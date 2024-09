Các Viên Chức Bầu Cử Lo Ngại Về Kế Hoạch Giao Phiếu Bầu Qua Thư Của USPS Trước Bầu Cử Tổng Thống 2024

Nhiều viên chức bầu cử ở cả cấp tiểu bang và địa phương đang lo ngại Bưu điện Hoa Kỳ có thể sẽ gặp khó khăn trong quá trình giao Thư Bầu Cử cho cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. (Nguồn:YouTube)

WASHINGTON – Hôm thứ Tư (11/9), khoảng ba mươi viên chức bầu cử ở cả cấp tiểu bang và địa phương đã bày tỏ những mối lo ngại nghiêm trọng về quá trình Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ (U.S. Postal Service, USPS) sẽ giao hàng triệu phiếu bầu cho cuộc bầu cử Tổng thống 2024, theo Reuters.

Lá thư của Hiệp Hội Quốc Gia Các Giám Đốc Bầu Cử Tiểu Bang (National Association Of State Election Directors, NASED) và các viên chức bầu cử khác chỉ ra nhiều vấn đề như hoạt động của các cơ sở giải quyết thư từ gặp khó khăn, những mất mát hoặc chậm trễ trong việc giao thư bầu cử, và những thiếu sót trong đào tạo nhân viên tuyến đầu. Những yếu tố này có thể gây ảnh hưởng lớn đến việc USPS có giao phiếu bầu đúng nơi, đúng lúc hay không.

Các viên chức cho biết, dù đã họp hành với nhân viên bầu cử của USPS rất nhiều, nhưng “vẫn chưa thấy có những cải thiện hay nỗ lực tích cực nào để giải quyết những lo ngại này.”

Trong thư cũng nhấn mạnh rằng trong hai năm qua, ở hầu hết các tiểu bang, viên chức bầu cử địa phương nhận được các lá phiếu có để dấu bưu điện “trễ hơn nhiều so với thời gian từ ba đến năm ngày làm việc mà USPS đã cam kết đối với dịch vụ First-Class.”

USPS thì khẳng định rằng họ “cam kết giao Thư Bầu Cử đúng thời hạn và an toàn,” và rằng khi các viên chức bầu cử địa phương và tiểu bang “gửi thông báo về bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết và sẽ tiếp tục làm vậy.”

USPS cho biết hiện nay họ giao thư trong khoảng thời gian trung bình là 2.7 ngày, nhưng vẫn khuyến nghị cử tri “nên gửi phiếu bầu trước Ngày Bầu cử, và ít nhất một tuần trước hạn chót của tiểu bang.” Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, có đến 46% số phiếu được gửi qua thư, tăng mạnh so với 21% trong năm 2016.

Để ứng phó với số lượng phiếu bầu qua thư ngày càng tăng, USPS đã triển khai các phương thức đặc biệt nhằm đẩy nhanh quá trình giao phiếu bầu trong vòng hai tuần trước ngày tổng tuyển cử, chẳng hạn như tăng cường thêm nhiều đợt thu gom thư và giao hàng, lập kế hoạch phân loại đặc biệt cho các thiết bị, máy móc của họ để đảm bảo phiếu bầu được giao một cách nhanh chóng và chính xác.

Theo USPS, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, họ đã giao 99.89% số phiếu từ cử tri đến các viên chức bầu cử trong vòng bảy ngày. Việc bỏ phiếu qua thư cho cuộc bầu cử năm 2024 dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 9.

Tuy nhiên, một phúc trình của Văn phòng Tổng Thanh tra USPS vào tháng 7 đã cảnh báo rằng một số thay đổi trong cách vận hành của Bưu điện Hoa Kỳ có thể làm tăng “nguy cơ bị sót các lá phiếu cá nhân.” Phúc trình cũng đưa ra các khuyến nghị giúp USPS ứng phó tốt hơn và giao phiếu bầu đúng hạn.

Vào tháng 12/2021, USPS và NAACP (National Association for the Advancement of Colored People, Hội Thăng Tiến Người Da Màu) đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện liên quan đến thư bầu cử vào năm 2020. Theo Bộ Tư Pháp, thỏa thuận này đảm bảo rằng trong các cuộc bầu cử trong tương lai, USPS sẽ ưu tiên giao phiếu bầu để đảm bảo quyền bầu cử cho tất cả mọi người.