắt đầu tuyệt thực

- 1997 - Steve Jobs trở lại Apple



16 tháng 9





- 1994 - Ngày Ozone thế giới, nâng cao nhận thức về tầng ozone3.

- 1970 - Jimi Hendrix qua đời vì dùng thuốc quá liều.

- 1620 - Mayflower khởi hành đến Tân Thế giới. Con tàu Anh được gọi là Mayflower khởi hành từ Plymouth trong chuyến hành trình đến Châu Mỹ. Trên tàu có 102 hành khách đang tìm kiếm cuộc sống mới ở Tân Thế giới. Con tàu mất 10 tuần để băng qua Đại Tây Dương trước khi thả neo gần Cape Cod, Massachusetts.

18 tháng 9



- 1946 - Liên hoan phim Cannes đầu tiên



1946: 19 tháng 9



- 1851- Báo The New York Times được thành lập

-1893 - New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trao quyền bầu cử cho phụ nữ.



Ngày 19-20 tháng 9



- 1985 - Động đất ở Thành phố Mexico đã giết chết khoảng 5.000 đến 20.000 người và khiến hơn 100.000 người mất nhà cửa, gây thiệt hại 4 tỷ đô la. Các trận động đất được ghi nhận là 8,1 và 7,5 độ Richter.



Ngày 21 tháng 9



- 1972: Chế độ quân chủ bị bãi bỏ ở Pháp-Sau khi bắt đầu vào năm 1789, Cách mạng Pháp cuối cùng đã xóa bỏ chế độ quân chủ vào năm 1792. Sau khi chế độ này bị bãi bỏ, Pháp đã trở thành một nước Cộng hòa.



22 tháng 9



- 1862: Tổng thống Abraham Lincoln đã ban hành Tuyên bố Giải phóng nô lệ sơ bộ, giải phóng nô lệ tại các vùng lãnh thổ do Liên minh miền Nam nắm giữ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1863.



26 tháng 9



- 1973: Chuyến bay đầu tiên vượt Đại Tây Dương của Concorde - Concorde, máy bay chở khách siêu thanh đầu tiên trên thế giới, đã thực hiện chuyến bay xuyên Đại Tây Dương đầu tiên trong thời gian phá kỷ lục: 3 giờ 32 phút.

27 tháng 9

- 1959 Bão Vera tấn công Honshu, Nhật Bản

- 1964 Ủy ban Warren công bố phán quyết chính thức về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

28 tháng 9



- 1928 - Alexander Fleming phát hiện ra thuốc trụ sinh Penicillin

- 1542 - Nhà hàng hải người Bồ Đào Nha Juan Rodriguez Cabrillo đã phát hiện ra California khi ông đến Vịnh San Diego.

- 1978 - Giáo hoàng John Paul I qua đời chỉ sau 33 ngày tại vị. Người kế nhiệm ông là John Paul II.

- 1995 - Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat đã ký một hiệp định tại Nhà Trắng thiết lập quyền tự trị của người Palestine ở Bờ Tây.



29-30 tháng 9



- 1941 - Đức Quốc xã giết 33.771 người Do Thái trong vụ thảm sát Babi Yar gần Kiev.



30 tháng 9



- 1955: James Dean tử nạn trong vụ tai nạn xe hơi.

- 1981 Sandra Day O'Connor trở thành nữ thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử.

- 2009 Động Đất ở Sumatra.