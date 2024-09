Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris Ra Mắt Online

Vào lúc 6 giờ chiều (giờ California) ngày thứ Năm, 05 tháng 9 2024, Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris (Vietnamese Americans for Harris – VAfH) đã chính thức ra mắt online (virtual launch) khắp Hoa Kỳ, để vận động và hậu thuẫn cho ứng cử viên Kamala Harris vào chức vụ tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây.



VAfH là một tập hợp của những người Mỹ gốc Việt đến từ nhiều hoàn cảnh, nhiều tiểu bang khác nhau, bao gồm các bác sĩ, kỹ sư, luật sư, giám đốc, giáo sư tại các trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ. Buổi ra mắt còn có sự tham gia của các thượng nghị sĩ và dân biểu tiểu bang gốc Việt của đảng Dân Chủ tại nhiều tiểu bang như Washington, Massachusetts, Virginia, Georgia, Nevada, Oregon...



Chủ đề của buổi ra mắt là: FREEDOM - TỰ DO



Trong bài diễn văn khai mạc, Kỹ Sư Tạ Trung, Chủ Tịch Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris, đã phát biểu "Tự Do và Dân Chủ (Freedom and Democracy) là những quyền tối thượng mà Phó Tổng Thống Harris hứa sẽ tích cực tranh đấu để bảo vệ nếu bà trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ. Đối với người Việt chúng ta, Tự Do lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Cũng vì hai chữ Tự Do mà hơn 1 triệu người Việt phải bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người phải bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do. Năm 2025 là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm cộng đồng Người Việt tại hải ngoại"



Ông Tạ Trung nhấn mạnh "để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ, bảo vệ đất nước và hiến pháp Hoa Kỳ, để đất nước Hoa Kỳ luôn được công bằng, bác ái, mỗi người dân đều được bình đẳng và có cơ hội thăng tiến, thành công, vào ngày 5 tháng 11 tới, chúng tôi kêu gọi tất cả các cử tri người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc, đặc biệt là các cử tri tại các tiểu bang chiến trường như: Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, North Carolina hãy tích cực bỏ phiếu cho Phó Tổng Thống Harris là ứng cử viên có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn xa; liên danh Harris-Walz sẽ đưa đất nước Hoa Kỳ và con cháu chúng ta đến một tương lai tốt đẹp."



Sau đó là phần phát biểu của Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Giáo sư Trường Y Khoa thuộc University of California San Francisco, Chủ Tịch Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT); từng là Chủ Tịch Ủy Ban Cố Vấn Á Châu và Thái Bình Dương của Tổng Thống Obama. Ông nói về ý nghiã hai chữ Tự Do, và kêu gọi ủng hộ và bầu cho PTT Kamala Harris để Tự Do, Dân Chủ, quyền công dân, đặc biệt là quyền của phụ nữ vẫn được tôn trọng. Ông cảnh báo những giá trị này có thể bị huỷ diệt bởi cựu Tổng Thống Trump nếu ông ta đắc cử vào tháng 11 này.



Tiếp theo là phần phát biểu của cô Nadia Belkin, Giám Đốc Á Châu Thái Bình Dương trong Ủy Ban Vận Động Tranh Cử Trung Ương của Liên Danh Harris-Walz. Cô Nadia đưa ra một số thống kê về dân số người Việt đã gia tăng khá nhanh tại các tiểu bang Hoa Kỳ. Cô nhắc nhở rằng cử tri người Mỹ gốc Việt, đặc biệt tại các tiểu bang chiến trường, có khả năng tạo sự khác biệt về kết quả của cuộc bầu cử Tổng Thống lần này. Cô kêu gọi người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc hảy cùng đồng hành với VAfH, vận động và ủng hộ cho ứng cử viên Kamala Harris vào chức vụ tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.



Tham dự và phát biểu trong buổi ra mắt còn có các dân biểu và thương nghị sĩ tiểu bang người Mỹ gốc Việt thuộc đảng Dân Chủ trong Ban Cố Vấn: Dân Biểu Washington My-Linh Thái (Địa Hạt 41), Dân Biểu Trâm Nguyễn (Địa Hạt 18), Dân Biểu Kathy Trần Virginia (Địa Hạt 18), Dân Biểu Long Trần Georgia (Địa Hạt 80), Dân Biểu Nevada Duy Nguyễn (Địa Hạt 8), Dân Biểu Illinois Hoàn Huỳnh (Địa Hạt 13), Thượng Nghị Sĩ Nevada Rochelle Nguyen (Địa Hạt 3). Hai ứng cử viên dân biểu liên bang tại California là Derek Trần (CA-45) và Dr. Jenn Trần California (CA-12) nói về những chương trình nghị sự của bà Kamala Harris như: di dân, quyền bầu cử, kinh tế cơ hội và tự do sinh sản... Công Tố Viên Thiên Hồ phát biểu về an ninh công cộng.



Tất cả các diễn giả đều nói lên sự quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống 2024, kêu gọi cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ và bầu cho bà Kamala Harris vì khả năng lãnh đạo, bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ tự do của Hoa Kỳ. Mọi người tin tưởng bà sẽ tạo thêm nhiều việc làm với mức lương đủ sống cho mọi người Mỹ; cam kết hướng tới tương lai một nền kinh tế thịnh vượng mà mọi người dân đều được bình đẳng và có cơ hội thăng tiến. Trái ngược với ứng cử viên Donald Trump luôn chia rẽ và kích động thù hận.



Đây là một sinh hoạt lớn của cộng đồng người Việt trên khắp nước Mỹ, có sự tham dự đông đảo của các vị dân cử người Mỹ gốc Việt. Gần 600 khán giả đã xem trực tiếp buổi ra mắt qua live streaming trên YouTube và Facebook. Khán giả cũng đóng góp nhiều ý kiến tốt đẹp. Họ bày tỏ sự vui mừng khi thấy Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris đã quy tụ một thành phần trí thức và chuyên nghiệp, để đại diện cộng đồng người Việt trong sinh hoạt dòng chính tại Hoa Kỳ.