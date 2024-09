Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2024: Đảng Viên Cộng Hòa Tiếp Tay Đảng Đối Lập Bảo Vệ Dân Chủ

***





“Trong cuộc bầu cử này, tôi không quan tâm tới quan điểm chính sách của bà [Harris] về bất kỳ vấn đề nào khác ngoài Dân chủ, Hiến pháp và Pháp quyền của Hoa Kỳ. Tôi tin rằng tất cả người Mỹ nên [hành xử] như vậy.” – Cựu thẩm phán bảo thủ Judge Michael J. Luttig, trong thư công nhận ứng cử viên Dân chủ Harris

“Chúng tôi tán thành bà Kamala Harris và ủng hộ việc bà được bầu làm Tổng thống vì chúng tôi tin rằng việc đưa cựu Tổng thống Trump trở lại chức vụ sẽ đe dọa nền dân chủ Mỹ và làm suy yếu nền pháp quyền ở đất nước chúng ta.” – Nhóm luật sư bảo thủ từng làm việc cho các chính phủ Cộng hoà Reagan và Bush trong thư yểm trợ ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris

***



Chỉ còn trên hai tháng nữa là cuộc bầu cử quan trọng chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ diễn ra. Đó là một cuộc bầu cử không chỉ giữa đảng Dân Chủ và một đảng Cộng Hòa đã bị tha hóa một lòng trung thành với cựu Tổng thống kiêm tội phạm Donald Trump, mà là một cuộc bầu cử đã được mệnh danh là một-mất-một-còn giữa dân chủ và độc tài.





Ngay cả nhiều đảng viên gạo cội của đảng Cộng hòa cũng nhận ra mối nguy hiểm đó khi nhiều vị đã, bất chấp những khác biệt chính sách và quan điểm chính trị với đảng đối lập, đã lần lượt lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Dân chủ Kamala Harris. Như hai tuyên bố dẫn ở đầu bài.





Quả thật chưa bao giờ người ta, không chỉ riêng tại Mỹ, quan tâm tới kỳ bầu cử này như vậy. Cũng chưa bao giờ tôi thấy những người trong gia đình tôi lại để ý tới chuyện chính trị như lần này, cũng như lần bầu cử tổng thống trên ba năm trước đã đánh bại ông Trump, tưởng là đã xong mà hóa ra chưa. Tôi còn lưu trữ mấy tấm hình có thể gọi là lịch sử của gia đình tôi mà các con, em và cháu tôi gửi qua phôn, chụp họ đã đi bỏ phiếu mặc dù đang giữa mùa đại dịch, hoặc đứng bên thùng phiếu sửa soạn bỏ phiếu vô thùng, như một báo cáo đã thực thi quyền công dân của một đất nước dân chủ.

Quan tâm cũng đúng thôi, đặc biệt của những người không chấp nhận ông Trump, như đa số thành viên trong gia đình tôi, những người di dân tới đây đã cả nửa thế kỷ muốn thấy đây vẫn là mảnh đất lành chim đậu, của tự do dân chủ và cơ hội tiến thân, vật chất cũng như tinh thần.





Thử tưởng tượng một người như vậy cầm cân nảy mực của một quốc gia hùng mạnh nhất toàn cầu, với một quân đội trang bị tới tận răng hiện diện hầu như khắp nơi, và kho vũ khí hạt nhân có thể phá nát trái đất nhiều lần hơn?





Bị thất cử khi tái tranh cử cho nhiệm kỳ hai, ông Trump không nhận mình thua cuộc, cho là cuộc bầu cử 2020 có gian lận nên ông mới thua, mặc dù trên 60 đơn kiện của ông đã bị các tòa án bác vì vô bằng cớ. Ông tiếp tục quậy phá, dẫn đến ngày 6 tháng Một, 2021 khi ông thúc giục những người ủng hộ ông, trong đó có các nhóm da trắng thượng đẳng, lâu nay vẫn hoạt động trong bóng tối, đã lợi dụng cơ hội phất cao ngọn cờ của quân phiến loạn Confederate của thời Nội Chiến Hoa Kỳ giữa thế kỷ 19 kéo tới tấn công Điện Capitol, biểu tượng của nền dân chủ Mỹ, nhằm ngăn cản Quốc Hội thi hành phần sự hiến định, đó là công nhận việc ông Joe Biden của đảng Dân chủ đã thắng cử tổng thống.





Mà nào chỉ mình ông bị buộc tội mà cả những người đã bầy mưu vấn kế cho ông, trong đó có một số luật sư tên tuổi đã bị rút bằng vì đã dại dột liên minh với ông ta. Như tựa cuốn sách của tác giả bảo thủ Rick Wilson, Everything Trump touches dies (Ông Trump sờ vào cái gì thì cái đó lăn ra chết).





Chưa kể các cơ quan truyền thông, như Fox News, One America News Network, vv., loan tin thất thiệt là ông Trump thua vì bị bịp, do ông ta và phe đảng mớm, để câu khách mặc dù biết rõ là sai sự thực. Các cơ quan truyền thông này cũng đã từng hoặc phải dàn xếp ngoài tòa tốn kém gần một tỉ Mỹ kim, hoặc hiện còn đang chờ ra tòa.

Phải chi ông Trump lẳng lặng lui về tư dinh ở Florida an hưởng tuổi già và cái gia tài gầy dựng được với nhiều bất chính lâu nay thì có lẽ đã không ra nông nỗi. Như việc bây giờ ông phải đối đầu với bao vụ kiện tụng hình cũng như dân sự, và đã bị kết án ít ra trong một vụ hình , trong đó ông dùng tiền để bịt miệng một cô đào phim khiêu dâm mà ông có liên hệ tình dục nhưng lại khai gian trong sổ sách là thương vụ, để không gây ảnh hưởng bất lợi cho ông trong kỳ tranh cử năm 2016. Bên cạnh những kết buộc hình sự ở cấp liên bang và ở hai tiểu bang New York và Georgia, tất cả những vụ làm ăn khuất tất lâu nay của ông cũng đã đều được, qua các vụ kiện dân sự, phơi bầy ra cho bàn dân thiên hạ thấy, và trở thành hồ sơ công cộng lưu tại tòa cho lịch sử lưu truyền muôn đời sau. Thử hỏi có cái dại nào hơn cái dại này?

Theo dõi ông qua những buổi vận động tranh cử trực tuyến, hầu như ai (trừ những người đã bị “giáo phái Trump” mê hoặc, hoặc như nhiều người trong cộng dồng Việt chúng ta không có cơ hội và điều kiện để tìm hiểu sâu hơn ngoài những loại tin phần lớn thiếu kiểm chứng, nhiều phần sai lạc hoặc cả cố tình xuyên tạc, trên các diễn đàn xã hội), cũng nhận thấy ông Trump không bình thường. Ông ta nói năng lung tung, đầu đuôi xuôi ngược, lẫn lộn người này với người kia, và đặc biệt hay lập đi lập lại, phát biểu không được tròn câu tròn ý, và thường diễn tả quá lố, dối trá trâng tráo.





Đã từ nhiều năm tháng qua họ chuẩn bị cho một chính phủ do ông “lãnh đạo” một khi ông lên làm tổng thống trở lại. Mục tiêu chính của họ là thu hồi lại nước Mỹ cho thành phần Da trắng tự coi mình là thượng đẳng trên mọi chủng tộc khác, và cho giới Thiên Chúa Giáo cực đoan muốn đưa đạo này lên hàng quốc giáo của Hoa Kỳ. Song song với việc đàn áp giới phụ nữ qua việc ngăn cấm họ không được quyền phá thai, cả khi mang thai do bị hãm hiếp và sẩy thai cũng không được điều trị, và có âm mưu cấm cả dùng thuốc ngừa thai hoặc thai nghén qua phương pháp ống nghiệm, những thế lực bảo thủ cực đoan này muốn đưa nước Mỹ trở về quá khứ. Và đưa nữ giới trở về đời sống chỉ biết phục tòng trong qua khứ. Đáng kể nhất là nỗ lực của cơ quan Heritage Foundation , một tổ chức bảo thủ, nơi ra đời của Project 2025, với sự đóng góp của nhiều nhân vật trong hệ thống chính phủ thời ông Trump. Người viết sẽ trở lại với Dự án 2025 này trong một phần sau.

Không phải là tình cờ mà gần đây nhờ chính phủ của ông Trump mà ta có ba vị thẩm phán Tối cao Pháp viện bảo thủ được ông Trump tiến cử vào cơ quan quyền lực nhất này, tạo nên một đại đa số, gồm sáu thẩm phán bảo thủ và ba tự do. Trong vòng có khoảng đôi năm, một số phán quyết của các vị thẩm phán bảo thủ đã thay đổi hẳn cục diện chính trị và xã hội Mỹ.





Dự án 2025 là gì?





Dự án 2025 đề ra những thay đổi sâu rộng trong toàn bộ chính phủ liên bang, đặc biệt trong chính sách kinh tế và xã hội, và vai trò của chính phủ và các cơ quan liên bang. Trong những thay đổi đó có cả việc cắt giảm tài trợ cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), tháo dỡ cơ quan điều tra FBI và Bộ An ninh Nội địa, hủy bỏ các quy định về môi trường và biến đổi khí hậu để giúp gia tăng sản xuất nhiên liệu như dầu hỏa, cùng loại bỏ các Bộ Giáo dục và Thương mại ra khỏi nội các chính phủ. Hãng thông tấn Associated Press có một bài tóm tắt song rành mạch những chương trình của Dự án 2025 đối nội cũng như đối ngoại, tại đường dẫn này.

Dự án 2025 gồm một bộ cẩm nang tựa là “Mandate for Leadership: The Conservative Promise” (Nhiệm vụ lãnh đạo: Lời hứa bảo thủ), dầy trên 900 trang, liệt kê các chính sách sẽ thi hành, cùng các tài liệu liên hệ. Ngoài ra, các tác giả dự án còn tổ chức các khóa học trực tuyến tại cái gọi là Học viện Quản trị Tổng thống (Presidential Administration Academy), và cung cấp tài liệu hướng dẫn để khai triển các kế hoạch cho thời kỳ chuyển tiếp giữa hai chính phủ Joe Biden (nếu thua) và (có thể) Trump. Song song, Dự án 2025 cũng đã tổ chức những ki-ốt tuyển dụng tại các hội chợ kiếm việc (job fair) ở các trường đại học, phát và nhận đơn xin việc với cơ quan chính phủ tương lai này.

Còn nhớ vào năm thứ hai của nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, vào tháng Chín năm 2018, nhật báo The New York Times phổ biến một bài bình luật ký tên Người Vô Danh, tựa là “Tôi là một phần của cuộc đề kháng bên trong chính quyền Trump.” Bài xã luận chỉ trích đương nhiệm Tổng thống Trump, và nói rằng nhiều thành viên hiện tại của chính quyền, trong đó có tác giả, đã cố tình, vì lợi ích quốc gia, làm suy yếu các đề án và mệnh lệnh bất nhất của ông Trump. Bài viết cũng tiết lộ là một số thành viên nội các trong những ngày đầu của chính quyền ông Trump đã từng thảo luận về việc sử dụng Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ, như một cách để loại bỏ tổng thống không có khả năng khỏi chức vị quyền lực.

Đầu thu năm 2023, Taylor, một đảng viên Cộng hòa tuổi chưa tới 40 và là chuyên viên về an ninh điện toán, đã cho xuất bản cuốn “Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump” (Phản ứng ngược: Cảnh báo để bảo vệ dân chủ trong một chính phủ Trump nhiệm kỳ hai ), nhằm ngăn cản những gì sẽ xẩy ra cho nền dân chủ Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử cuối năm nay. Cuốn sách phản ảnh những điều mà Project 2025 đang theo đuổi nhằm thực thi cái gọi là chủ nghĩa Trump . Tác giả Taylor cũng đồng thời kêu gọi các đảng viên đảng Cộng hòa nên đặt quốc gia lên trên đảng phái để bảo vệ nền dân chủ Mỹ tránh rơi vào nạn độc tài.