Trump Thoát Nạn Sau Vụ Ám Sát Mới, Can Phạm Đã Bị Bắt

Sân golf nơi xảy ra âm mưu ám sát Trump hôm Chủ Nhật, 15/9. (Nguồn:YouTube)

HOA KỲ – Hôm Chủ Nhật (15/9), Donald Trump lại bị ám sát khi đang chơi golf tại West Palm Beach, Florida; nhưng ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã được an toàn nhờ FBI kịp thời ngăn chặn âm mưu này, theo Reuters.

Các nhân viên Mật vụ đã phát hiện và nổ súng vào một kẻ tình nghi đang núp trong bụi cây gần khu sân golf, cách chỗ Trump khoảng vài trăm mét. Kẻ này để lại một khẩu súng trường kiểu AK-47 cùng một số đồ đạc khác rồi bỏ trốn bằng xe, nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

Âm mưu ám sát Trump tái diễn chỉ hai tháng sau khi ông bị bắn sượt qua lỗ tai phải khi vận động tranh cử ở Pennsylvania. Cả hai vụ đều cho thấy những thách thức lớn trong việc đảm bảo an toàn cho các ứng viên Tổng thống, đặc biệt là khi các chiến dịch tranh cử ngày càng trở nên gay gắt và chia rẽ, chỉ còn hơn bảy tuần là đến cuộc bầu cử ngày 5/11.

Chưa rõ can phạm có biết trước Trump sẽ chơi golf vào lúc đó hay không, nhưng chắc chắn sự việc sẽ đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ bảo vệ dành cho Trump.

Các phương tiện truyền thông như CNN, Fox News và The New York Times đều loan tin can phạm là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, sống tại Hawaii. Theo hồ sơ trên các mạng xã hội X, Facebook và LinkedIn, Routh là người ủng hộ nhiệt tình cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, FBI từ chối bình luận về sự việc.

Nòng súng ẩn trong bụi cây

Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach Ric Bradshaw cho biết, các nhân viên Mật vụ đã phát hiện một nòng súng lấp ló từ bụi cây cách chỗ Trump khoảng 365 đến 460 mét. Khi đó là khoảng 1:30 chiều, họ đang rà soát, kiểm tra an ninh ở khu vực để đảm bảo an toàn trước khi Trump vào chơi golf.

Ngay khi phát hiện ra nòng súng, các nhân viên Mật vụ đã đối đầu với tay súng và bắn ít nhất bốn phát đạn. Sau đó, kẻ tình nghi bỏ lại súng, hai chiếc ba lô, và trốn thoát bằng một chiếc Nissan màu đen. Một nhân chứng đã kịp chụp hình biển số xe, giúp cảnh sát bắt giữ hắn trên đường I-95, cách sân golf 65 km.

Cảnh sát trưởng Bradshaw nhận xét rằng trong tình huống này, các nhân viên Mật vụ đã hành động rất đúng theo quy trình.

Sean Hannity, người dẫn chương trình Fox News, cho biết Trump và bạn thân Steve Witkoff, một nhà đầu tư bất động sản ở New York, đều có mặt trên sân golf khi âm mưu ám sát diễn ra. Họ nghe thấy mất tiếng “pop pop, pop pop” và các nhân viên Mật vụ ngay lập tức lao vào bảo vệ, che chắn cho Trump.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Bradshaw cho biết: “Nếu Trump là Tổng thống tại vị, toàn bộ sân golf sẽ được bao quanh bởi lực lượng bảo vệ. Nhưng vì ông ấy không còn là Tổng thống, nên an ninh chỉ được triển khai ở những chỗ mà Mật vụ cho là có nguy cơ cao.”

Trump đã gửi email đến những người ủng hộ, thông báo rằng mình đã an toàn và mọi người không nên lo lắng. Theo thông tin từ Reuters, trong email ông nhấn mạnh rằng “có tiếng súng nổ ra ở gần chỗ tôi, nhưng trước khi bất kỳ tin đồn nào lan truyền, tôi muốn mọi người nghe tin từ chính tôi rằng: ‘TÔI AN TOÀN VÀ KHỎE MẠNH!’

Tòa Bạch Ốc cũng cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được thông báo về sự việc, và thở phào nhẹ nhõm khi biết Trump không gặp nguy hiểm. Sau đó, Biden đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đảm bảo Sở Mật vụ Hoa Kỳ có đầy đủ nguồn lực cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho Trump.

Trump hiện đang đối đầu với Harris trong cuộc đua Tổng thống, và Harris đã có sự gia tăng điểm số trong các cuộc thăm dò dư luận kể từ khi bà thay thế Biden làm ứng viên Đảng Dân chủ vào tháng 7. Harris cũng nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng: “Hoa Kỳ không chứa chấp bạo lực.”

Năm 2020, Routh (can phạm trong âm mưu ám sát Trump mới đây) đã bày tỏ sự ủng hộ cho Bernie Sanders và chế giễu Joe Biden, gọi ông là “sleepy Joe.”

Đầu năm nay, Routh đã đăng trên mạng xã hội X, gắn thẻ tag Tổng thống Joe Biden (@POTUS), và châm biếm rằng chiến dịch tranh cử của Biden nên có khẩu hiệu là “KADAF” (viết tắt của ‘Keep America democratic and free,’ tạm hiểu là ‘Giữ cho nước Mỹ dân chủ và tự do’), còn chiến dịch của Trump nên là “MASA” (viết tắt của ‘make Americans slaves again master,’ tạm hiểu là ‘biến dân Mỹ thành nô lệ trở lại). Routh cảnh báo rằng cuộc bầu cử lần này chính là cuộc chiến cho nền dân chủ và không thể để thua.

TNS JD Vance, đồng bạn tranh cử của Trump, cho biết đã nói chuyện với Trump sau vụ nổ súng và xác nhận rằng tinh thần của cựu Tổng thống vẫn rất tốt. Sự việc mới xảy ra gợi lại sự việc vào tháng 7, Trump bị bắn sượt tai phải khi vận động tranh cử ở Pennsylvania. Kẻ tấn công là Thomas Crooks, 20 tuổi, đã bị bắn hạ.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm, một Tổng thống Hoa Kỳ hoặc ứng viên Tổng thống của một đảng lớn bị bắn. Thiếu sót nghiêm trọng về vấn đề an ninh trong vụ này đã buộc bà Kimberly Cheatle, Giám đốc Sở Mật vụ Hoa Kỳ, phải từ chức trước áp lực từ Quốc hội. Quyền Giám đốc Sở Mật vụ cũng đã thừa nhận cảm thấy “xấu hổ” trước những sơ suất trong an ninh đã dẫn đến âm mưu ám sát này.