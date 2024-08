Sky River Casino Công bố Các Chương trình Khuyến mãi và Giải trí thú vị cho Mùa thu

Elk Grove, CA - Sky River Casino sẽ mở màn hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho Mùa Thu này, mang đến cho khách hàng nhiều cách để thắng lớn và nâng cao trải nghiệm chơi game.





Mỗi Chủ Nhật trong Tháng 9, khách hàng có cơ hội giành giải thưởng lên tới $2,000 cùng Chương trình Ghế Nóng Tề tụ, với tổng giải thưởng $100,000! Khách phải chơi máy kéo hoặc bàn bài dùng thẻ Sky River Rewards để có cơ hội ngồi vào ghế nóng.









Các Thứ Bảy trong tháng 9 sẽ có chương trình "Biếu Tặng Lúc Vào Chơi" từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối. Sự kiện thú vị này cung cấp tổng giải thưởng $25,000 mỗi tuần, và đảm bảo một người thắng tiền mặt $10,000. Người chơi kiếm vé số bằng cách chơi các máy kéo và bàn bài ưa thích, với cơ hội kiếm thêm 100 vé số bổ sung vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần khi kiếm được 100 Tín dụng Cấp bậc. Hãy truy cập Skyriver.com để xem chi tiết đầy đủ.

Người hâm mộ bóng đá có thể tham gia chương trình "Biếu Tặng Ngày Giải Đấu" vào mỗi Thứ Hai từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12. Khách có thể chọn đội chiến thắng trong trận bóng vào tối Thứ Hai từ 8 giờ sáng đến một giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Dự đoán đúng có thể giành được $500 Chơi Miễn Phí và Tín Dụng Ăn Uống $25 cho 32 Brews Street. Những khách chơi hàng tuần sẽ có cơ hội giành được Giải Độc Đắc cho Giải Đấu Lớn trị giá $5,000 Chơi Miễn Phí và Trải Nghiệm VIP Giải Đấu Lớn tại 32 Brews Street.





Sòng bạc Sky River cũng tự hào công bố Chuỗi Buổi Hòa Nhạc Kỷ Niệm kéo dài ba ngày vào tháng 9, quy tụ nhiều tài năng trên khắp châu Á. Bắt đầu chuỗi hòa nhạc này là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Philippines Odette Quesada, sẽ biểu diễn vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 9. Là một nhân vật nổi bật trong dòng nhạc gốc Filipino, Quesada đã sáng tác những bản hit như "Till I Met You", "Give Me a Chance," và "Friend of Mine" đã trở thành những ca khúc karaoke được yêu thích ở Philippines. Vé có giá bắt đầu từ $50. Hãy truy cập Honorglobal.net/tickets để biết thêm chi tiết.





Hãy chuẩn bị cho một buổi tối âm nhạc khuấy động tâm hồn khi các giai điệu tiếp tục vào Thứ Bảy, ngày 21 tháng 9, với sự góp mặt của một số tên tuổi nổi tiếng nhất trong làng âm nhạc Việt Nam. Đội hình quy tụ toàn tên tuổi này bao gồm Hồng Ngọc, Minh Tuyết, Lam Nhật Tiến, Khang Việt và nhóm nhạc Brothers Band năng động, hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm khó quên cho tất cả những người tham dự. Vé có giá bắt đầu từ $50. Hãy truy cập Honorglobal.net/tickets để biết thêm chi tiết.





Sòng bạc sẽ hạ màn hoành tráng vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 9, với một buổi tối đầy mê hoặc cùng âm nhạc Trung Quốc với sự góp mặt của những tài năng không gì sánh bằng của Sylvia Lai và Sandra Lang. Buổi hòa nhạc này sẽ là sự kết thúc hoàn hảo cho một ngày cuối tuần tràn ngập những màn biểu diễn âm nhạc đa dạng, để lại cho khán giả những kỷ niệm khó quên. Vé có giá bắt đầu từ $60. Hãy truy cập Honorglobal.net/tickets để biết thêm chi tiết.





Chuỗi Buổi Hòa Nhạc Kỷ Niệm này là một phần trong cam kết tiếp diễn của Sky River Casino nhằm cung cấp các chương trình giải trí đa dạng, chất lượng cao. Khi mặt trăng trở nên tròn nhất, kính chúc cuộc sống và trái tim của bạn tràn đầy dồi dào và mãn nguyện. Chúc bạn có một Lễ Hội Trung thu vui vẻ!

Tham gia Chương trình Tưởng thưởng Sky River Rewards









Sky River Rewards, là một trong những chương trình tưởng thưởng áp dụng công nghệ cao nhất trong số các sòng bạc ở Bắc California, cho phép khách hàng chơi không cần thẻ, có ví không dùng tiền mặt, v.v. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa để bạn nhận điểm cho tất cả các hoạt động của mình và những điểm đó có thể được đổi thành Tín dụng Ăn uống hoặc Chơi Miễn Phí. Hãy trở thành thành viên Sky River Rewards ngay bây giờ để nhận $15 Chơi Miễn Phí. Để kích hoạt Chơi Miễn Phí, hãy truy cập bất kỳ máy kéo nào và đặt cược. Việc đăng ký Chương trình Sky River Rewards có thể được thực hiện trực tuyến bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại có camera.

