Ai Sẽ Thắng Cuộc Đua Tại Địa Hạt California 45 Vào Tháng 11 Để Vào Hạ Viện Hoa Kỳ?

Cuộc thăm dò gần đây của Democratic Congressional Campaign Committee (DCCC) được thực hiện bởi Normington, Petts và Associates, cho thấy ứng cử viên Dân Chủ Derek Tran có chiều hướng đánh bại Dân Biểu Cộng Hòa hai nhiệm kỳ Michelle Steel ở Khu vực Quốc Hội 45 của California.

Trong cuộc thăm dò sơ khởi, hai ứng viên đạt được cùng một tỉ lệ phiếu bầu 47%. Cuộc thăm dò tiếp theo với nhiều thông tin hơn cho thấy Derek Trần đã dẫn đầu Michelle Steel 3 điểm với tỉ lệ 50/47. Riêng với cử tri gốc Việt Derek Trần vượt trội hẳn lên với tỉ lệ 68/30.

Theo sự phân tích của DCCC, lập trường cực đoan của Steel về việc cấm phá thai, cấm thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm và hồ sơ tham nhũng đã làm bà mất sự ủng hộ của cử tri trẻ, phụ nữ và cử tri gốc Hispanic.

Trong khi đó, mô hình tiên đoán kết quả bầu cử của báo The Hill vào ngày 29/8/2024 cho thấy bà Michelle Steel có 57% cơ may thắng cuộc bầu cử so với cơ may của Derek Trần là 43%. Tuy nhiên sự cách biệt này ngày càng thu hẹp lại. Tỉ lệ phiếu bầu của hai bên trước đây vào ngày 20/8/2024 là 61% / 39%.

Trong cuộc bầu cử vào 2022, bà Michelle Steel đã đạt 113,960 phiếu (52.41%), đánh bại đối thủ Dân Chủ Jay Chen với số phiếu 103,466 (47.59%). Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại quận hạt California 45 vào tháng 3, 2024, Steel chiếm được 54.9% số phiếu. Người tiếp theo Derek Trần nhận được 15.9%. Hai ứng cử viên này sẽ gặp nhau trong trận đấu chung kết vào tháng 11.

DB Steel có lợi thế về mặt tài chánh. Quỹ tranh cử của bà đã nhận được số tiền đóng góp là $2,532,877, đã chi hết $2,954,862, và hiện còn lại $3,792,958. So với ba con số của Derek Trần là $1,635,360, $1,104,317 và $1,156,780 tính đến ngày 29/6/2024.

Theo Politico, kể từ Tổng Thống Biden rút ra khỏi cuộc tranh cử 2024, Phó Tổng Thống Kamala Harris đứng đầu liên danh đã dẫn đầu hầu hết những cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc và đã tạo một luồng sinh khí mới cho các ứng cử viên Dân Chủ.

House Majority Forward đã dành $1 triệu để vận động cho Derek Trần trong cuộc đua tại Địa Hạt California 45 được coi là quan trọng để Đảng Dân Chủ chiếm lại Hạ Viện.

Địa Hạt California 45 là một trong 19 khu vực Hạ Viện Hoa Kỳ mà ông Joe Biden đã giành được vào năm 2020. Năm đó Biden đánh bại Donald Trump với tỉ lệ 52.1%–46.0%.

Bà Steel được bầu lần đầu tiên vào năm 2020 sau khi làm việc trong Orange County Board of Supervisers và California Board of Equalization. Bà chống lại các chính sách chi tiêu gây ra lạm phát, cam kết chống Trung Quốc và sát cánh với các đồng minh dân chủ của chúng ta ở nước ngoài. Bà Steel là một đồng minh mạnh mẽ của Donald Trump và theo hầu hết các chủ trương của cựu tổng thống.

Derek Trần là cựu quân nhân Hoa Kỳ và luật sư về quyền lợi người tiêu dùng. Ông chủ trương đặt quyền lợi của mọi người lên trên chính trị, bảo vệ nền dân chủ và đảm bảo cơ hội thành công với mọi người bất kể họ đến từ khu vực nào mà không sợ bị tước đoạt quyền tự do.

Trong cuộc phỏng vấn của SBTN tại Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo ở Westminster, vào ngày 30/6/2024, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, đã lên tiếng ủng hộ LS Derek Trần ứng cử vào Hạ Viện Liên Bang.

Ô. Nhơn nói "Việc bầu cho Derek Trần vào tháng 11 là chuyện đương nhiên phải làm rồi. Không lẽ chúng ta đi bầu một cho một người thân thiện với cộng sản cấp bằng khen cho cộng sản."

Ô. Nhơn nhắc lại cách đây 3-4 năm người Việt đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối bà Michelle Steel vì bà đã cấp bằng khen cho Tổng Lãnh Sự của Việt cộng ở San Francisco.

Ô. Nhơn nói thêm rằng nếu ứng cử viên Derek Trần thắng cử kỳ này, đó là một điều có lợi cho chúng ta vì chúng ta sẽ có tiếng nói trong dòng chính tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Thế hệ quân dân Cán chính Việt Nam cao niên cũng phải qua đi theo thời gian. Do đó chúng ta đặt mọi niềm tin vào thế hệ thứ hai và đặc biệt là Derek Trần.

Một phần ba cử tri trong quận hạt California 45 có nguồn gốc Á châu, và một nửa của khối này đến từ Việt Nam. Quận Cam tập trung một số người gốc Việt đông nhất ngoài Việt Nam. Do đó, Địa Hạt 45 là khu vực có nhiều cơ may nhất để có một đại diện gốc Việt trong Quốc Hội Hoa Kỳ.

30-8-2024

Nguyễn Quốc Khải