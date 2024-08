Đảng Cộng Hòa Sẽ Trục Xuất Hàng Triệu Người Nhập Cư Bất Hợp Pháp Như Thế Nào?

Những người di cư đến bằng xe buýt từ Texas vào ngày 7 tháng 10 năm 2022 tại Thành phố New York. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams khi ấy đã công bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang để ứng phó với hàng nghìn người di cư được Texas đưa lên xe buýt đổ vào New York từ biên giới phía nam Hoa Kỳ. (Ảnh của Leonardo Munoz/VIEWpress)